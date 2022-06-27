G7 закликає Росію забезпечити вільне проходження суден із сільгосппродукцією в Чорному морі, - заява

Країни G7 закликають Росію гарантувати вільне проходження суден із сільськогосподарською продукцією з українських портів.

Про це повідомляється у спільній заяві цих країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми наполегливо закликаємо Росію (...) забезпечити безпечне проходження суден із сільськогосподарськими товарами з українських портів на Чорному морі", - йдеться у документі.

Наголошується, що країни G7 мають намір рішуче підтримувати Україну у виробництві та експорті зерна, олії та інших сільгосптоварів.

"Ми також сприятимемо розробці скоординованих ініціатив щодо гарантування глобальної продовольчої безпеки, а також реагуватимемо на причини виникнення глобальної продовольчої кризи", - наголошується в заяві.

Також читайте: Близько 80 іноземних суден заблоковані в українських портах