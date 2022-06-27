По острову Зміїному ЗСУ нанесли понад 10 точкових ударів та вразили ще один "Панцир-С1", - ОК "Південь". ВIДЕО

Україна протягом минулої ночі завдала понад 10 точних ударів по Зміїному, вражено ще один російський зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1". Операція триватиме довго, мета - звільнити острів.

Про це повідомила на брифінгу керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо операцію на Зміїному. Цієї ночі було завдано понад 10 точних уражень по острову, ми дорозвідуємо результати, але вже наразі маємо перший звіт, що вкотре вражений ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1", - сказала Гуменюк.

Вона уточнила, що військова операція розрахована на тривалий час та абсолютне звільнення острова від окупантів.

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Гуменюк поінформувала, що в Чорному морі перебувають два ракетних кораблі РФ, які несуть на собі 16 крилатих ракет.