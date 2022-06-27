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Буданов заявив, що диверсійні операції на території РФ триватимуть: Пєсков сказав про посилення антитерористичних заходів в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пєсков

Пєсков прокоментував заяви очільника ГУР МО Кирила Буданова про диверсійні операції на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю Financial Times Буданов зазначив, що на окупованих Росією територіях активізується діяльність партизан. Також, пише видання, повідомлялося про удари безпілотниками та ракетами на нафтопереробні заводи, склади палива та військові об’єкти на території Росії.

Водночас очільник ГУР МО наголосив, що диверсійні операції "проводяться скрізь, вони були і будуть проводитися в Росії та багатьох інших місцях". Однак Буданов відмовився сказати, чи стоїть за ними українська влада.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи заяви Буданова, наголосив, що заходи антитерористичної безпеки в РФ посилено. 

"Вони й так максимально посилені", - сказав він.

Читайте: Ми не згодні із твердженнями про дефолт у Росії, - Пєсков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
У Буданова - слишком длинный язык для разведчика
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27.06.2022 13:31
+25
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27.06.2022 13:30
+20
Буданов це пресс секретар чи блогер щодня новини видає і коментує -це всі так розвідки роблять коли віна триває чи це наша зелена фішка?
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27.06.2022 13:32
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Так ведь курить не запретишь. И бавовна не кончается. Так что усиляй-не усиляй, все-равно получишь ...й.
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27.06.2022 13:29 Відповісти
😁 Не можна посилити те, що вже і так максимально посилено: "Вони й так максимально посилені", - сказав Джерело: https://censor.net/ua/n3350471
Отже за аналогією з висловом: "якщо не можна побороти корупцію, то її потрібно очолити" замість "боротися з дверсіями на контрольованих територіях" кацапи можуть допмогти з диверсіями. Тим більше, що вони цп неодноразово робили. Згадаймо вибухи житлових будинків на Каширському шоссе.
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27.06.2022 13:49 Відповісти
Здається Буданову робота в 95 Кварталі все таки не світить, хоч як він буде старатись
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27.06.2022 14:22 Відповісти
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27.06.2022 13:30 Відповісти
губка-Боб - квадратніє штані
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27.06.2022 13:31 Відповісти
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27.06.2022 13:43 Відповісти
смшний..у них вже м'ясо закінчується..партизанів юнармія буде ловити?
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27.06.2022 13:30 Відповісти
Нафіга трандіти про це? Піарщики квартальні
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27.06.2022 13:30 Відповісти
Муж секретарки . Ще не дорос до руководителя
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27.06.2022 13:34 Відповісти
У Буданова - слишком длинный язык для разведчика
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27.06.2022 13:31 Відповісти
Пиариться в Украине может только один человек - президент . Его для этого выбирают 🤣
Кто-то слышал , чтобы руководители разведок США И БРИТАНИИ болтали о своих планах ?????
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27.06.2022 13:33 Відповісти
Вони невиграли конкурс довб...бів- 73 відс.
То,був світоглядний критерій!
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27.06.2022 14:26 Відповісти
У них с Письковым просто методички похожие...
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27.06.2022 13:44 Відповісти
Два брата,акробата Одна матьрьошка,звать є...шка
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27.06.2022 14:27 Відповісти
а поди знай это просто вброс или правда
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27.06.2022 13:58 Відповісти
Гогішвілі рядом нема то і приходиться через ЗМІ розказати які плани у гру
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27.06.2022 15:49 Відповісти
Буданов це пресс секретар чи блогер щодня новини видає і коментує -це всі так розвідки роблять коли віна триває чи це наша зелена фішка?
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27.06.2022 13:32 Відповісти
він хоче перекричати ідіота Арестовича на Зе-корпаративі
- такі у них там у цирку правила мавпового вальєра

Розвід спільноти всього Світу напевно в **** від такої публічності
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27.06.2022 13:56 Відповісти
Буданов шоумен? Пресс атташе? Яким,чином посадова особа безпекової служби дає піар інтерв'ю закордонним ЗМІ. Що за лайно діється в країні під час війни. Припиніть квартальний балаган!!!
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27.06.2022 14:19 Відповісти
Было бы больше, но от объявления войны и прямых атак ВСУ по запоребрику удерживают политические соображения - не все наши европейские союзники готовы к объявлению войны, ибо это предполагает очень серьезные санкции к агрессору.

