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Рішення суддів-колаборантів не визнаються, але вони продовжують отримувати зарплату, - голова ВС Князєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд

Від 24 лютого сто судів змінили свою територіальну підсудність. Справи передали до інших судів, які продовжують розгляд і приймають позовні заяви.

Про це повідомив голова Верховного суду Всеволод Князєв в інтервʼю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на підконтрольних українському уряду територіях правосуддя здійснюється в загальному режимі. У звільнених від окупації регіонах суди поступово відновлюють роботу.

Голова Верховного Суду, користуючись наданими йому на час воєнного стану повноваженнями, передає підсудності справ з окупованих територій до судів, які перебувають на неокупованих територіях.

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Станом на сьогодні за розпорядженням Князєва 100 судів змінили свою територіальну підсудність. Їхні справи були передані до інших судів, які продовжують їхній розгляд, приймають позовні заяви тощо.

"Тобто навіть жителі окупованих територій мають доступ до українського суду, просто зараз ці справи розглядаються іншим судом, а не тим, який перебуває під російською окупацією", - зазначив він.

Князєв розповів про окремі випадки, коли судді вступають у колаборацію з окупантами. Водночас наголошує, що майже всі судді, за винятком окремих зрадників, виявили бажання перевестися на підконтрольну територію України.

"Зараз відбувається процес переведення цих суддів з окупованих територій в інші суди, які перебувають на територіях, що контролюються українською владою. За можливості, судді виїжджають з окупованих територій, і я їх призначаю в ті суди, де вони продовжують працювати на території України", - зазначив він.

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Князєв наголошує, що правоохоронці відкривають кримінальні справи щодо суддів-колаборантів. Їх уже мали б відсторонити від здійснення правосуддя, але проблема в тому, що Вища рада правосуддя, яка має такі повноваження, наразі не працює.

Відповідно, судді-колаборанти продовжують отримувати зарплату. Після завершення процедури переведення суддів з окупованої території, як вважає очільник ВСУ, Державна судова адміністрація ухвалить рішення про припинення виплат.

Судді-колаборанти, як переконує Князєв, не можуть виносити судові рішення, бо діяльність тих судів, які перебувають на окупованих територіях, припинена за його розпорядженням.

"Це означає, що всі рішення, які будуть винесені такими судами - без огляду на те, чи "іменем України" там буде зазначено, чи "іменем Російської Федерації" - це фікція, це нікчемні документи, які нашою державою не визнаються, і це є злочином з боку відповідної особи", - наголосив він.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+20
це називається ПІЗДЄЦ
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27.06.2022 13:16
+16
не поспішайте,що для нашої заможної країни такі дрібниці, місцевий суддя має оклад 65 тис. а апеляційний 110 тис.грн.
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27.06.2022 13:21
+12
А чому я, як платник податків повинен утримувати цю мерзоту? В мене скромна зарплатня, близько 10 000, але навіть з цих грошей я не бажаю платити на зарплати цим ублюдкам.
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27.06.2022 13:32
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це називається ПІЗДЄЦ
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27.06.2022 13:16 Відповісти
це називається - 73%
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27.06.2022 13:27 Відповісти
то при Петрі почалось - і в Криму і в ОРДЛО 8 років платили..Як ця дура Верещук кричала - розмінуйте кримський перешийок, там же наші люди.
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27.06.2022 13:53 Відповісти
3,14₴добол
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27.06.2022 14:38 Відповісти
побачити ще..їх суди поновлять на роботі, компенсують багатократно моральні та фінансові збитки, звичайно за наш рахунок, нагородять, всі одержать УБД і будуть сидіти у нас на шиях довічно і виносити ще вироки патріотам
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27.06.2022 13:49 Відповісти
не поспішайте,що для нашої заможної країни такі дрібниці, місцевий суддя має оклад 65 тис. а апеляційний 110 тис.грн.
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27.06.2022 13:21 Відповісти
Уйбоки. А пенсія їм теж буде?
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27.06.2022 13:46 Відповісти
В суддів немає пенсії. В них пожиттєве утримання. Тому такі величезні гроші.
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27.06.2022 17:13 Відповісти
это какой то б....ятско зелений шапитошний сюр...
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27.06.2022 13:22 Відповісти
Не розумію.

Невже так важко виправити цю дич із колоборантами і зрадниками?
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27.06.2022 13:23 Відповісти
так у нас настільки "диряві" закони,що ті колаборанти можуть відсудити гроші та поновитися на посаді..
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27.06.2022 13:39 Відповісти
Це виправляється тільки після судового рішення. А судити суддів нікому.
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27.06.2022 17:17 Відповісти
дебіли при владі..призупинити всі виплати ж треба було..будь які, виплати здійснювати тльки на територіях підконтрольних Україні. А держслужбовцям - тільки після переврки.
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27.06.2022 13:27 Відповісти
"Тобто навіть жителі окупованих територій мають доступ до українського суду" - там десь онлайн суд був та відповідний додаток від їх міністерства...

Давно не було чути.

Діяльність Федорова навіть на фоні війни дуже помітна як раніше, а що вони з їх додатком та судом?

"Вища рада правосуддя наразі не працює" - тобто одна з гілок влади у нас мертва і це під час війни. Можна це якось виправити? Бо це дуже поганий симптом.
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27.06.2022 13:29 Відповісти
Повесить гундосика за яйца на каштане на Крещатике
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27.06.2022 14:39 Відповісти
А чому я, як платник податків повинен утримувати цю мерзоту? В мене скромна зарплатня, близько 10 000, але навіть з цих грошей я не бажаю платити на зарплати цим ублюдкам.
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27.06.2022 13:32 Відповісти
Поки ми по копійках збираєемо на допомогу ЗСУ , держава мільйони платить колаборантам! То як правильно зараз писати Зе чи Ze...?
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27.06.2022 13:33 Відповісти
Да?
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27.06.2022 13:33 Відповісти
НАТО, ЕС?! Цирк должен гастролировать
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27.06.2022 13:37 Відповісти
Бо вони самі заплутались у цій їбаній бюрократії. Судить суддів може лише та *****, яку ми досі затвердити не можемо. А чому не можемо - бо хтось там ніяк не поділить корито, *****. Знайти б ту людину, придавив би голими руками
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27.06.2022 13:48 Відповісти
Україна - країна для українофобів.
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27.06.2022 13:42 Відповісти
"проблема в тому, що Вища рада правосуддя, яка має такі повноваження, наразі не працює" - ой, це не проблема... Не проблема навіть в "працюючій" корумпованій антидержавній системі адмінсудів, яку нині очолює сумнозвісний ОАСК та його керівники Вовк з Портновим.
Проблема в самій зеленій владі, в наявності зеленого урода наркомана з головкою ЄрЗе на Банковій та слухняної кодли прислуги уродів...
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27.06.2022 13:47 Відповісти
Судей просто перестріляти і не треба буде нікому нічого платити і довго юридично їх знімати. По іншому ніяк. В нас суддя, це цар і бог. Не бачу потреби в цій челяді.
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27.06.2022 13:47 Відповісти
замість того щоб платити воїнам платять зрадникам,
у військовому стані нема інших швидших варіантів вирішення таких питань?
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27.06.2022 15:48 Відповісти
Це не тільки із суддями а із іншими органами влади те саме і з депутами місцевих рад...
поки по них не винесено вирок або немає наказів на звільнення для чиновників...

але із звільненням також є багато юр нюансів, що не вирішуються, які потім будуть використані для позовів по відшкодуванню...
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27.06.2022 16:06 Відповісти
 
 