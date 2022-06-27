Від ЄС не звучить жодних застережень, що статус кандидата для України можуть відібрати чи призупинити, - Ченцов
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Від Євросоюзу не звучить жодних застережень, що статус кандидата на членство в ЄС для України можуть відібрати чи призупинити.
Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наше завдання - виконувати ті кроки, які нам запропоновано, рухатись у напрямку початку переговорів, і жодних загроз, що цей статус можуть відібрати або якимось чином призупинити взагалі не звучить", - наголосив він.
Він зазначив, що із пропозицій Європейської комісії та того, як сформульовано рішення Європейської ради, чітко випливає, що перед Україною стоїть кілька завдань для переходу на наступний етап, а також, що Європейська комісія здійснюватиме звітність перед Радою ЄС щодо прогресу у виконанні цих кроків.
Будь ласка, зачекайте...
Вже розбирались в текстах обох документів. В одному таке пряме застереження є; в іншому воно також є, але завуальоване.
Але всі ваші схеми, вже давно відомі світові і вас шахраїв, Єврропа наскрізь бачить.
Тому, жодна дебільна відмазка не прокатить: будете брехати і саботувати реформи, вас пошлють і все.
Ідіоти,бл.