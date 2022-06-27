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Обіцяв допомогти евакуюватись з Маріуполя: 21-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокуратура

21-річний мешканець столиці виманив 20 тис. грн під приводом волонтерської діяльності та допомоги з евакуацією з Маріуполя.

Про це повідомляє прокуратура Києва, інформує Цензор.НЕТ.

У травні 2022 року підозрюваний, під приводом надання волонтерської допомоги, пообіцяв потерпілій за грошову винагороду вивезти її матір з тимчасово окупованого м. Маріуполь, де проходили воєнні дії, у безпечне місце.

Свої послуги шахрай оцінив у 20 тис. гривень.

"Однак, отримавши від жінки кошти, зловмисник жодних дій направлених на реальну евакуацію її матері не здійснив та намірів виконувати свої зобов’язання не мав", - зазначили в прокуратурі.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

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Автор: Богдан Гуньковський
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лопату в зуби й копати окопи на передову... нє фіг урода задарма на зоні годувати...
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27.06.2022 13:01 Відповісти
И обязательно прищемить яички дверью, - чтоб потомства не дал, гадёныш!
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27.06.2022 13:03 Відповісти
****, прив'язати до машини й до Маріуполя і назад з'їздить...
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27.06.2022 13:15 Відповісти
Бляха, ну повинне ж бути якесь адекватне покарання для таких виродків! Треба міняти конституцію і вносити туди дибу, здирання шкіри з живого та годування розплавленим свинцем...
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27.06.2022 13:36 Відповісти
Відправити його в Маріуполь, нехай проводить собі евакуацію.
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27.06.2022 14:18 Відповісти
Мешканець столиці......кияни такі кияни....
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27.06.2022 18:19 Відповісти
 
 