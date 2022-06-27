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G7 має намір розширити санкції проти оборонного сектора Росії, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Країни G7 мають намір ще більше обмежити Росії доступ до промислових ресурсів і технологій, які підтримують сферу російської оборони.

Про це повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Лідери G7 узгодять і розширять санкції, спрямовані на подальше обмеження доступу Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, вироблених нашими економіками, особливо до тих, що підтримують російську військово-промислову базу і технологічний сектор", - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що Вашингтон, зокрема, впровадить більше блокувальних санкцій щодо великих російських державних підприємств для того, щоб торкнутися "ланцюга постачання продукції оборонного призначення".

Крім того, за даними американської адміністрації, США у координації з G7 застосують санкції до сотень фізичних та юридичних осіб. США також мають намір підвищити мита на понад 570 груп товарів із Росії вартістю близько $2,3 млрд.

Саміт G7 відбувається 26-28 червня у Баварії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина офіційно відмовилася запроваджувати санкції проти Росії

Автор: Ірина Дашківська
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Лукашенко заявил, что Минск станет столицей США
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27.06.2022 12:20 Відповісти
Лукашенко можно варить в мундире☝
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27.06.2022 12:31 Відповісти
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27.06.2022 12:28 Відповісти
Свіжі руські запчастини привезли.
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27.06.2022 12:37 Відповісти
Это нога хенерала или уже что-то другое?
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27.06.2022 13:04 Відповісти
Закинули картуза і вирішили що цього достатньо.
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27.06.2022 13:12 Відповісти
Пишуть, на війні, після великого калібру може взагалі нічого не залишитись.
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27.06.2022 13:18 Відповісти
А где же санкции против золота
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27.06.2022 12:56 Відповісти
Н-да ... Виявляється оборонка рф ще не зовсім підсанкційна ... Блін, з 2014 р. вже 8 років пройшло, наче.
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27.06.2022 13:16 Відповісти
 
 