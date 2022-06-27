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G7 закликає Росію забезпечити вільне проходження суден із сільгосппродукцією в Чорному морі, - заява

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порт

Країни G7 закликають Росію гарантувати вільне проходження суден із сільськогосподарською продукцією з українських портів.

Про це повідомляється у спільній заяві цих країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми наполегливо закликаємо Росію (...) забезпечити безпечне проходження суден із сільськогосподарськими товарами з українських портів на Чорному морі", - йдеться у документі.

Наголошується, що країни G7 мають намір рішуче підтримувати Україну у виробництві та експорті зерна, олії та інших сільгосптоварів.

"Ми також сприятимемо розробці скоординованих ініціатив щодо гарантування глобальної продовольчої безпеки, а також реагуватимемо на причини виникнення глобальної продовольчої кризи", - наголошується в заяві.

Також читайте: Близько 80 іноземних суден заблоковані в українських портах

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Скільки ще ви збираєтеся розмовляти з ****** так, ніби він нормальна людина?
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27.06.2022 14:35
+11
досить стібатися, голод наближається, росію треба знищувати
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27.06.2022 14:36
+6
Господін Гітлєр ми закликаємо вас не спалювати евреїв в печах, наполегливо Просимо Вас дотримуватись правил, пр спалюванні євреїв. ви порушуєте основні права євреїв на правильне спалювання. ми будемо подавати скаргу в ЄСПЛ!
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27.06.2022 14:43
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Скільки ще ви збираєтеся розмовляти з ****** так, ніби він нормальна людина?
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27.06.2022 14:35 Відповісти
До сраки ті гарантії кацапскі
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27.06.2022 14:36 Відповісти
досить стібатися, голод наближається, росію треба знищувати
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27.06.2022 14:36 Відповісти
голод наближався і у 1932-33 роках - в Україні загинули мільйони. Захід купував зерно та СРСР будував на ці гроші заводи.

Коли журналісти у США запитали думку відомого фізика Энштейна про все це, він відповів - "Не заважайте, там проходить цікавий соціальний експеримент"
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27.06.2022 14:43 Відповісти
ну он же сказал на словах, что Украина может вывозить зернь, тогда дать украинским торговым суднам вооруженную охрану из военных кораблей на всякий случай и вперед
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27.06.2022 14:36 Відповісти
"наполегливі заклики"...

Це, тіпа "акно діалога"?
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27.06.2022 14:38 Відповісти
Закликаю Г7 в'їбать по москві. Відразу попустить.
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27.06.2022 14:38 Відповісти
десятки тисяч убитих українців і тяжкі їхні втрати щодня не повинні заважати неробам в Африці нормально харчуватися.

Зброю дайте, а не 4 обмежені в можливостях РСЗВ на весь фронт.

Давайте домовлятися блд..
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27.06.2022 14:38 Відповісти
А який сенс звертатися до рашистів-терористів?Рецепт є один це вибити свинособак ,немає рашистів-немає проблеми.
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27.06.2022 14:39 Відповісти
Господін Гітлєр ми закликаємо вас не спалювати евреїв в печах, наполегливо Просимо Вас дотримуватись правил, пр спалюванні євреїв. ви порушуєте основні права євреїв на правильне спалювання. ми будемо подавати скаргу в ЄСПЛ!
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27.06.2022 14:43 Відповісти
Опять закликають! Да ему пофиг, лучше бы ввели корабли военные в чёрное море и прикрыли морской путь
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27.06.2022 14:46 Відповісти
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27.06.2022 14:47 Відповісти
🤦🤦🤦🤦
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27.06.2022 14:52 Відповісти
Точка G закликає... Імпотенти довбані.
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27.06.2022 15:17 Відповісти
Які закінчені дибіли,на колінах,на колінах в нього просіть і не забудьте завжди повторювати:сцарь батюшка мля!!!
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27.06.2022 15:29 Відповісти
Кликуші, *****.
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27.06.2022 16:01 Відповісти
Ж7, вы себя уважаете???

Какие на хрен призывы!!!

Ввести эскадру и обеспечить безопасный проход кораблей с зерном.
Как когда то это делали англичане при прохождении какраванов в СССР.
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27.06.2022 16:05 Відповісти
"Закликає"?.. "ЗАКЛИКАЄ"? Може, нехай ще виразить глибоку стурбованість? Чого вони так бояться вову-гівняну-валізку? Хіба не видно, що треба чавити, розмазувати, нищити те кодло? Ех...
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27.06.2022 16:54 Відповісти
 
 