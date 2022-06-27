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Новини Політика України
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конкурс (853) членство в ЄС (930) Шабунін (459) САП (1842)

ЄС може забрати в України кандидатство на членство в ЄС, якщо ОП блокуватиме призначення керівника САП, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шабунін

Офіс президента руками скомпрометованих суддів Шостого апеляційного адмінсуду збирається продовжити блокування празначення керівника САП.

У цьому переконаний голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"12.07.2022 призначено розгляд апеляційним судом рішення ОАСКу (про визнання незаконним Порядку проведення конкурсу). Головуючий суддя був громадянином, військовослужбовцем та військовим суддею РФ, другий - вже зривав стратегічні для України конкурси, а третій узаконив перетворення Гостинного двору Києва на ТРЦ (дані ГРД). Всі ж розуміють, яке рішення винесе ця трійка суддів "найчеснішого" шостого апеляційного адмінсуду?" - пише він.

Шабунін твердить, що автором цього плану є "частина ОП".

Також читайте: Якщо Україна втратить статус кандидата на членство в ЄС через зрив призначення голови САП, то відповідати доведеться Зеленському, - журналіст Ніколов

"Я хочу вірити, що президент цей план НЕ погодить. Надто високу ціну Україна платить за шлях в ЄС. А чортів, які з цим прийдуть, Зеленський мав би одразу контррозвідці на підвал спустити (Татарова, наприклад)", - пише він.

При цьому, за словами Шабуніна, Банкова почала готувати медіа-поле під зрив вимоги ЄС щодо конкурсу САП.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
Питання складне для зю , бо незалежний прокурор одразу становить загрозу для коломойско-ахмето-пінчуко-фірташного королівства
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27.06.2022 13:17
+23
Якщо блокуватимуть?
Звісно ж блокуватимуть!
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27.06.2022 13:16
+13
нескінченний серіал про САП і ******** Зелю.

Як же це вже все дістало.
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27.06.2022 13:20
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Якщо блокуватимуть?
Звісно ж блокуватимуть!
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27.06.2022 13:16 Відповісти
Боневтик уверен что война все ему спишет и союзники будут сейчас вынуждены закрывать глаза на его выкрутасы. Он путает себя с Бенинымихолуями и Украину. Ну-ну.
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27.06.2022 13:42 Відповісти
Разблокируют когда Дерьмак правильную кандидатуру подберёт, которая его брату занесёт.
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27.06.2022 13:17 Відповісти
Тут даже главное не занос бабла, тут им важны безнаказанность и абсолютная власть. У нас за три года выросло свое маленькое зеленое властолюбивоехуйло. Со всеми соответствующими замашками.
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27.06.2022 13:45 Відповісти
В деле распила бабла и власти одно другому не мешает. Так точнее будет.
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27.06.2022 13:49 Відповісти
нагнули зеленского, молодцы.
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27.06.2022 13:17 Відповісти
Палиці в колеса ще які будуть.
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27.06.2022 13:18 Відповісти
та то понятно. Будут ещё воду мутить
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27.06.2022 13:32 Відповісти
Питання складне для зю , бо незалежний прокурор одразу становить загрозу для коломойско-ахмето-пінчуко-фірташного королівства
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27.06.2022 13:17 Відповісти
Прежде всего для самого Зели и его холуев. Большое воровство никто не отменял. Даже сейчас на гуманитарных потоках.
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27.06.2022 13:48 Відповісти
смотрю цирк с этим назначением, и убеждаюсь что у зеленых не в порядке с головой
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27.06.2022 13:19 Відповісти
Беня не хоче у в'язницю, а якщо буде чесний САП йому туди пряма дорога
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27.06.2022 13:21 Відповісти
как раз у них все в порядке с головой и бородатая бабушка их руками тягает украинцев за хобот как хочет. еще и посмеивается
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27.06.2022 13:22 Відповісти
все у них в порядке с головой, просто это такой же мафиозный клан, как и в террорашке, копия 1:1, масштаб только 1:3

Те же цели (узурпация власти), те же методы (всех подмять под себя).
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27.06.2022 13:34 Відповісти
нескінченний серіал про САП і ******** Зелю.

Як же це вже все дістало.
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27.06.2022 13:20 Відповісти
Тут Шабунін каже неправду. У ЄС таких розмов немає на сьогодні про "забрати" щось.
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27.06.2022 13:20 Відповісти
💯
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27.06.2022 13:24 Відповісти
Шабунін взагалі особа,що не викливає поваги.Призначати керівника САП необхідно,це факт,який не підлягає сумніву.Але Шабуня...Коли згадую,як він бігав від повістки в армію роками,прикривався якоюсь довідкою про глисти(яку сам же був і виставив в кацапському вконтакті),а потім закатив скандал на всю Україну,коли йому все ж принесли повістку,щоб хоч на облік став.
Чим він від Зелі відрізняється?
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27.06.2022 13:36 Відповісти
Додам-Шабунін для мене із серії Мустафа Наєм,Сірожа Лещенко,але не біля владного корита
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27.06.2022 13:38 Відповісти
Туди ж до купи й бігусів, скрипіних та інших всратих "розслідувачів".
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27.06.2022 14:35 Відповісти
Только тем, что один у кормушки, а другому не дали.
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27.06.2022 13:50 Відповісти
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю.-
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє панімаю.
Кухлик люба покажіть, той, що з боку смужка.
- Да какой же кухлік здесь, єслі ето кружка.-
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.-
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У меня єсть свой язик, ні к чему мне мова.-
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Джерело: https://dovidka.biz.ua/gumoreska-kuhlik-pavlo-glazoviy

