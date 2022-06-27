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Від ЄС не звучить жодних застережень, що статус кандидата для України можуть відібрати чи призупинити, - Ченцов

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

єс,євросоюз,європа

Від Євросоюзу не звучить жодних застережень, що статус кандидата на членство в ЄС для України можуть відібрати чи призупинити.

Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наше завдання - виконувати ті кроки, які нам запропоновано, рухатись у напрямку початку переговорів, і жодних загроз, що цей статус можуть відібрати або якимось чином призупинити взагалі не звучить", - наголосив він.

Він зазначив, що із пропозицій Європейської комісії та того, як сформульовано рішення Європейської ради, чітко випливає, що перед Україною стоїть кілька завдань для переходу на наступний етап, а також, що Європейська комісія здійснюватиме звітність перед Радою ЄС щодо прогресу у виконанні цих кроків.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Це не означає, що можна робити псевдореформи і замилювати очі!
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27.06.2022 12:34 Відповісти
Для татарових, єрмаків і подібних, це саме і означає, що можна продовжувати псевдореформи і замилювати очі.
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27.06.2022 12:39 Відповісти
Это пока не звучит☝Будете продолжать нарушать конституционные права граждан, будет звучать❗
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27.06.2022 12:35 Відповісти
Чергова провладна побрехенька.
Вже розбирались в текстах обох документів. В одному таке пряме застереження є; в іншому воно також є, але завуальоване.
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27.06.2022 12:40 Відповісти
это Ченцов намекает, что можно обещать принять законы и не исполнять, можно на должностях оставлять коррупционеров, проигрывать беням суды, выкидывать из эфиров Эспрессо и 5-й, назначать ведущими в телемарафон всех гнид Медведчука, назначать "своих" прокуроров, таможенников и т.д.
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27.06.2022 12:47 Відповісти
До чого ці розмови? Виконуйте те,що предписано.Чи ви підсрачників чекаєте? Так за цим діло не стане,будьте певні!
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27.06.2022 12:54 Відповісти
Только это не значит, что вы, ******, опять можете пинать х*и , не выполняя или саботируя законы. За саботаж вступления в ЕС, с вас уже не ЕС спросит. Помните Яныка? Так ему повезло, что жив остался.
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27.06.2022 12:56 Відповісти
Ви ж самі розумні, думаєте, що навішаєте лапшу європейцям на вуха і все буде ок!
Але всі ваші схеми, вже давно відомі світові і вас шахраїв, Єврропа наскрізь бачить.
Тому, жодна дебільна відмазка не прокатить: будете брехати і саботувати реформи, вас пошлють і все.
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27.06.2022 12:59 Відповісти
Досить мусолити цю дурну кацапами вкинуту тему

Ідіоти,бл.
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27.06.2022 13:09 Відповісти
Правильно. Судят по делам, а не по обещаниям. Грузии тоже никто пальчиком не грозил, а кандидата не дали. Хотите поэкспериментировать?
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27.06.2022 14:04 Відповісти
 
 