Обіцяв допомогти евакуюватись з Маріуполя: 21-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві

21-річний мешканець столиці виманив 20 тис. грн під приводом волонтерської діяльності та допомоги з евакуацією з Маріуполя.

Про це повідомляє прокуратура Києва, інформує Цензор.НЕТ.

У травні 2022 року підозрюваний, під приводом надання волонтерської допомоги, пообіцяв потерпілій за грошову винагороду вивезти її матір з тимчасово окупованого м. Маріуполь, де проходили воєнні дії, у безпечне місце.

Свої послуги шахрай оцінив у 20 тис. гривень.

"Однак, отримавши від жінки кошти, зловмисник жодних дій направлених на реальну евакуацію її матері не здійснив та намірів виконувати свої зобов’язання не мав", - зазначили в прокуратурі.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

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