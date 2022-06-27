Лідери G7 занепокоєні тим, що РФ може передати Білорусі ракети, здатні нести ядерний заряд
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Країни "Великої сімки" занепокоєні інформацією про те, що РФ може надати Білорусі ракети, які можуть оснащуватися ядерним боєзарядом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві G7 за підсумками саміту лідерів.
"Ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяв Росії, що вона може передати Білорусі ракети з можливістю встановити на них ядерні бойові частини", - зазначили лідери.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар27.06.2022 14:46
+8 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар27.06.2022 14:47
+7 krot_lub
показати весь коментар27.06.2022 14:47
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Будь ласка, зачекайте...
А вони і нам багато зброї давати "занепокоєні", і перспективою, що скоро білорашка стане ядерною державою, теж "занепокоєні".
То треба визначитись, чим вони більше "занепокоєні"...
хай той бульба диктатор обирає що краще
Тут нічого дивного.
Росія це робить не в перше.