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Канада (1501) МЗС РФ (913) Росія (47203) санкції (6841)

Посадовці, викладачі та, навіть, диригент "Оркестру української свободи". РФ заборонила в'їзд 43 канадцям через "войовничу русофобію"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

канада

МЗС РФ оголосило санкційний список для 43 громадян Канади через "войовничу русофобію".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній заяві МЗС РФ.

У МЗС заявили, що закривають в'їзд до Росії для 43 канадських громадян у відповідь на введені у травні чергові санкції проти керівного складу російських компаній та членів їхніх сімей.

У списку значаться колишній голова Банку Канади Марк Карні,  керівник секретаріату Міністра міжнародної торгівлі Канади Джейсон Істон, лідерка Ліберальної партії Канади Сьюзан Коуан, радники та заступники міністрів, мер м.Калгарі, голова Канадської асоціації НАТО, колишній Міністр національної оборони Девід Колленет, публіцист Лоуренс Мартін, професори та співробітники університетів, також, функціонер Канадського українського конгресу Девон Середа Голді, творець ресурсу "Saint Javelin" Крістіан Борис та диригент, організатор "Оркестру української свободи"  Кері-Лін Вілсон .

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"В умовах, коли правлячий в Канаді режим Дж.Трюдо завзято проводить курс войовничої русофобії, російська сторона залишає за собою право приймати контрзаходи в порядку реакції на ворожі дії Оттави", - заявили у МЗС.
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Топ коментарі
+11
Це просто жах! Як же ж ці люди зможуть тепер відпочити на прекрасних пляжах Мухосранська або зняти рублі зі своїх рахунків у банках засраші? Все, це для них кінець світу...
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27.06.2022 14:20
+6
Боже, які ж вони кончєні, ці лапті... Нормальним людям немає чого робити у тій клоаці. Нехай орки ще мур залізо-бетонний довкола Мордору збудують - я тільки "за". Буде змога - потім заллємо те все бетоном.
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27.06.2022 14:28
+3
Канадці ридають.....
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27.06.2022 14:31
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Це просто жах! Як же ж ці люди зможуть тепер відпочити на прекрасних пляжах Мухосранська або зняти рублі зі своїх рахунків у банках засраші? Все, це для них кінець світу...
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27.06.2022 14:20 Відповісти
БаньдЄравци, всьє руZZоХВоби баньдЄравці
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27.06.2022 14:22 Відповісти
Ніяка не "русофобія", а результат діяльності Путіна
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27.06.2022 14:24 Відповісти
Послід пУтіна.
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27.06.2022 14:27 Відповісти
Боже, які ж вони кончєні, ці лапті... Нормальним людям немає чого робити у тій клоаці. Нехай орки ще мур залізо-бетонний довкола Мордору збудують - я тільки "за". Буде змога - потім заллємо те все бетоном.
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27.06.2022 14:28 Відповісти
О!, це якраз по моїй спеціальності, відповідно до прізвища! Коли? Де набирають?
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27.06.2022 14:31 Відповісти
Канадці ридають.....
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27.06.2022 14:31 Відповісти
Є таки одне питання!
Чому в мордорі нашу РУСОФІЛІЮ називають "русаФОБІЄЮ"...?
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27.06.2022 14:40 Відповісти
СЦЫТ МОСКОСРАНЬ !)
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27.06.2022 14:46 Відповісти
Ну хай кабздона слухають)
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27.06.2022 14:55 Відповісти
Все хлопці, не побачити Вам більше сик..тик...вкара, не милуватися красою воркути.
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27.06.2022 15:30 Відповісти
якщо дивитися на звірства цих москальських фашистів то замало русофобії
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27.06.2022 15:31 Відповісти
Хто з канадців хоче в мордер ? це рашиське дно.
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27.06.2022 15:37 Відповісти
Ладно, заборонили посадовцям і викладачам, а диригентові "Оркестру української свободи" за що така напасть?
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27.06.2022 15:40 Відповісти
Все, попали канадці, як вони тепер відвідають деревяний клозет у Мухосранську, життя пройшло даремно
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27.06.2022 16:40 Відповісти
Оце кара.....канадці і ніколи не збирались в московію.......а тут почали провокувати
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27.06.2022 17:20 Відповісти
 
 