PS Это мнение услышал от одного эксперта (вроде как компетентного). Вообще, давно задаю себе вопрос - почему не объявляют войну - ни запоребрик, ни мы? Этот експерт как-то ответил.
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27.06.2022 13:32 Відповісти
Хто тебе питає? Закрий свій рот і дай людям робити свою роботу йолоп
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27.06.2022 13:33 Відповісти
Дай,їм волю вони голою сракою налюдях хизуватимуться дебільні шоу мавпи криворізькі
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27.06.2022 14:21 Відповісти
И поэтому важно именно сейчас купить в РФ удобрений (селитры) как можно больше тонн разными якобы фермерами и другими людьми. Чтобы заранее подготовить взрывчатку (не надо путать оба вида селитры с европейскими, у кацапской есть специальные добавки, от которых необходимо сначала очистить селитру, иначе взрывчатку не сделаешь, по-крайней мере много и недорого). Взрывы заводов и военных сооружений не должны быть раз-два и дальше попали под контроль за оборотом компонентов СВУ и вообще способов передачи денег диверсантам, чтобы те ни в чем не нуждались, спокойно камер больше накупили, бросали даже дорогой фордовский фургон, почуяв слежку за ним и сделав операцию в другом месте. У нас есть и люди с мозгами среди россиян, и деньги свободные, и есть никчемные кацапы с абсолютно неподготовленными ментами. Как только первый взрыв фургона в 10м от штаба с 1.5тоннами взрывчатки (может чуть меньше в тротиловом эквиваленте будет, но ненамного) и под 50 трупов офицерских где-то в глубине России, то сразу будет жесткий удар по их морали. А мы можем бесконечно долго отрицать наше участие, ведь Путин пожертвовал репутацией на взрывы жилых домов, да и первая чеченская с ФСБшниками его коллегами точно также начиналась. Всегда списать можно на внутреннюю борьбу.
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27.06.2022 13:37 Відповісти
Кацапи можуть посилити лише консистенцію лайна у свого *****. Щоб в чумадан падало з брязкотом.
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27.06.2022 13:39 Відповісти
буданов-брат арестовича
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27.06.2022 13:40 Відповісти
Хороший професіонал цей Буданов, замаскувався під дурня.
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27.06.2022 13:41 Відповісти
Класно маскуються!!! Під мікроскопом невирізнити
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27.06.2022 14:23 Відповісти
Штирлиц...вы просрали Майдан Ющенко...в 2004....просрали майдан Турчинова в 2014...Штирлиц...ваz ждёт дефолт и раZпад рабZei...
Герр шМеркель...я старался...
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27.06.2022 13:41 Відповісти
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27.06.2022 13:43 Відповісти
🤮🤮🤮💩💩💩🇷🇺☠️🇷🇺☠️🇷🇺💩
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27.06.2022 14:13 Відповісти
Розумна людина, робить роботу мовчки.
Буданови, Арестовичи, Подоляки, лише *******.
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27.06.2022 13:45 Відповісти
Я думаю на ефективність "заходів антитерористичної безпеки" на засрашкі це ніяк не впливає.Будуть там диверсії чи ні-нехай бояться суки.
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27.06.2022 13:51 Відповісти
диверсійні заходи на тер рф мають продовжуватись навіть після повної капітуляції кремля!
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27.06.2022 13:48 Відповісти
Буданов был очень хорошим оперативным сотрудником разведки, за памятный рейд в Крым и ликвидацию кацапа, полковника ФСБ - низкий ему поклон! Но не все опера становятся хорошими руководителями, есть масса примеров и в других сферах : из хорошего боцмана не обязательно получится хороший капитан и не каждый водитель потянет должность руководителя транспортного предприятия. Видимо кабинет это не его стихия.
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27.06.2022 13:48 Відповісти
У Буданова репутації не має, решта вже не важливе!

