По острову Зміїному ЗСУ нанесли понад 10 точкових ударів та вразили ще один "Панцир-С1", - ОК "Південь". ВIДЕО
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Україна протягом минулої ночі завдала понад 10 точних ударів по Зміїному, вражено ще один російський зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1". Операція триватиме довго, мета - звільнити острів.
Про це повідомила на брифінгу керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми продовжуємо операцію на Зміїному. Цієї ночі було завдано понад 10 точних уражень по острову, ми дорозвідуємо результати, але вже наразі маємо перший звіт, що вкотре вражений ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1", - сказала Гуменюк.
Вона уточнила, що військова операція розрахована на тривалий час та абсолютне звільнення острова від окупантів.
Гуменюк поінформувала, що в Чорному морі перебувають два ракетних кораблі РФ, які несуть на собі 16 крилатих ракет.
Будь ласка, зачекайте...
І нам треба вчитись на їх помилках. Та готуватись коли прийде час до майбутньої війни.
Ванюшки суворо дотримуються тактики товариша Жукова ..
далі буде.
Для тех, кто забанен в гуглмап, заранее сообщаю, что расстояние от острова до береговой линии (скажем, в районе Вилково) приблизительно 38+ км.
На фото в лотке хорошо видно М982.
Технологии сейчас позволяют видеть каждый конкретный объект на каменной сковородке, и определять его точные координаты, для того, что бы выбрать правильный эффективный инструмент для его уничтожения с гарантированным результатом.
Дєрєвья нє растут,
І только ми плєчом к плєчу
Врастаєм в зємлю тут.
Виявляється москалі це співали не про "героїчну оборону", а про "героїчну смерть".))
Змеиный никуда не убежит, тем более, во время шторма.
Сотня хлопцев гибнет в Луганской области от преобладающего артогня противника и его нужно чем то подавлять! Об этом мы просим Запад и как мы распоряжаемся вверенным оружием?!
Змеиный это второсортная цель. На ней можно учиться новым поставкам вооружений. Не более.
То наш острів!
Згадайт е- скільки з Румунією за нього судились.
Пакет "Смерчів" ... вздовж і впоперек накриє.
Звісно, якщо "Смерчі" в варіанті "Вільха"...