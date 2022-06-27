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Росія не зможе захопити Таллінн, присутність НАТО в Естонії буде збільшено, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

таллінн

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв істотно збільшити обороноздатність країн Балтії і запевнив, що Росії не вдасться захопити Таллінн всупереч побоюванням Естонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, новий військовий план, який буде узгоджено на щорічному саміті лідерів альянсу цього тижня, різко покращить його східну оборону, перемістивши фокус зі стримування на повну оборону союзницьких територій.

Раніше прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас стверджувала, що за нинішньою доктриною, країни Балтії будуть "стерті з карти" в разі нападу Росії до того, як НАТО спробує контратаку з метою їх звільнення через 180 днів.

"Ми ніколи не розкриваємо деталі оперативних планів. Але можу вас запевнити, що ми десятиліттями вміли захищати країни, що межують з Росією, коригуючи нашу присутність у світлі оцінки загрози. Ми робили це раніше і будемо робити це знову" - пояснив Столтенберг.

Читайте: Найімовірніше, війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів, - Столтенберг

Альянс "значно посилить" свою оборону в Східній Європі, сказав він, пообіцявши, що Росія не зможе захопити столицю Естонії Таллінн, "так само, як вони не змогли захопити місто Кіркенес на півночі Норвегії або Західний Берлін протягом холодної війни".

Столтенберг сказав, що коментарі прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо захисту її країни "відображають її занепокоєння", додавши, що він обговорював "саме ці питання" з нею та лідерами Литви та Латвії.

"Вони десятиліттями перебували під радянською владою. У них є історія, де вони фактично навчилися важким шляхом, що означає бути окупованим і перебувати під вторгненням. Я визнаю, що (Каллас. - Ред.) хоче більше присутності НАТО, і я можу їй пообіцяти ... більше присутності", – зазначив він.

"Наша головна відповідальність - запобігти будь-якому нападу на Естонію чи будь-якого іншого союзника. Тому на саміті ми будемо приймати величезні та важливі рішення для подальшого підвищення нашої колективної оборони . . . захищати кожен дюйм території НАТО, як ми це робили протягом 72 років" - підсумував генсек НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія буде "стерта з карти" в разі нападу РФ, якщо діятиме чинна стратегія НАТО, - прем'єр Каллас

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Він в принципі розуміє, про що каже?! Тільки хоч один патрон чи ракета вилетить по країні НАТО, впродовж 24 годин має бути повна мобілізація НАТО і знищення нападника, а не міркувать, "захопить" чи не "захопить". Я в шоці, чесно кажучи, з цього НАТО, мені все більше здається, що це мильна бульбашка, яка ні на що не здатна
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27.06.2022 11:47
+6
Да, риторика очень неудачная. В идеале было бы что-то вроде "В случае угрозы вторжения в страну, альянс скоординировано и молниеносно ответит по пунктам принятия решений и инфраструктуре врага всем имеющимся арсеналом вооружения."
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27.06.2022 11:55
+5
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27.06.2022 11:52
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Він в принципі розуміє, про що каже?! Тільки хоч один патрон чи ракета вилетить по країні НАТО, впродовж 24 годин має бути повна мобілізація НАТО і знищення нападника, а не міркувать, "захопить" чи не "захопить". Я в шоці, чесно кажучи, з цього НАТО, мені все більше здається, що це мильна бульбашка, яка ні на що не здатна
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27.06.2022 11:47 Відповісти
Да, риторика очень неудачная. В идеале было бы что-то вроде "В случае угрозы вторжения в страну, альянс скоординировано и молниеносно ответит по пунктам принятия решений и инфраструктуре врага всем имеющимся арсеналом вооружения."
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27.06.2022 11:55 Відповісти
Кацапи це зрозуміли і зараз намагаються як вони говорять прощупывать нато зі своїми занепокоенням коли потрібна їх допомога так бояться в конфлікт вступати про залети неоднократні на теріторіїї країн нато кацпських літаків военних або супроводжували але не збивали хоча це була провокація або взагалі нічого не робили як в Єстоніїї і Латвіїї провокація залету на 200 метрів і занепокоення Литви що як орки нападуть в нато по закону там є скільки там днів щоб відповісти пока вони родять то від Литви нічого не залишиться і зараз коли потрібно допомога в деблокуванні портів то нато злякалось це не наше і тд вони тільки на навчання коли загрозу немае можуть приїзджати і заходити в чорне море і тіпа лякати що ось зайшов в чорне море бійтеся а коли вони потрібні саме зараз і не на метр не заженеш сюди
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27.06.2022 11:59 Відповісти
Він просто чмо,яке щось каже щоб тільки не мовчати.
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27.06.2022 12:00 Відповісти
Название города Таллинн после совкового периода всегда и везде пишется с двумя "н"! Зарубите это наконец себе на носу!
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27.06.2022 12:06 Відповісти
По-русски с одной. По-эстонски с двумя.
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27.06.2022 12:53 Відповісти
Противник буде розбитий, але раніше планувалося, що це буде зроблено через N днів і з початковою втратою істотної території. По факту, просто економили ресурси, вважаючи, що божевільних нападати на НАТО немає.
Зараз вони «побачили» Росію і розуміють, що така тактика призведе до перемоги, але зі знищенням малих країн.

