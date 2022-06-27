УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3896 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
4 840 33
G-7 (706) Білорусь (5967) війна (56389) Росія (47203) ядерна зброя (927)

Лідери G7 занепокоєні тим, що РФ може передати Білорусі ракети, здатні нести ядерний заряд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

іскандер

Країни "Великої сімки" занепокоєні інформацією про те, що РФ може надати Білорусі ракети, які можуть оснащуватися ядерним боєзарядом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві G7 за підсумками саміту лідерів.

"Ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяв Росії, що вона може передати Білорусі ракети з можливістю встановити на них ядерні бойові частини", - зазначили лідери.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Застосуємо ядерну зброю, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету, - Путін

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Занепокоєні занепокєням знову занепокоїлись...
показати весь коментар
27.06.2022 14:46
+8
"Ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяв Росії, що вона може передати Білорусі ракети" все, тепер орки передумають передавати щоб европейці не хвилювалися
показати весь коментар
27.06.2022 14:47
+7
Занепокоєнні? Чотири місяці назад потрібно занепокоєним щось робити, тепер тільки війна, з цими божевільними говорити не має про що.
показати весь коментар
27.06.2022 14:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
думаю если зачесаному ,москвабад даст ядерку,то у нас тоже чисто случайно под киевом затеряеться томагавк ядерный мейд ин юса,"случайно" тип поставляемых ракет перепутают)
показати весь коментар
27.06.2022 14:44 Відповісти
у тому трабли, що не заваляються
показати весь коментар
27.06.2022 14:46 Відповісти
Занепокоєні занепокєням знову занепокоїлись...
показати весь коментар
27.06.2022 14:46 Відповісти
превентивний удар по передасту допоможе
показати весь коментар
27.06.2022 14:46 Відповісти
"Ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяв Росії, що вона може передати Білорусі ракети" все, тепер орки передумають передавати щоб европейці не хвилювалися
показати весь коментар
27.06.2022 14:47 Відповісти
Занепокоєнні? Чотири місяці назад потрібно занепокоєним щось робити, тепер тільки війна, з цими божевільними говорити не має про що.
показати весь коментар
27.06.2022 14:47 Відповісти
Занепокоення какое особое или крайнее? Уже бл*** 9 лет идет война а они еще обеспокаиваются вместо того чтобы дать нам оружие сразу и много и мы бы решили проблему всего мира
показати весь коментар
27.06.2022 14:48 Відповісти
обеспокоенность - главное оружие Запада, жаль, что оно никого не пугает...
показати весь коментар
27.06.2022 14:48 Відповісти
Так вы играетесь с путлером, лицо ему сохранить хотите, а он ракетами скоро по Европе ипанет
показати весь коментар
27.06.2022 14:48 Відповісти
Смішні. Кім давно отримав від РФ і нічого.
показати весь коментар
27.06.2022 14:49 Відповісти
Та годі вже непокоїтись. Треба відповідати дзеркально та оприлюднювати це на гаячи часу. Орки іншої мови не розуміють.
показати весь коментар
27.06.2022 14:50 Відповісти
Лозунг нашої цивілізації -"Ми занепокоєні".
показати весь коментар
27.06.2022 14:51 Відповісти
Главное то что у кремлевских террористов есть ЯО они не обеспокаиваются. А то что у кремлевской марионетки может появиться ЯО они уже обеспокоены. Да Бульбофюреру осталось считаные дни жить. В любой момент росийская авиация которую Бульбофюрер пустил на территорию Беларашки может отработать не по Украине а по дворцу самого Бульбофюрера
показати весь коментар
27.06.2022 14:51 Відповісти
может отработать не по Украине а по дворцу самого Бульбофюрера - да ладна, будуть вони ще бомби і гас витрачати. Просто ДРГ на дачу зайде і все ...
показати весь коментар
27.06.2022 15:05 Відповісти
То есть одобрили, хотя и с некоторой неохотой
показати весь коментар
27.06.2022 14:53 Відповісти
шо, вже злякалися i треба умаслити Путiна за наш рахунок ?
показати весь коментар
27.06.2022 14:55 Відповісти
занепокоєня више криші -- тормозят
показати весь коментар
27.06.2022 14:55 Відповісти
ну так свое поближе поставьте,чтобы время прилета сократить
показати весь коментар
27.06.2022 14:58 Відповісти
А. Занепокоïлися? Не варто. Ще трохи почекайте i непокоïтися на планетi вже нiкому не доведеться. Одна буде думка - як викопати корiнець з пiд шару радiоактивного снiгу та як не попастися на очi iншому "лiдеру G7", який хоче тебе з'ïсти.
показати весь коментар
27.06.2022 15:03 Відповісти
Сколько т.н. красных линий уже перешел кремлевский маньяк? Даже не знаю, что должно произойти, чтобы сильные мира сего действительно приняли решение завалить этого ублюдка.
показати весь коментар
27.06.2022 15:06 Відповісти
Тоість, запустити ЯЗ з тер-ї РБ ... Весело ...
показати весь коментар
27.06.2022 15:07 Відповісти
Togda pojavitsia jadernoje oruzyje Polse i Baltijskix stranax.
показати весь коментар
27.06.2022 15:15 Відповісти
Ми ж пояснювали всьому більш-менш адекватному світу, що зупинити рашку може тільки повна воєнна поразка. А для цього Україні треба дуже багато зброї.
А вони і нам багато зброї давати "занепокоєні", і перспективою, що скоро білорашка стане ядерною державою, теж "занепокоєні".
То треба визначитись, чим вони більше "занепокоєні"...
показати весь коментар
27.06.2022 15:17 Відповісти
то зробити пакет санкцій для білорусі,
хай той бульба диктатор обирає що краще
показати весь коментар
27.06.2022 15:21 Відповісти
гоблени і орки погрожують застосуванням та конкретно розповсюдженням ядерної зброї відкритим текстом, плюючи на всілякі договори та ООНовську макалатуру, а захід лише занепокоюється. Дуже вражає, що "серйозно" бо могли винести і "жартівливе занепокоення". Чекаємо "рішучого засудження". карлік при захопленні Криму теж погрожував ядерною зброею але на це світ не реагував, вважаючи це українською проблемою.
показати весь коментар
27.06.2022 15:30 Відповісти
Дайте їм валідолу і по горшку!!!
показати весь коментар
27.06.2022 15:32 Відповісти
Н-да, если бы ***** не застряло в Украине по своей дурости, а решило атаковать ЕС, еще не известно, кто бы победил с такими "обеспокоенностями".
показати весь коментар
27.06.2022 15:33 Відповісти
Ой, а чи не ціж "лідери" зажали Україні ракети з дальністью більше 300х кілометрів?
показати весь коментар
27.06.2022 15:41 Відповісти
От шо не кажіть а запливла жирком мягкотіла Європа, втратила свій бойовий дух за 75 років.
показати весь коментар
27.06.2022 15:59 Відповісти
А наскільки глибоко занепокоєні?
показати весь коментар
27.06.2022 16:06 Відповісти
Передайте Україні.

Тут нічого дивного.

Росія це робить не в перше.
показати весь коментар
27.06.2022 16:13 Відповісти
"Світові лідери" проковтнули "дивовижну появу" ЯО в Північної Кореї. Ще тоді потрібно було ворушитись...
показати весь коментар
27.06.2022 16:46 Відповісти
Нічаго вани той білорасєї не предаюць, там армія майже уся вже расєйська, самим собі передавати...)))
показати весь коментар
27.06.2022 18:53 Відповісти
 
 