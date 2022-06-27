G7 закликає Росію забезпечити вільне проходження суден із сільгосппродукцією в Чорному морі, - заява
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Країни G7 закликають Росію гарантувати вільне проходження суден із сільськогосподарською продукцією з українських портів.
Про це повідомляється у спільній заяві цих країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми наполегливо закликаємо Росію (...) забезпечити безпечне проходження суден із сільськогосподарськими товарами з українських портів на Чорному морі", - йдеться у документі.
Наголошується, що країни G7 мають намір рішуче підтримувати Україну у виробництві та експорті зерна, олії та інших сільгосптоварів.
"Ми також сприятимемо розробці скоординованих ініціатив щодо гарантування глобальної продовольчої безпеки, а також реагуватимемо на причини виникнення глобальної продовольчої кризи", - наголошується в заяві.
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Коли журналісти у США запитали думку відомого фізика Энштейна про все це, він відповів - "Не заважайте, там проходить цікавий соціальний експеримент"
Це, тіпа "акно діалога"?
Зброю дайте, а не 4 обмежені в можливостях РСЗВ на весь фронт.
Давайте домовлятися блд..
Какие на хрен призывы!!!
Ввести эскадру и обеспечить безопасный проход кораблей с зерном.
Как когда то это делали англичане при прохождении какраванов в СССР.