Росія не зможе захопити Таллінн, присутність НАТО в Естонії буде збільшено, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв істотно збільшити обороноздатність країн Балтії і запевнив, що Росії не вдасться захопити Таллінн всупереч побоюванням Естонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, новий військовий план, який буде узгоджено на щорічному саміті лідерів альянсу цього тижня, різко покращить його східну оборону, перемістивши фокус зі стримування на повну оборону союзницьких територій.

Раніше прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас стверджувала, що за нинішньою доктриною, країни Балтії будуть "стерті з карти" в разі нападу Росії до того, як НАТО спробує контратаку з метою їх звільнення через 180 днів.

"Ми ніколи не розкриваємо деталі оперативних планів. Але можу вас запевнити, що ми десятиліттями вміли захищати країни, що межують з Росією, коригуючи нашу присутність у світлі оцінки загрози. Ми робили це раніше і будемо робити це знову" - пояснив Столтенберг.

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Альянс "значно посилить" свою оборону в Східній Європі, сказав він, пообіцявши, що Росія не зможе захопити столицю Естонії Таллінн, "так само, як вони не змогли захопити місто Кіркенес на півночі Норвегії або Західний Берлін протягом холодної війни".

Столтенберг сказав, що коментарі прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо захисту її країни "відображають її занепокоєння", додавши, що він обговорював "саме ці питання" з нею та лідерами Литви та Латвії.

"Вони десятиліттями перебували під радянською владою. У них є історія, де вони фактично навчилися важким шляхом, що означає бути окупованим і перебувати під вторгненням. Я визнаю, що (Каллас. - Ред.) хоче більше присутності НАТО, і я можу їй пообіцяти ... більше присутності", – зазначив він.

"Наша головна відповідальність - запобігти будь-якому нападу на Естонію чи будь-якого іншого союзника. Тому на саміті ми будемо приймати величезні та важливі рішення для подальшого підвищення нашої колективної оборони . . . захищати кожен дюйм території НАТО, як ми це робили протягом 72 років" - підсумував генсек НАТО.

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