«Скандальний замміністра МВС живе з головним розвідником країни в будинку організатора «конвертаційних» схем», - резюмує Ремовська житлову ситуацію Буданова і Гогілашвілі.
https://www.radiosvoboda.org/a/budanova-i-hohilashvili-v-odnomu-budynku/31614436.html
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27.06.2022 13:56 Відповісти
І тоді в цій операції був повний завал. Нам сказали, що заарештували таксистів, які підвозили групу до місця операції. Ще треба розібратися, що за таксисти то були. Таким особам, як Буданов, довіри немає.
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27.06.2022 14:42 Відповісти
бажаю росіянам спати в бомбосховищах, я не жорстокий
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27.06.2022 13:52 Відповісти
Буданов останнім часом стільки меле язиком, що вже нагадує Люську. При "вагнергейті" чомусь такої активності не проявляв. З другого боку, ФСБ вже отримує інформацію не тільки від завгоспа, значить серед українських зрадників ідуть підкилимні ігри, хто більший патріот Рашки.
До речі, а випадково Гогілашвілі кур'єром у Буданова не підпрацьовує по зливу держтаємниць, бо він ще той спеціаліст по закладкам наркоти, а ці вміння корисні)
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27.06.2022 13:52 Відповісти
Як же зараз бракує розвідника Шаповала, контррозвідника Хараберюша, снайперів Волочаєва і Каплунова. і багатьох інших, яких методично знищували в попередні роки. Ми про них дізнавалися лише після загибелі.... А тут безкінечні піар-акції, одне слово - покоління твіттера, якщо не щось значно гірше ...
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27.06.2022 13:56 Відповісти
Всі ці держособи, що піаряться, не впевнені у свойому професіональному майбутньому ( з таким керівництвом держави), тому заздалегідь починають займатися політикою. Не здивуюсь, якщо побачу їх у наступному парламенті
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27.06.2022 14:13 Відповісти
Буданов з своїми висерами поступив як справжній "піарщик". Скоро його поженуть на ....й!
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27.06.2022 14:20 Відповісти
ТАК ЕСЛИ Я ЛАЙК ЗА НОВОСТЬ ПОСТАВЛЮ, ТО КОМУ !!!??? БУДАНОВУ ИЛИ ПИСКОВУ !?)
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27.06.2022 14:22 Відповісти
ВИЛКАЦЕНЗОР )))
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27.06.2022 14:24 Відповісти
Обидва трепло !
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27.06.2022 14:33 Відповісти
на параші традиційно два шляхи розвитку:
1) посилити (репресії,цензуру,пропаганду)
2) затянуть пояса
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27.06.2022 15:40 Відповісти
Водночас очільник ГУР МО наголосив, що диверсійні операції "проводяться скрізь, вони були і будуть проводитися в Росії та багатьох інших місцях". Однак Буданов відмовився сказати, чи стоїть за ними українська влада. Джерело: https://censor.net/ua/n3350471


Интересно откуда Буданов знает что диверсионные операции в России проводятся везде и будут проводиться и дальше? когда их скорее всего проводит само ФСБ, что бы оправдать агрессию и дальше наращивать обстрелы.
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27.06.2022 15:48 Відповісти
Личность руководителя ГУР не должна особо светиться.Это аналитик, сугубо кабинетный работник, обобщающий данные от всех имеющихся разведок и выдающий руководству Державы и ВС правильные ответы на боевой состав,вооружение, вероятный характер действия пр-ка в настоящим и будущем,..У нас же главный разведчик выступает по большей части как пресс-секретарь от разведки..Возможно, рановато,таки, ему доверили столь значимую должность,..?
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27.06.2022 17:21 Відповісти
Всю рашку потрібно раком ставити.Все щоб взлітало на повітря.
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27.06.2022 17:40 Відповісти
 
 