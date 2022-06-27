У Верховному Суді переконані, що Україна встигне до грудня виконати рекомендації Європейської комісії щодо судової реформи

Україна встигне до грудня виконати рекомендації Європейської комісії, повʼязані з реформою Конституційного Суду і судовою реформою.

Про це в інтервʼю "Укрінформу" сказав голова Верховного Суду Всеволод Князєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 23 червня на запит Міністерства юстиції Верховний Суд підготував лист, у якому надав конкретні пропозиції щодо швидкого розвʼязання питань, які потребують судової реформи.

"Ми передбачили дуже чіткі, конкретні і швидкі заходи, які дозволять виконати поставлені перед нами вимоги. Я думаю, до грудня цього року, якщо ці заходи будуть підтримані Мінʼюстом і політичним керівництвом України, ми можемо виконати цю "дорожню карту", - додав Князєв.

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Перша рекомендація Єврокомісії стосується реформи відбору суддів Конституційного Суду. Вимагається, щоб кандидати на посаду судді КСУ проходили перевірку доброчесності перед тим, як їх будуть призначати на посаду.

Князєв розповів, що наразі за участі українських суддів та міжнародних антикорупційних експертів створено Етичну раду, яка вже функціонує в Україні для оцінювання кандидатів у члени Вищої ради правосуддя.

"Вона… має перевірити 60 кандидатів і швидко з цим справляється. Тож перевірити ще 10 кандидатів на посаду судді КСУ не буде для неї великим додатковим навантаженням, тим паче, що вона вже профінансована,… і все це можна зробити протягом місяця-двох", - зазначив він.

Друга рекомендація - реформа органів суддівського врядування: Вищої ради правосуддя (ВРП) і Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Наразі, як каже Князєв, робота триває: створено Етичну раду, формується новий склад ВРП, створена комісія з відбору кандидатів для обрання у ВККС.

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Також у фокусі європейських партнерів є антикорупційна діяльність - це насамперед стосується антикорупційного суду, НАБУ та призначення керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"Це якби не питання Верховного суду, але ВСУ, зі свого боку, взявся за те, щоб докласти зусиль й уніфікувати практику розгляду корупційних злочинів. Це вже зараз робиться, ми будемо над цим працювати і розвʼязувати це питання", - каже Князєв.

Останнє питання, яке стосується судової влади, - це посилення захисту прав інтелектуальної власності на території України. У 2019 році розпочалися процедури відбору і створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, але після ліквідації ВККС ці процеси були зупинені.

"На сьогоднішній день цей суд не створено. Тому, я думаю, що ми маємо актуалізувати наші зусилля, і після створення ВККС чи іншого органу, який може бути створено в процесі реформи, зайнятися питанням створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності", - вважає очільник ВСУ.

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Нагадаємо, 23 червня саміт лідерів ЄС у Брюсселі прийняв рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.