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Новини За кордоном
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Джонсон - на чутки про візит Зеленського до Британії: "Вважав би за честь"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вважав би за честь прийняти президента України Володимира Зеленського у Сполученому Королівстві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Гордон".

Британський прем'єр зазначив, що якщо Зеленський матиме таку можливість, то "Великобританія вважатиме за велику честь прийняти його".

Також Джонсон додав, що український президент "виконав абсолютно неймовірну роботу, очолюючи свою країну і світову суспільну думку в цей жахливий час".

Дивіться: "Героям слава!" - Джонсон і Трюдо записали звернення до Зеленського. ВIДЕО

Зеленський після повномасштабного вторгнення в Україну не здійснював жодних міжнародних поїздок. З іноземними партнерами він спілкувався або онлайн, або сам приймав їх із візитами. Джонсон за цей час приїжджав до України двічі – у квітні та червні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
просто Борис делікатно "забув" як Зе-чмо підготував країну до цієї війни...
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27.06.2022 13:00
+4
«український президент "виконав абсолютно неймовірну роботу».
Насправді, неймовірну роботу виконують ЗСУ, волонтери, працівники різних галузей, а молоти язиком та ще й не завжди впопад, може кожен!
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27.06.2022 12:57
+3
Ой, ні! Краще Ви до нас. У нашого президента погана карма. Хай Великобританія і далі існує.
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27.06.2022 13:42
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СОДРУЖЕСТВО - ЦЕ ЗДОРОВО ! Україні потрібни друзі і ВЕЛИКІ І МАЛИ !!!

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27.06.2022 12:51 Відповісти
«український президент "виконав абсолютно неймовірну роботу».
Насправді, неймовірну роботу виконують ЗСУ, волонтери, працівники різних галузей, а молоти язиком та ще й не завжди впопад, може кожен!
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27.06.2022 12:57 Відповісти
просто Борис делікатно "забув" як Зе-чмо підготував країну до цієї війни...
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27.06.2022 13:00 Відповісти
Разобрал все патронные с снарядные заводы что построил Порошенко..
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27.06.2022 13:31 Відповісти
далітим скавчиш ********,а якщо скажу що і снарядне і виробництво набоїв в Україні було створено,що,відкусиш собі ******?))) можеш не відповідати, дегенеративне
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27.06.2022 14:21 Відповісти
а якщо скажу що і снарядне і виробництво набоїв в Україні було створено
Ну взагалі балакти можна що завгодно. Суті це не змінить.
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27.06.2022 14:25 Відповісти
якби хотів знати - то знав би, чого касапи в завод Артема намагаються поцілити (але попадають в навколішні житлові будинки)
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27.06.2022 15:18 Відповісти
Ога. И плюс повзрывал склады с боеприпасами когда Порошенко президентом был. Диверсант короче.
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27.06.2022 14:24 Відповісти
Ну, можу припустити, що Зе-чмо - на прив'язі у *****. Або, якщо не він - то хтось з оточуючих; і якимось чином пов'язаний з тими диверсантами, які підривали склади... Можу. Бо опсередкованих доказів того, що ОП кишить агентами ворога - хоч греблю гати.
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27.06.2022 15:21 Відповісти
Ой, ні! Краще Ви до нас. У нашого президента погана карма. Хай Великобританія і далі існує.
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27.06.2022 13:42 Відповісти
Яка честь? це повний лантух зради.
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27.06.2022 14:06 Відповісти
хоть бы через Оман опять не понесло)
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27.06.2022 14:16 Відповісти
Зелі це нараз! Якщо його з Буковеля в Оман занесло, то хіба не може з Великої Британії полетіти .
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27.06.2022 16:08 Відповісти
всё верно заявил.
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28.06.2022 04:11 Відповісти
 
 