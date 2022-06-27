Посадовці, викладачі та, навіть, диригент "Оркестру української свободи". РФ заборонила в'їзд 43 канадцям через "войовничу русофобію"

МЗС РФ оголосило санкційний список для 43 громадян Канади через "войовничу русофобію".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній заяві МЗС РФ.

У МЗС заявили, що закривають в'їзд до Росії для 43 канадських громадян у відповідь на введені у травні чергові санкції проти керівного складу російських компаній та членів їхніх сімей.

У списку значаться колишній голова Банку Канади Марк Карні, керівник секретаріату Міністра міжнародної торгівлі Канади Джейсон Істон, лідерка Ліберальної партії Канади Сьюзан Коуан, радники та заступники міністрів, мер м.Калгарі, голова Канадської асоціації НАТО, колишній Міністр національної оборони Девід Колленет, публіцист Лоуренс Мартін, професори та співробітники університетів, також, функціонер Канадського українського конгресу Девон Середа Голді, творець ресурсу "Saint Javelin" Крістіан Борис та диригент, організатор "Оркестру української свободи" Кері-Лін Вілсон .

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"В умовах, коли правлячий в Канаді режим Дж.Трюдо завзято проводить курс войовничої русофобії, російська сторона залишає за собою право приймати контрзаходи в порядку реакції на ворожі дії Оттави", - заявили у МЗС.