Хоча взагалі я впевнений, що війна з НАТО буде лише ядерною, не дарма Росія говорить про «Сармати», та й зараз очевидно, що їм не досягнути перемоги у «конвенційній» війні. Але Захід не хоче про це думати, на жаль.
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27.06.2022 12:30 Відповісти
Куйло может только захватить Воронеж. Но сначала его надо разбомбить.
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27.06.2022 11:47 Відповісти
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27.06.2022 11:52 Відповісти
А що це за риторика така? Цей секретар мав би сказати,що росія буде розбита,як тільки переступить кордони.
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27.06.2022 11:52 Відповісти
А він реаліст. Зрозумів, що з наскоку не розіб'ють. Вигодували колективним Заходом нового фюрера. А тепер чухають потилицю. Аналогії з другою світовою один в один.
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27.06.2022 12:02 Відповісти
захищати кожен дюйм території НАТО, як ми це робили протягом 72 років" - підсумував генсек НАТО. Джерело: https://censor.net/ua/n3350439
А від кого вони захищались 72 роки, чи ми щось пропустили?
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27.06.2022 11:55 Відповісти
Доктрина така була. Але останніх 30 років захищали в основному язиком.
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27.06.2022 11:59 Відповісти
захищались від потенційного агресора зміцненням своєї армії! хоча не робили так, як це мали робити в повній мірі..
ніхто за цей час не напав на країни НАТО, чи ... щось пропустили?
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27.06.2022 12:21 Відповісти
От є в мене сумніви, що не захопить.Якби рашисти не вв'язались у війну в Україні, то я навіть не ставив під сумнів, що всю Прибалтику б захопили. Оркам пофіг на втрати, закидали б трупами і металобрухт ом. НАТО багато говорить і дуже мало робить. На жаль.
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27.06.2022 11:57 Відповісти
Dajut NATO vojska.Litve do 4000 soldat budet.Eto ne tak soldati a s texnikoj samolioti,tanki ,korabli i drugoje.Novejsija texnika s nimi pribyla F-35,Apache, Leopardid2a6,Abramsi,korabli s tomogavkami v tom cysle,i PVO aegis i tak daleje.Mozet ix i nemnogo no voruzenije govorit mnogo a ciom
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27.06.2022 12:12 Відповісти
Дивлячись на цього Столтенберга я не здивуюсь що кацапи ще й його Норвегію захоплять до купи з Естонією.
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27.06.2022 12:02 Відповісти
Щоб два рази не вставати.
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27.06.2022 12:04 Відповісти
Не удивлюсь
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27.06.2022 12:52 Відповісти
В єдноті - сила!
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27.06.2022 12:13 Відповісти
Та звісно.
Шкода що ми не в НАТО.
Дуже шкода. Через ідіотів
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27.06.2022 12:17 Відповісти
Тобто через тебе?)
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27.06.2022 12:25 Відповісти
і корисних ідіотів також... скільки відверто проросійських партій було, міністрів з рабсійським громадянством... президентів-шахраїв, та пересічних виборців- лохів.., .
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27.06.2022 12:27 Відповісти
Надеюсь
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27.06.2022 12:47 Відповісти
А Україні нічим стало стримувати в ПДЧ відмовили ради дешевого москалячого газу, навіть 270 одиниць стареньких та надійних як бубон скадив змусили порізати, чи той же збагаений уран який легко ставав бомбою та який так нервував мразей кремлівських торжественно Обама віддав кацапам. Про 90-ті взагалі слів нема, роззброювали Україну на користь підоРаши. Тепер ми вмираємо щодня, а вам блдь стурбовано
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27.06.2022 12:51 Відповісти
Себе то вони хоч наважаться захищати,імпотенти херові?
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27.06.2022 13:59 Відповісти
Головне - це зробити план, потім його довго затвержувати...одноголосно. Угорщина, як завжди, накладе вєто. Потім дискусувати новий план, щоб орбан погодився його прийняти. Потім його знову затвержувати. Цікаво, скільки років на це буде змарновано?
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27.06.2022 15:04 Відповісти
 
 