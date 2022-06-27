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Пєсков про позов Ахметова до ЄСПЛ проти РФ: Ми вийшли з Ради Європи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путин,песков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував рішення українського бізнесмена Ріната Ахметова подати позов до ЄСПЛ проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Зокрема, він нагадав про рішення РФ, пов'язані з виходом із Ради Європи.

"В даному випадку ми ж вийшли з відповідних документів із ними, тому тут відповідь абсолютно очевидна", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини через війну Росії проти України.

Читайте: Ахметов подасть до суду на Росію за знищення підприємств у Маріуполі, - Reuters

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Це було очікувано. Скільки кацапських активів за кордоном конфіскують по цьому позову-буде видно.
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27.06.2022 13:53
+21
Так ви гниди то вийшли, але ж нерухомість та рахунки в банках залишились...
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27.06.2022 13:56
+20
і після цього непідсудні
ага-ага
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27.06.2022 13:53
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і після цього непідсудні
ага-ага
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27.06.2022 13:53 Відповісти
Писька а как насчет выбыть из членов планеты ЗЕМЛЯ ВОЗНЕСИТЕСЬ ******** НА НЕБЕСА И ЖИВИТЕ В КОСМОСЕ...
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27.06.2022 14:28 Відповісти
винторогие "крутую " отмазку придумали
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27.06.2022 15:49 Відповісти
Це було очікувано. Скільки кацапських активів за кордоном конфіскують по цьому позову-буде видно.
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27.06.2022 13:53 Відповісти
Арестовано много, но арестовано - не значит отжато, вот по отжатию и будет видно, если будет то отжатие, а то аресты могут длиться десятилетиями.
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27.06.2022 13:57 Відповісти
арешт майна, зокрема діючих підприємств, пароплавів і т.д. це - їх блокіровка діяльності, а отже - його смерть
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27.06.2022 14:07 Відповісти
Власнику пофіг "арештовано" чи конфісковано", в обох випадках є надія повернути, тільки відшкодувавши позов,або знов купити конфісковане.
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27.06.2022 15:38 Відповісти
В Канаде уже и арестованно и отжато. Канадцы молодцы, быстро подсуетились.
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27.06.2022 23:41 Відповісти
"Мы гондоны"- забыл добавить
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27.06.2022 13:54 Відповісти
Только вот ваши активы остались за кордоном.
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27.06.2022 13:55 Відповісти
Это та реальность, в которой мы существуем", - отметил Песков.
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27.06.2022 13:55 Відповісти
Так ви гниди то вийшли, але ж нерухомість та рахунки в банках залишились...
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27.06.2022 13:56 Відповісти
Ми вийшли з Ради Європи - Ми пішли курсом відомого корабля
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27.06.2022 13:56 Відповісти
😁 Це нагадує мені один з методів самонавіювання, коли складаються руки над головою у виглядв даху і такий от піськів старається себе переконати, що "він в домікє". 😂 От лише дощ, град, чи каміння з неба цього "доміка" не сприймають, бо упо його не бачать. 😊
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27.06.2022 13:56 Відповісти
З Європи вийшли, але до кінцевого пункту корабля ще не дійшли. Тому кацапів всі будуть скубти по дорозі
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27.06.2022 13:56 Відповісти
Да вы и с реальности вышли.Живете в своей помойке.
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27.06.2022 13:57 Відповісти
Ну пусть Песков себя потешит на последок и кацапов заодно
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27.06.2022 13:57 Відповісти
Начхати на те звідки ви вийшли і куди зайшли.
У разі, якщо позов до ЄСПЛ, буде задовільнено, любе майцно, пов'язане з державою-терористом, зможуть заарештувати!
Літаки, суда, нафту, газ, руду, електроенергію, автотранспорт!
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27.06.2022 13:58 Відповісти
Отвечать будете по любому. Так что пофиг всем, откуда вы там вышли, вы знаете в каком направлении вам пойти)))
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27.06.2022 13:58 Відповісти
та вас звідти підсрачниками випхали, як фашистську наволоч
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27.06.2022 13:58 Відповісти
Ви вийшли слідом за російським кораблем, але законослухняні країни виконають рішення суду, коли будуть конфісковувати ваше майно за кордоном, вусата опудало
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27.06.2022 14:01 Відповісти
Да, только вот российские дочерние компании в европе. Так что можете дальше тешить мыслью что всех переиграли.
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27.06.2022 14:01 Відповісти
То есть нормы Европейской да и всей мировой цивилизации на мордор не распространяются. Поэтому весь вой про массовые конфискации активов, тотальное истребление орков не принимаются.
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27.06.2022 14:06 Відповісти
Логично. Но есть еще и политика. Потому не все так просто будет.
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27.06.2022 14:14 Відповісти
але Закони ЄСПЧ діють в країнах, які визнають ЄСПЧ

ждите арестов, ждите арестов, ждите арестов.....

Ахметову респект !
дави кацапів, Ренат !
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27.06.2022 14:09 Відповісти
Это да, кацапы таки вышли на...й.
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27.06.2022 14:12 Відповісти
Это вы еще не знаете, с кем связались. Рыжий всю вашу паРашу по миру пустит, и плевать, откуда вы там повыходили.
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27.06.2022 14:22 Відповісти
письков просто тупой дурак
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27.06.2022 14:23 Відповісти
«Вийде з вас пара і дух» - говорила моя покійна прабабуся.
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27.06.2022 14:23 Відповісти
Доведеться "зайти",розплатитись і потім іти за кораблем
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27.06.2022 14:24 Відповісти
рачка возвращается в исходное состояние 17 года!
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27.06.2022 14:32 Відповісти
Ну не то шо-бы "вышли"...
""
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27.06.2022 14:33 Відповісти
топ
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27.06.2022 14:58 Відповісти
дитячий садок чік чірік параша в домікє
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27.06.2022 15:36 Відповісти
Вийшли,але з планети нікуди не поділися!
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27.06.2022 15:42 Відповісти
Московия со своим населением сама себя объявила вне закона
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27.06.2022 16:14 Відповісти
Знищувати цих путінских свиней треба ось і все
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27.06.2022 17:39 Відповісти
Ну даремно вони так з Ахметкою,після його подвигів на Донетчині,не варто з ним так себе вести,ато ненароком кирпич впаде на голову або піськову,а може і його родичам,в Ахметки ще не вся кров змилась після кровавих розборок в Донецьку,де в шурфи вкидали незгодних десятками.
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27.06.2022 18:26 Відповісти
 
 