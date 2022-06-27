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Енергетики за тиждень повернули світло 57 тис. родин в зоні бойових дій, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дтек

За минулий тиждень українські енергетики повернули світло 57 тисячам родин у Донецькій та Дніпропетровській області, чиї домівки були знеструмлені внаслідок обстрілів російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

"Незважаючи на небезпеку, що пов’язана з бойовими діями у Донецькій області, енергетики ДТЕК за тиждень з 20 по 26 червня повернули світло 54,5 тисячам родин у 91 населеному пункті Донеччини. У деяких населених пунктах через регулярні обстріли енергетикам доводиться мало не щодня проводити ремонти мереж та повертати світло мешканцям", - повідомили ДТЕК.

Також тривають регулярні обстріли Дніпропетровської області. Зокрема, регулярно зазнають обстрілів населені пункти Зеленодільської громади, що межує з Херсонською областю. За минулий тиждень аварійні бригади ДТЕК повернули світло понад 2 тисячам будинків. В деякі оселі світло повертали кілька разів за тиждень, через регулярні обстріли.

"Аварійні бригади енергетиків безперервно працюють вже 124 доби, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії", - кажуть в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті https://energy-heroes.com.ua/ зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Читайте: Україна може допомогти ЄС позбавитися енергетичної залежності від Росії, – ДТЕК

Автор: Богдан Гуньковський
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Украинцам необходимо провести диверсионную акцию на оккупированных территориях чтобы наши люди живущие там почувствовали нашу поддержку. Это можно сделать путем сброса листовок с беспилотников. Это важно так как поможет им выжить в оккупации. Надежда помогла выжить сотням тысяч узников концлагерей тот кто ломался на безысходности недожил до освобождения.
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27.06.2022 14:22 Відповісти
 
 