Живеш в Україні,вчи мову пацак.
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28.06.2022 09:15 Відповісти
Военный судья РФ в ОАСК? Это интересно...
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27.06.2022 13:20 Відповісти
ПЫСЫ: вопрос не в том, заберут или не заберут, поскольку то, что у нас есть по сути ничего не означает. А большего просто не дадут. Вот в этом вопрос. Так и будем кандидатскую защищать, пока "судьи" не передохнут, т.е. до ∞.
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27.06.2022 13:26 Відповісти
а сама ЗЕлупа - не громадянин РФ?
як він купив квартиру в Криму після 2014-го року? по українському паспорту?
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27.06.2022 15:12 Відповісти
Канешно блокуватымуть. Шож зелёна плесень дураки от кормушки добровольно отказываться
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27.06.2022 13:21 Відповісти
один президент якось не хотів підписувати угоду про асоціацію...
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27.06.2022 13:21 Відповісти
угу..цей може не встигнути і стати повним боневстигвтіком
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27.06.2022 13:36 Відповісти
і що тоді.....лохматой зелені доведеться спускатися з 7000 їхнього євересту....
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27.06.2022 13:23 Відповісти
Украина не лишится статуса кандидата в члены ЕС даже в случае невыполнения условий Еврокомиссии, заявила в эфире телемарафона вице-премьер Ольга Стефанишина: "Решение Евросовета, которое было принято 23 июня, отлично от той рекомендации, которую предоставила Еврокомиссия. Потому что статус кандидата мы получили безусловно... Что касается семи условий, то решение предусматривает, что Еврокомиссия в конце года произведет оценку выполнения этих условий, и от этого будут определяться дальнейшие этапы, связанные с членством".

Стефанишина пояснила, что выполнение этих семи условий позволит начать переговоры о вступлении в ЕС. "Позитив в том, что мы уже по каждому из этих направлений что-то сделали. И буквально в ближайшие три дня президент одобрит дорожную карту реализации каждого из семи пунктов", - добавила она.
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27.06.2022 13:23 Відповісти
Ось рішення Європейської Ради і рекомендація Єврокомісії:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/

https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu-commissions-recommendations-ukraines-eu-candidate-status_en?s=232

Рада посилається на рекомендації Єврокомісії і просить її звітувати про виконання умов, прописаних в рекомендаціях. Рада вирішить про подальші кроки як тільки ці умови будуть повністю виконані (тобто може почати переговорний процес, а може і не почати).
В рекомендаціях Єврокомісії ж прописано, що кроки, вчинені ЄС, можуть бути відмінені, якщо країна більше не відповідає прописаним в рекомендації умовам.
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27.06.2022 13:31 Відповісти
шаги могут біть отменені..а не кандидатство в целом
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27.06.2022 13:33 Відповісти
Поки що крок лише один - надання статусу кандидата. Тут все чітко. Виконають сім дуже простих вимог - почнуть переговорний процес, не виконають - скасують статус кандидата (не дуже вірю, що таки скасують, такого сорому ще не було, може, і не буде). Але хто його знає, що за ситуація буде на кінець року. Чорні лебеді кружляють зграями.
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27.06.2022 13:46 Відповісти
Зеленский уже сгорел по второму сроку, если бы не война. Да и ошибок критично много, типа шашлыка весной.
Назначение руководителя САП - последний тест для Зеленского, так как на эту ситуацию смотрят в G7 и в Украине в подзорные трубы.
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27.06.2022 13:31 Відповісти
Подальша політична доля Зеленського наразі залежить виключно від того, чим закінчиться війна. Якщо більшістю громадян України це закінчення буде сприйнято як перемога, абсолютно зрозуміло, що Зеленський триумфально переобереться на другий термін. Я не кажу, що не потрібно обирати керівника САП. Я кажу, що це не ж якимось останнім тестом. Порошенко за 5 років не зміг запустити Антикорр.Суд, який повністю запрацював лише після його відставки. І помилок він зробив точно не менше. Поміж тим,він до останнього зберігав шанси на переобрання.
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27.06.2022 13:57 Відповісти
Как я люблю демагогов.

...

Закон про судоустрій і статус суддів[9] давав 12 місяців на утворення суду з дня набрання чинності спеціальним законом (до 14 червня 2019 р.) Прийнятий Закон про ВАКС[10] передбачає, що суд розпочинає роботу за умови призначення щонайменше 35 його суддів, у тому числі 10 суддів Апеляційної палати. «Технічний» Закон про утворення суду прийнятий 21 червня 2018, набрав чинності 28 червня[11].

