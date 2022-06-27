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У Верховному Суді переконані, що Україна встигне до грудня виконати рекомендації Європейської комісії щодо судової реформи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

всеволод,князєв

Україна встигне до грудня виконати рекомендації Європейської комісії, повʼязані з реформою Конституційного Суду і судовою реформою.

Про це в інтервʼю "Укрінформу" сказав голова Верховного Суду Всеволод Князєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 23 червня на запит Міністерства юстиції Верховний Суд підготував лист, у якому надав конкретні пропозиції щодо швидкого розвʼязання питань, які потребують судової реформи.

"Ми передбачили дуже чіткі, конкретні і швидкі заходи, які дозволять виконати поставлені перед нами вимоги. Я думаю, до грудня цього року, якщо ці заходи будуть підтримані Мінʼюстом і політичним керівництвом України, ми можемо виконати цю "дорожню карту", - додав Князєв.

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Перша рекомендація Єврокомісії стосується реформи відбору суддів Конституційного Суду. Вимагається, щоб кандидати на посаду судді КСУ проходили перевірку доброчесності перед тим, як їх будуть призначати на посаду.

Князєв розповів, що наразі за участі українських суддів та міжнародних антикорупційних експертів створено Етичну раду, яка вже функціонує в Україні для оцінювання кандидатів у члени Вищої ради правосуддя.

"Вона… має перевірити 60 кандидатів і швидко з цим справляється. Тож перевірити ще 10 кандидатів на посаду судді КСУ не буде для неї великим додатковим навантаженням, тим паче, що вона вже профінансована,… і все це можна зробити протягом місяця-двох", - зазначив він.

Друга рекомендація - реформа органів суддівського врядування: Вищої ради правосуддя (ВРП) і Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Наразі, як каже Князєв, робота триває: створено Етичну раду, формується новий склад ВРП, створена комісія з відбору кандидатів для обрання у ВККС.

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Також у фокусі європейських партнерів є антикорупційна діяльність - це насамперед стосується антикорупційного суду, НАБУ та призначення керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"Це якби не питання Верховного суду, але ВСУ, зі свого боку, взявся за те, щоб докласти зусиль й уніфікувати практику розгляду корупційних злочинів. Це вже зараз робиться, ми будемо над цим працювати і розвʼязувати це питання", - каже Князєв.

Останнє питання, яке стосується судової влади, - це посилення захисту прав інтелектуальної власності на території України. У 2019 році розпочалися процедури відбору і створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, але після ліквідації ВККС ці процеси були зупинені.

"На сьогоднішній день цей суд не створено. Тому, я думаю, що ми маємо актуалізувати наші зусилля, і після створення ВККС чи іншого органу, який може бути створено в процесі реформи, зайнятися питанням створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності", - вважає очільник ВСУ.

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Нагадаємо, 23 червня саміт лідерів ЄС у Брюсселі прийняв рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Автор: Анна Судак
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"Ага, конечно!"
Зелені тут два роки одного Прокурора призначити не можуть!
А ви "до грудня".
"Турборежим" не для цього створювався.
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27.06.2022 12:54 Відповісти
НАДО РЕФОРМИРОВАТЬ СУДЫ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ - всех судей НА ФРОНТ


Суд решил закрыть дело об управлении авто в состоянии алкогольного опьянения, где обвиняемым выступал высокопоставленный одесский полицейский, полковник Ефтений Вячеслав Валерьевич. Судья А. Б. Войтун заявил об отсутствии состава административного правонарушения.

Об этом сказано в решении Первомайского районного суда города Черновцы. Внимание на такое решение суда на своей странице в Facebook обратил адвокат Роман Маселко.

Он напомнил, что это именно тот случай, когда патрульные остановили полицейского "в смешном костюме Gucci, который ехал по встречке и явно был пьян".

https://kriminal.tv/news/sud_opravdal_polkovnika_v_gucci_kotorogo_zaderzhivali_v_chernovtsah_pjanym_za_rulem_foto_i_video.html
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27.06.2022 12:58 Відповісти
Ну що ж, дорвалися, тепер хоч через голову скакайте!
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27.06.2022 13:05 Відповісти
ніякі реформи квартальне зєбидло робити не буде. бо в ЄС квартальному зєбидлу красти не дадуть.
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27.06.2022 13:09 Відповісти
Зелені понти.
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27.06.2022 13:14 Відповісти
педіки в мантіях...
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27.06.2022 13:39 Відповісти
Если до нового года - значит Верховный Суд к херам. Даже ерейский новый год (Рош аШана) в сентября - поздно.

1 месяц - вполне достаточный срок решить вопрос. Или уже и Зеленского с Ермаком к херам.
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27.06.2022 14:18 Відповісти
До висловлювання Зеленського щодо закінчення війни взимку, потрібно ставитися так само серйозно, як до висловлювання голови Врховного Суду завершити реформи в грудні цього року. Нагадаю травневі шашлички.
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27.06.2022 14:48 Відповісти
одні 3.14 здоболи один війну до зими другий реформу ! голобородько3
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27.06.2022 16:26 Відповісти
Імітація бурхливої рехворматорської жіяльності триває!! Реформування тотально корумпованої системи неможливе,лише докорінний демонтаж!!!))
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27.06.2022 17:09 Відповісти
Самый коррупционный суд будет себя рехформировать?
Ой ржу не могу.....
А как же нытье - судей мало... Полно вакансий, нельзя взяточников выгонять?
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27.06.2022 19:29 Відповісти
 
 