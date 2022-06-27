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Пєсков про позов Ахметова до ЄСПЛ проти РФ: Ми вийшли з Ради Європи
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував рішення українського бізнесмена Ріната Ахметова подати позов до ЄСПЛ проти РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Зокрема, він нагадав про рішення РФ, пов'язані з виходом із Ради Європи.
"В даному випадку ми ж вийшли з відповідних документів із ними, тому тут відповідь абсолютно очевидна", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини через війну Росії проти України.
Топ коментарі
+30 Garry Grant
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+21 Злий Грицько
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+20 Тетяна Тать
показати весь коментар27.06.2022 13:53
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ага-ага
У разі, якщо позов до ЄСПЛ, буде задовільнено, любе майцно, пов'язане з державою-терористом, зможуть заарештувати!
Літаки, суда, нафту, газ, руду, електроенергію, автотранспорт!
ждите арестов, ждите арестов, ждите арестов.....
Ахметову респект !
дави кацапів, Ренат !
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