Дефіцит газу може призвести до серйозної економічної кризи в Європі, - віцеканцлер Німеччини Габек
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Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що брак газу цієї зими може призвести до серйозної економічної кризи в Європі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Взимку існує загроза сценарію, при якому доведеться вводити скорочення. На мою думку, це призведе до серйозної економічної кризи в Європі і в Німеччині, і цього необхідно уникнути за будь-яку ціну", - заявив він.
За словами віцеканцлера, Європі потрібні дуже швидкі дії, щоб не допустити дефіциту газу.
"Криза постачання в одній країні веде до економічної кризи в іншій. У цьому випадку ми віддані солідарності і залежимо від неї", - підкреслив він.
За словами Габека, високі ціни на енергоносії є важким тягарем для споживачів і промисловості, і він попросив промисловців і споживачів економити газ, щоб підготуватися до зими.
"Нам потрібно мати повні сховища, нам потрібно знизити споживання і нам потрібно більше потужностей. Те, що газ дорожчатиме, неминуче. Зараз необхідно швидко розширювати використання поновлюваних джерел енергії", - додав він.
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Что касается кризиса, то это в худшем варианте придется остановить химпром, для которого газ является сырьем. Но главное никто не замерзнет и у всех будет электричество.
Если бы Украина не выбирала 30 лет воров и предателей, то была бы давно как Польша в ЕС и НАТО, и никому не нужно было бы отказываться от российского газа. 90% вины за ситуацию несет украинский народ, который позволил это с собой сделать и лишь 10% вины ЕС, который не подумал за Украину как ей лучше было бы. Так что сейчас украинские дети умирают за ошибки своих родителей.
Что касается россии, то она просто шакал, который хватает то, что плохо лежит, например в 2014 прогнившую страну без армии.
Леопард 2а - 250+шт., мардер 200+шт, Ирис - 10+шт, pzh 2000 - 100+шт, Марс - 50+шт)))
Даєте швидко ( 3-4неділі, і в опалювальний сезон входите гладко.
Габек со тварищи был против трубы, за поставки оружия; именно он стал инициатором пердачи Gazprom Germania в госуправление, и хотел национализировать её. В последнем ему помешал Шольц, опасаясь прекращения поставки газа из россии - и вот поставки прекратились, несмотря на усилия Шольца. Так вот, по сути Габек сейчас говорит: "Не мешайте мне §$%&! работать!"