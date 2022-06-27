Кличко попередив киян про непростий опалювальний сезон: Температура в квартирах може бути нижчою, ніж зазвичай

Міський голова Києва Віталій Кличко попередив киян, що наступної зими температура в їхніх квартирах може бути нижчою за звичайну.

В ефірі національного телемарафону він констатував, що опалювальний сезон буде непростим, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кличка, дуже багато залежатиме від постачання газу і ціни на нього: "Ми робимо зараз все для того, щоб використати сучасні технології, підготуватися до зими, але всі інші питання лежать у площині держави і ми сподіваємося на своєчасне постачання енергоносіїв".

Читайте також: Зима буде надскладною, тарифи не зміняться, оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, - Чернишов