ЄС може забрати в України кандидатство на членство в ЄС, якщо ОП блокуватиме призначення керівника САП, - Шабунін
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Офіс президента руками скомпрометованих суддів Шостого апеляційного адмінсуду збирається продовжити блокування празначення керівника САП.
У цьому переконаний голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"12.07.2022 призначено розгляд апеляційним судом рішення ОАСКу (про визнання незаконним Порядку проведення конкурсу). Головуючий суддя був громадянином, військовослужбовцем та військовим суддею РФ, другий - вже зривав стратегічні для України конкурси, а третій узаконив перетворення Гостинного двору Києва на ТРЦ (дані ГРД). Всі ж розуміють, яке рішення винесе ця трійка суддів "найчеснішого" шостого апеляційного адмінсуду?" - пише він.
Шабунін твердить, що автором цього плану є "частина ОП".
"Я хочу вірити, що президент цей план НЕ погодить. Надто високу ціну Україна платить за шлях в ЄС. А чортів, які з цим прийдуть, Зеленський мав би одразу контррозвідці на підвал спустити (Татарова, наприклад)", - пише він.
При цьому, за словами Шабуніна, Банкова почала готувати медіа-поле під зрив вимоги ЄС щодо конкурсу САП.
Будь ласка, зачекайте...
Звісно ж блокуватимуть!
Те же цели (узурпация власти), те же методы (всех подмять под себя).
Як же це вже все дістало.
Чим він від Зелі відрізняється?
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю.-
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє панімаю.
Кухлик люба покажіть, той, що з боку смужка.
- Да какой же кухлік здесь, єслі ето кружка.-
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.-
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У меня єсть свой язик, ні к чему мне мова.-
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Джерело: https://dovidka.biz.ua/gumoreska-kuhlik-pavlo-glazoviy
Живеш в Україні,вчи мову пацак.
як він купив квартиру в Криму після 2014-го року? по українському паспорту?
Стефанишина пояснила, что выполнение этих семи условий позволит начать переговоры о вступлении в ЕС. "Позитив в том, что мы уже по каждому из этих направлений что-то сделали. И буквально в ближайшие три дня президент одобрит дорожную карту реализации каждого из семи пунктов", - добавила она.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/
https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu-commissions-recommendations-ukraines-eu-candidate-status_en?s=232
Рада посилається на рекомендації Єврокомісії і просить її звітувати про виконання умов, прописаних в рекомендаціях. Рада вирішить про подальші кроки як тільки ці умови будуть повністю виконані (тобто може почати переговорний процес, а може і не почати).
В рекомендаціях Єврокомісії ж прописано, що кроки, вчинені ЄС, можуть бути відмінені, якщо країна більше не відповідає прописаним в рекомендації умовам.
Назначение руководителя САП - последний тест для Зеленского, так как на эту ситуацию смотрят в G7 и в Украине в подзорные трубы.
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Закон про судоустрій і статус суддів[9] давав 12 місяців на утворення суду з дня набрання чинності спеціальним законом (до 14 червня 2019 р.) Прийнятий Закон про ВАКС[10] передбачає, що суд розпочинає роботу за умови призначення щонайменше 35 його суддів, у тому числі 10 суддів Апеляційної палати. «Технічний» Закон про утворення суду прийнятий 21 червня 2018, набрав чинності 28 червня[11].
Крім того, потрібне було внесення змін до Закону про судоустрій[12]
1 березня 2018 парламент ухвалив у першому читанні проєкт Закону «Про Вищий антикорупційний суд України», внесений президентом України Петром Порошенком[24]. 7 червня Закон був прийнятий конституційною більшістю народних депутатів. Під час його обговорення було досягнуто компромісу щодо права вето Ради міжнародних експертів при обранні суддів[25].
11 червня Президент України підписав прийнятий закон[26]. 13 червня його було офіційно оприлюднено в газеті «Голос України»[27], набрання чинності відбулося 14 червня 2018 року.
Потім не дивуйтеся і не обурюйтесь, чому фінансову допомогу не надають, та не кричить «мало», і що вам винні за ядерну зброю