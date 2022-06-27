Кличко попередив киян про непростий опалювальний сезон: Температура в квартирах може бути нижчою, ніж зазвичай
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Міський голова Києва Віталій Кличко попередив киян, що наступної зими температура в їхніх квартирах може бути нижчою за звичайну.
В ефірі національного телемарафону він констатував, що опалювальний сезон буде непростим, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кличка, дуже багато залежатиме від постачання газу і ціни на нього: "Ми робимо зараз все для того, щоб використати сучасні технології, підготуватися до зими, але всі інші питання лежать у площині держави і ми сподіваємося на своєчасне постачання енергоносіїв".
Топ коментарі
+19 Виктор Дийнега
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+12 Frol Fedoroff
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+8 Igor Uh
показати весь коментар27.06.2022 14:53
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Будь ласка, зачекайте...
Бойлерні на газу ? Є такі в Києві ?
данные взяты из таблицы.).... вы поставьте чайник 5 литров и полчаса уйдет на его кипячение... вот все что нужно знать.... если на входе параметр тепла + 58 а на выходе + 38 то как вы думаете в доме 90 квартир 5 этажей панелька какие будут трубы отопления и тепло на радиаторе..вот вот а у меня дрова в квратире мягко говоря холодина + 14 промерзло запалил котел 2-3 бревна и все КПД 90% потерь никаких.... а мы платим потери естественные, потери по безалаберности, старые трубоводы тепла магистрали гниют прорывают отапливаем улицу Космос... премии зарплаты воровство халатность вранье спекуляции власти с тарифом на газ--а за все платит конечный потребитель.. КАЖДЫЙ ИЗ НАС С ВАМИ..... А ИНДИВИДУАЛЬНО отопление ТАКИ ДА ТЫ ПЛАТИШЬ ГАЗ И ВОДА и все и сам регулируешь тебе надо тепло и какое чуточку обогреть в мороз минус 15 и так далее - а ЦО не может на тот момент- когда на улице + 15 днем и -10 ночью включатся выключатся мгновенно... не может.. а такие перепады в 10 градусов в Киеве даже нормалек..утром снегопад --а в обед солнце снег растаял и открыты окна и на улице +8...а отопление фигачит с одинаковым параметром.. ставить модульные на группу домов таки да в автоматическом полуавтоматическом выстаивил в программу параметры тепла сопла температуры и все контролер делает проверку 3 раза за смену и все..остальное делает автоматика давление газа сопло больше меньше в зависимости от температуры и реакция такого модуля отключение снижение или увеличение чувствуется в течении 40-50 минут в доме квартирах..
к убогим дебилам, включая северных соседейи хренового образования дает этот принцип меншовартости одних и акуительной исключительности других в одном флаконе, в общем, бурда.
данные взяты из таблицы.
как-то так.
отдатьпродать же. вроде даже народу ограничения по потреблению прописывали (до эскалации войны) чтобы не возникали, позже (хотя может и действительно чтобы все не убежали на электро отопление, хрен там узнаешь). деревьями тоже хрен что согреешь - леса, парки, Карпатызачистили и плюс минус продали, для местных может и хватит, а возить-палить нет. сено, опилки, брикеты, свалки, биогаз и т.д. и т.п. надо было делать сильно раньше. так же как и бомбоубежища и подземные городадома (где и так плюсовая температура, геотермальная)
А як у вас у Кончі, Лісниках, Міжвор*ї? Де обслуга "скромного" будиночку коштує $5т.
Ааааа, ета савсєм другоє.
А про які такі технології говорить Вітаська? Кому вже він намилився "отстьогівать"?
Взять хотя бы его позицию по теробороне. Он выделил от Киева всего 40 млн грн на весь 2022 год на тероборону, но это не помешало ему проехать по многочисленным блок постам в бронике, построенным простыми киевлянами и пропиариться на них, показывая, какой он великий борцун с рашистами. А этот его план обороны Киева, который никто не видел... Ничего же не делается реально! БП созданы по дурацки еще 3 месяца назад и ничего не произошло с тех пор.
Компенсация разрушенного жилья. Я то думал, что наказать агрессора - святое дело. Активы арестованы. Запад пойдет навстречу Украине и оплатит из счетов агрессора сумму, которую укажет Украина. Разбились окна. Закажи новые, оплати их, предоставь чек и пусть этот чек умножат на 3, а еще лучше на 10 чтобы рашисты потом думали, даже наступив на травинку, что им выставят такой счет, что они 10 лет будут работать на шару выплачивая за нанесенный ущерб! Тут дело принципа.
Что придумал Кличко:
1) Потерпевший должен подать заявку в Дию с фото доказательствами. (Согласен)
2) Заявит в Полицию. (Зачем?!) Им делать более нечего? Проблемы с бензиком и просто нет времени делать выезд к каждому, если у всего дома нет окон. (Дом возле Ретровиля) И таких клиентов по страны похоже.
3) Провести оценку ущерба у ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО оценщика судэкспертизы. так понимаю, что эта услуга явно не бесплатна!
4) За свой счет провести ремонт у ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО поставщика услуг!
И вот только потом, может быть, когда нибудь, но четкого механизма еще нет... вам компенсируют ваши затраты, вернув сумму счета этого поставщика услуг!
Да пошел ты в Ж! Я, конечно, оплачу установку окон со своего кармана и на этом все и закончится. Не буду я бегать за экспертами, за полицией, за какими то лицензионными установщиками окон.
И оккупанты не получат счет за свою агрессию, из за такого подхода власти к ущербу!
Власть разводит руками, а всему дому что делать из за одной квартиры? Это нормально? Нет!
Виновных тут 2 - агрессор и власть, что не желает решить вопрос, прикрываясь законами.
Я знаю одно, если бы Кличко жил в подобном доме, то вопрос с проблемной квартирой решился бы быстро. И это тоже не нормально! Закон должен быть один, для всех!
Сердобольный какой - готовит к отсутствию тепла (типа я же говорил!).
Если будут прилёты по ТЕЦ, отключение от центрального отопления произойдёт по факту. Нужна полномасштабная война, что наши упыри разрешили владельцу самому решать как сделать тепло в своей ЧАСТНОЙ квартире.
Центральное отопление - это нагревание зимнего грунта и километров чугунных труб, а потом уже квартир - где тут эффективность ?
В автомобиле печка греет воздух и гонит по салону -
то же надо делать и в квартире (естественно, с умом).