Крім того, потрібне було внесення змін до Закону про судоустрій[12]

1 березня 2018 парламент ухвалив у першому читанні проєкт Закону «Про Вищий антикорупційний суд України», внесений президентом України Петром Порошенком[24]. 7 червня Закон був прийнятий конституційною більшістю народних депутатів. Під час його обговорення було досягнуто компромісу щодо права вето Ради міжнародних експертів при обранні суддів[25].

11 червня Президент України підписав прийнятий закон[26]. 13 червня його було офіційно оприлюднено в газеті «Голос України»[27], набрання чинності відбулося 14 червня 2018 року.
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27.06.2022 15:09 Відповісти
Всі коментатори які цитують Стефанішину, хоч разімують, що незалежний керівник САП потрібен в першу чергу нам, а не ЄС?
Потім не дивуйтеся і не обурюйтесь, чому фінансову допомогу не надають, та не кричить «мало», і що вам винні за ядерну зброю
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27.06.2022 13:36 Відповісти
зачем врать..
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27.06.2022 13:37 Відповісти
Де я Вам збрехав? Що з корупцією не треба розбиратися? Що статус, це не кандидат? Інвестори не на статус будуть дивитися, а на корупцію, суди, реформи правоохоронних органів і так далі.
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27.06.2022 14:04 Відповісти
Патякати усіляку нісенітницю не набридло? Чи ти можешь показати де в тексті написано, що можуть забрати статус кандидата? Умови буде виконано, не зважаючи на твої побрехеньки.
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27.06.2022 13:38 Відповісти
ну так пусть выполняют, утверждают результаты конкурса
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27.06.2022 13:40 Відповісти
Шабунін не бреши,ніхто нічого не забере. але без призначення керівника САП далі кондидатства нічого не світить
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27.06.2022 13:38 Відповісти
немса страшніших ворогів, ніж ті, що вдають з себе друзів.
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27.06.2022 13:38 Відповісти
Зррааддааа!
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27.06.2022 13:38 Відповісти
Ціна питання,як мені здається - ЦЕ ДЕ будуть сидіти "великі будівельники та реформатори " укроборонпрому" та "укрзалізниці"?В кріслах фісів чи по шконках в камерах?
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27.06.2022 13:39 Відповісти
Ой, Шабуня, подай чергову апеляцію по справі роттердам+ та заспокойся...
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27.06.2022 13:41 Відповісти
Там просто має бути на 100% свой чєловєк! А то може попасти випадковий.
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27.06.2022 13:44 Відповісти
а шо, в "квартале" кто-то еще остался без должности?
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28.06.2022 09:54 Відповісти
Шабуня не переживай...академики из Трускавца врубят Турборежим и проскочат в НАТО и ЕС...
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27.06.2022 13:51 Відповісти
Набридло, що влада паплюжить імідж та сприйняття Держави Україна у Світі та дає приводи рашці знаходити приводи виставити нас подібними до них...!
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27.06.2022 13:52 Відповісти
Приберіть недоумка
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27.06.2022 13:56 Відповісти
Нефуй жОПі сабботувати!!!
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27.06.2022 13:56 Відповісти
Как легко медиабойцы борьбы за власть разбрасываются абсурдными заявлениями.
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27.06.2022 13:58 Відповісти
То что заберут кандидатство Украины в ЕС через блокировку назначения руководителя - не совсем корректно будет выглядеть со стороны Европы. Украина недавно только получила кандидатство в ЕС и в стране полномасштабная война не все процессы можно контролировать. Чтобы выполнить все условия требуется очень сложный и долгий период а не шантажировать Украину мол сейчас не сделали мы заберем у вас статус кандидата.
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27.06.2022 13:59 Відповісти
Все эти теории Шабунина как можно сорвать и срывают назначение голови сап в таком же колличестве как и его версии зачем это делается. Он сможет определиться когда нибудь зачем это делается?
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27.06.2022 14:22 Відповісти
Головне не дати тим виродкам кудись втікти... Ці довбодятли із оп ніяк не зрозуміють(тому шо довбодятли): у людей в Україні на руках зараз ТАКА КІЛЬКІСТЬ всього що "бабахає" - вистачить не тільки на рашистів, а й на усіх корумпованих підарастів(у якому б високому к'їбінєті вони не сиділи! Чи на якому б броньованому "гєліку" чи "Бентлі" вони б не їхали.) І саме зараз українці ЯК НІКОЛИ готові провести тотальну "криваву люстрацію"! Чи може ті довбодятли нанюхавшись коксяри мають себе за "бєссмєртних"??!🤔 Куля чи кілограмовий фугас під капотом може швидко "привести до тями" і розвіяти їх марення! Пі&д@ вам корячиться - гандони штопані!!
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27.06.2022 16:17 Відповісти
ой ці безумні дограються...
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27.06.2022 16:21 Відповісти
 
 