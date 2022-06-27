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Дефіцит газу може призвести до серйозної економічної кризи в Європі, - віцеканцлер Німеччини Габек

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

роберт,хабек

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що брак газу цієї зими може призвести до серйозної економічної кризи в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Взимку існує загроза сценарію, при якому доведеться вводити скорочення. На мою думку, це призведе до серйозної економічної кризи в Європі і в Німеччині, і цього необхідно уникнути за будь-яку ціну", - заявив він.

За словами віцеканцлера, Європі потрібні дуже швидкі дії, щоб не допустити дефіциту газу.

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"Криза постачання в одній країні веде до економічної кризи в іншій. У цьому випадку ми віддані солідарності і залежимо від неї", - підкреслив він.

За словами Габека, високі ціни на енергоносії є важким тягарем для споживачів і промисловості, і він попросив промисловців і споживачів економити газ, щоб підготуватися до зими.

"Нам потрібно мати повні сховища, нам потрібно знизити споживання і нам потрібно більше потужностей. Те, що газ дорожчатиме, неминуче. Зараз необхідно швидко розширювати використання поновлюваних джерел енергії", - додав він.

Читайте також: Зменшення Росією поставок газу в Німеччину - це економічний напад на нас, - віцеканцлер Габек
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Топ коментарі
+10
раніше чим думали? в будь якій компанії знають шо треба мати декілька парнтерів для деверсифікації ризиків, зате владі в Європі мізків не вистачило
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27.06.2022 14:43
+6
100 пудово. Коли ***** продавав Україні газ по 500 баксів, німчура отримувала по 200. Дуже смачно їм було бути монополістами в ЄС та перепродавати кацапсячий газ по 800, а іноді й по 1000. Гешефт мав і ***** і німчура.
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27.06.2022 15:02
+5
Штаты и их саттелиты готовы поставлять газ, но немчура крутит носом, с москалями они зарабатывают большие бабки.
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27.06.2022 14:57
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раніше чим думали? в будь якій компанії знають шо треба мати декілька парнтерів для деверсифікації ризиків, зате владі в Європі мізків не вистачило
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27.06.2022 14:43 Відповісти
Штаты и их саттелиты готовы поставлять газ, но немчура крутит носом, с москалями они зарабатывают большие бабки.
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27.06.2022 14:57 Відповісти
100 пудово. Коли ***** продавав Україні газ по 500 баксів, німчура отримувала по 200. Дуже смачно їм було бути монополістами в ЄС та перепродавати кацапсячий газ по 800, а іноді й по 1000. Гешефт мав і ***** і німчура.
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27.06.2022 15:02 Відповісти
Не гони, Германия готова брать газ от всех у кого сможет найти и доставить в свои хранилища. Все упирается в отсутствия такого количества СПГ на рынка, чтобы заместить кацапский трубопроводный газ, это даже без учета мощностей по регазификации (приема в порту их танкера), которых еще меньше. Германия начинает строительство нового СПГ терминала и инвестирует в поставки СПГ, но это все на среднесрочную перспективу - 5 лет, а сейчас надо пережить зиму и для этого нужно перестать тратить газ для производства электричества и только запасать на зиму для поставок в дома с газовым отоплением. Для этого оставляют в сети АЭС и расконсервировали угольные электростанции. Этого хватит если не будет новых форс-мажоров, типа перекрытия поставок газа.

Что касается кризиса, то это в худшем варианте придется остановить химпром, для которого газ является сырьем. Но главное никто не замерзнет и у всех будет электричество.
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27.06.2022 18:49 Відповісти
Тю,та українці вже років з 20 вимерзли,як мамонти!!!)))
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27.06.2022 19:13 Відповісти
То то Германия была основным лоббистом Северного потока 2) Ты видно из умной семьи?)))
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27.06.2022 19:21 Відповісти
Мы про сейчас или раньше? Да раньше была, потому что это было выгодно и чище (для экологии лучше угля и мазута). Ведь и украинская власть до последнего не верила в нападение, так с чего это немцам думать об Украине больше, чем сама украинская власть? Прежде чем критиковать Германию стоит в зеркало посмотреть!

Если бы Украина не выбирала 30 лет воров и предателей, то была бы давно как Польша в ЕС и НАТО, и никому не нужно было бы отказываться от российского газа. 90% вины за ситуацию несет украинский народ, который позволил это с собой сделать и лишь 10% вины ЕС, который не подумал за Украину как ей лучше было бы. Так что сейчас украинские дети умирают за ошибки своих родителей.

Что касается россии, то она просто шакал, который хватает то, что плохо лежит, например в 2014 прогнившую страну без армии.
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27.06.2022 20:20 Відповісти
Вам как человеку, который плохо относится к Украине надо поискать себе др. форум. Удачи там)
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27.06.2022 20:21 Відповісти
Тю, як варіант - з нами махнутись ситуацією..відразу за газ відпадуть хвилювання..
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27.06.2022 14:45 Відповісти
Думаю в Украине проблема с газом тоже будет и если к ракетам добавится еще и холодина дома, то легче тоже не будет.
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27.06.2022 18:52 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи. Зараз дойчі почухають потилиці, підтягнуть шорти на підтяжках, бахнуть пива, закусять сосискою і щось зроблять, шоб не було ахтунга. Шось мені підказує, шо до зими кацапським газом в Європі вже може і не пахнути...
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27.06.2022 14:51 Відповісти
Для цього їм ще капуста квашена повинна бути на столі..а її не буде..колоради ж покрамсали
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27.06.2022 15:49 Відповісти
Шо, вже готові здатися росіі?
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27.06.2022 15:00 Відповісти
Варіант швидких дій:
Леопард 2а - 250+шт., мардер 200+шт, Ирис - 10+шт, pzh 2000 - 100+шт, Марс - 50+шт)))
Даєте швидко ( 3-4неділі, і в опалювальний сезон входите гладко.
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27.06.2022 15:05 Відповісти
Да Габек-то за леопарды.
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27.06.2022 15:06 Відповісти
Дле тех, кто ещё не очень разбирается в немецкой политике, переведу с дипломатического.

Габек со тварищи был против трубы, за поставки оружия; именно он стал инициатором пердачи Gazprom Germania в госуправление, и хотел национализировать её. В последнем ему помешал Шольц, опасаясь прекращения поставки газа из россии - и вот поставки прекратились, несмотря на усилия Шольца. Так вот, по сути Габек сейчас говорит: "Не мешайте мне §$%&! работать!"
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27.06.2022 15:14 Відповісти
Та запускайте Северный поток 2 и серьезного економического кризиса не будет - будут через несколько лет Европу бомбить как сегодня Украину
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27.06.2022 15:30 Відповісти
ти реально??? капець..
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27.06.2022 15:50 Відповісти
А кому за це дякувати? Га?
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27.06.2022 16:20 Відповісти
"до серйозної економічної кризи в Європі" призведе неспровокований нАпад Московії (зброєю якої є також і газ) на Україну, все решта - похідні.. і лікувати треба причину, а не наслідки.. учОний..(
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27.06.2022 16:21 Відповісти
А могли бы всем НАТО ************ рашку, раз и навсегда. И качали бы оттуда что хотели.
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27.06.2022 16:26 Відповісти
Без ЯО так бы и было в каком-нибудь 19 веке, но ЯО как кость в горле.
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27.06.2022 18:54 Відповісти
 
 