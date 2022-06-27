G7 має намір розширити санкції проти оборонного сектора Росії, - Білий дім

Країни G7 мають намір ще більше обмежити Росії доступ до промислових ресурсів і технологій, які підтримують сферу російської оборони.

Про це повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Лідери G7 узгодять і розширять санкції, спрямовані на подальше обмеження доступу Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, вироблених нашими економіками, особливо до тих, що підтримують російську військово-промислову базу і технологічний сектор", - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що Вашингтон, зокрема, впровадить більше блокувальних санкцій щодо великих російських державних підприємств для того, щоб торкнутися "ланцюга постачання продукції оборонного призначення".

Крім того, за даними американської адміністрації, США у координації з G7 застосують санкції до сотень фізичних та юридичних осіб. США також мають намір підвищити мита на понад 570 груп товарів із Росії вартістю близько $2,3 млрд.

Саміт G7 відбувається 26-28 червня у Баварії.

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