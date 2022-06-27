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війна (56389) обстріл (21042) Донецька область (5688) Слов'янськ (508)

Ще один ракетний удар по Слов'янську. Росіяни вдарили практично по центру міста. Є загиблі та поранені, - мер Лях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

словянськ

Російські війська завдали декілька ракетних ударів по Слов'янську Донецької області. Після нічного обстрілу, вранці завдали ракетного удару майже по центру міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слов'янський міський голова Вадим Лях.

"На жаль, сьогоднішні події у Слов'янську не обмежилися нічним "прильотом" у багатоповерховий сектор вул. Новий Побут. Вранці від ракетного удару постраждали будинки на вул. Торській та прилеглий до неї приватний сектор. Є вбиті та поранені", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали удару по Слов'янську, - мер

Лях зазначає, що це майже центр міста і тут немає військових об'єктів.

"Росія воює із мирним населенням. І це – війна на знищення. Не чекайте, коли прилетить до вашої оселі. Виїжджайте!" - додав міський голова.
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Топ коментарі
+10
по Штепі попало хоч?
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27.06.2022 12:41
+10
Та не надо рассказывать. Проезд бесплатный, жильё коммунальное бесплатное, харч бесплатный. Во всяком случае в Полтаве у нас так. Все школы, садики и общаги предоставляют. Кто не хочет жить в детсаду и кушать столовский еду и имеют деньги - снимают квартиры. Но голодным и холодным никто ещё не остался.
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27.06.2022 12:50
+8
Я конечно ничего не хочу говорить плохого, но черт возьми все знают что орки будут ровнять Славянск с землей, чего там торчать и не євакуироватся??
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27.06.2022 12:40
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а кто скажет, со скольки км достает вражеская артиллерия по городу? когда надо уезжать?
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27.06.2022 12:39 Відповісти
40 км - варто збирати речі. 30 км - їхати негайно. Якщо дочекаєтеся, що підлізуть на 20 км - матимете купу проблем.
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27.06.2022 12:55 Відповісти
С учетом размера города. Если райцентр, то 20 км уже критично. Если областной центр, то будут еще оставаться более безопасные районы. Но накрывать будут РСЗО.
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27.06.2022 13:44 Відповісти
Не хочуть вони виізждати, асвабадителей хочуть.
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27.06.2022 12:39 Відповісти
Стокгольмський синдром
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27.06.2022 12:40 Відповісти
Получається що так.Там цього сасєйського гамна валом.
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27.06.2022 12:53 Відповісти
Я конечно ничего не хочу говорить плохого, но черт возьми все знают что орки будут ровнять Славянск с землей, чего там торчать и не євакуироватся??
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27.06.2022 12:40 Відповісти
Русский мир ждут. Там таких пруд пруди.
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27.06.2022 12:46 Відповісти
по Штепі попало хоч?
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27.06.2022 12:41 Відповісти
Дуже шкода людей!☹️ Але біда, що секретне озброєння бубочкі "асфальт" не може допомогти людям.
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27.06.2022 12:43 Відповісти
Krug J поздравляю вас батенька, вы *******. Как вы уже задолбали этими вбросами про президента, хуже орков.....
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27.06.2022 13:00 Відповісти
Как же задолбали подоляковские и пригожинские боты новореги с пустым профилем.
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27.06.2022 13:19 Відповісти
Это бот. Там сидит чувак, у него несколько тысяч аков и он с них срет. Что то отвечать бессмысленно.
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27.06.2022 13:28 Відповісти
Та как раз президент и виноват. Он галимое трепло и балабол. И на нем как на верховном главнокомандующем как он любит всем напоминать и лежит вся вина. Так как он вместе с турками которые очень любят откаты и влил деньги в дороги, а не в оборону государства. Так, что не пытайтесь отмыть его гнилую личность.
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27.06.2022 15:07 Відповісти
мери міст можуть тільки пздіти, як попугаї, -"виїжджайте". в більшості людей нема за що і нема куди виїжджати, вони ж не мери. краще дайте людям гроші на які можна виїхати і на які можна десь жити.
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27.06.2022 12:45 Відповісти
Та не надо рассказывать. Проезд бесплатный, жильё коммунальное бесплатное, харч бесплатный. Во всяком случае в Полтаве у нас так. Все школы, садики и общаги предоставляют. Кто не хочет жить в детсаду и кушать столовский еду и имеют деньги - снимают квартиры. Но голодным и холодным никто ещё не остался.
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27.06.2022 12:50 Відповісти
А уж в Европе и подавно.
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27.06.2022 13:45 Відповісти
Ну так выедь из своей квартиры и живи в школе,или садике..Кушай еду в столовой и стань настоящим пролетариатом,если это твоя мечта.Умник блд. Брось все нах.. что у тебя есть и езжай.Когда с таким ползучим беспрерывным отступлением как из Луганщины,кацапы к зиме приползут к тебе в Полтаву,у тебя будет возможность испытать все на собственной шкуре.
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27.06.2022 14:27 Відповісти
Ну так здохни, зате в своїй квартирі, зруйнованій! Пріоритети у ватних це жесть...
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27.06.2022 18:09 Відповісти
Хто має гроші - виїжджає сам, хто не має - звертається у поліцію і йому допоможуть з організацією евакуації.
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27.06.2022 12:57 Відповісти
Всі бажаючи виїхати з міста донецької області, навіть не маючи грошей, виїжджають.для цього є місцева влада,яка допомагає всім .а ви провокатор чи необізнаний чолов'яга.Всім надають можливість виїхати в більш безпечні міста.щустрічають волонтери, надають їжу і житло.Тому не треба писати того,чого не знаєте!
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27.06.2022 13:54 Відповісти
В Кропивницком все переселенцы размещены,причем бесплатно получают любую медпомощь и каждый день гуманитарку.Возле общежития университета каждое утро их вижу с двумя полными пакетами харчей.Не знаю как и где,но у нас к ним неплохо относятся
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27.06.2022 16:48 Відповісти
Так само в кожному тиловому місті України! Але вата досі розповідає казочки про 'нєт за что єхать'( евакуаційні поїзди і інший транспорт безкоштовні!), 'нєт куда'( та тикни в будь яке місто на карті і їдь, хоч Україну побачиш нарешті!) От жеш упороті обмежені ідіоти!
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27.06.2022 18:12 Відповісти
чекають "русській мір".....
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27.06.2022 12:53 Відповісти
чи правильно "рускій" мір писакі Ваш хід
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27.06.2022 12:55 Відповісти
звільнемо ще раз якщо знову захоплять орки Освобождение Славянска. Подъем флага на мерии (05.07.14)
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27.06.2022 12:55 Відповісти
 
 