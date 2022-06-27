Буданов заявив, що диверсійні операції на території РФ триватимуть: Пєсков сказав про посилення антитерористичних заходів в Росії
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Пєсков прокоментував заяви очільника ГУР МО Кирила Буданова про диверсійні операції на території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В інтерв'ю Financial Times Буданов зазначив, що на окупованих Росією територіях активізується діяльність партизан. Також, пише видання, повідомлялося про удари безпілотниками та ракетами на нафтопереробні заводи, склади палива та військові об’єкти на території Росії.
Водночас очільник ГУР МО наголосив, що диверсійні операції "проводяться скрізь, вони були і будуть проводитися в Росії та багатьох інших місцях". Однак Буданов відмовився сказати, чи стоїть за ними українська влада.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи заяви Буданова, наголосив, що заходи антитерористичної безпеки в РФ посилено.
"Вони й так максимально посилені", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Отже за аналогією з висловом: "якщо не можна побороти корупцію, то її потрібно очолити" замість "боротися з дверсіями на контрольованих територіях" кацапи можуть допмогти з диверсіями. Тим більше, що вони цп неодноразово робили. Згадаймо вибухи житлових будинків на Каширському шоссе.
Кто-то слышал , чтобы руководители разведок США И БРИТАНИИ болтали о своих планах ?????
То,був світоглядний критерій!
- такі у них там у цирку правила мавпового вальєра
Розвід спільноти всього Світу напевно в **** від такої публічності
PS Это мнение услышал от одного эксперта (вроде как компетентного). Вообще, давно задаю себе вопрос - почему не объявляют войну - ни запоребрик, ни мы? Этот експерт как-то ответил.
Герр шМеркель...я старался...
Буданови, Арестовичи, Подоляки, лише *******.
«Скандальний замміністра МВС живе з головним розвідником країни в будинку організатора «конвертаційних» схем», - резюмує Ремовська житлову ситуацію Буданова і Гогілашвілі.
https://www.radiosvoboda.org/a/budanova-i-hohilashvili-v-odnomu-budynku/31614436.html
До речі, а випадково Гогілашвілі кур'єром у Буданова не підпрацьовує по зливу держтаємниць, бо він ще той спеціаліст по закладкам наркоти, а ці вміння корисні)
1) посилити (репресії,цензуру,пропаганду)
2) затянуть пояса
Интересно откуда Буданов знает что диверсионные операции в России проводятся везде и будут проводиться и дальше? когда их скорее всего проводит само ФСБ, что бы оправдать агрессию и дальше наращивать обстрелы.