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війна (56389) газ (2587) Київ (13835) Кличко (2813) опалювальний сезон (548)

Кличко попередив киян про непростий опалювальний сезон: Температура в квартирах може бути нижчою, ніж зазвичай

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

газ,отопление

Міський голова Києва Віталій Кличко попередив киян, що наступної зими температура в їхніх квартирах може бути нижчою за звичайну.

 В ефірі національного телемарафону він констатував, що опалювальний сезон буде непростим, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кличка, дуже багато залежатиме від постачання газу і ціни на нього: "Ми робимо зараз все для того, щоб використати сучасні технології, підготуватися до зими, але всі інші питання лежать у площині держави і ми сподіваємося на своєчасне постачання енергоносіїв".

Читайте також: Зима буде надскладною, тарифи не зміняться, оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, - Чернишов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Пережить худшее ради лучшего - это и есть главная цель украинцев. Ради окончательно развала империи которая 1000 лет не давала спокойствия украинской нации
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27.06.2022 14:54
+12
Еще один "вчений" . Элементарный вопрос. А эл. сети многоэтажек выдержат?
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27.06.2022 15:00
+8
Якщо так піде з ракетними ударами і далі, то температура може бути такою ж як і на вулиці.
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27.06.2022 14:53
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зачем выть и скыглыты почему не поставить универсальные котлы или провести моджернирзацию использщуя в виде топливо все что горит уголь мазут дрова солома жмых торф газ бытовой мусор промышленные отходы шины и прочее... ведь давно известно что по КПД нагрева воды до тепла высокое у дров потом уголь и торф промышленные отзходы жмых солома а уже потом..... газ... да да уголь условно 1 тонна или 1 куб дров дают примерно равное тепло- газа надо 8-10 кубов чтобы дойти до тех же параметров ..
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27.06.2022 14:53 Відповісти
Ну даю.. ты умный, а Кличко дурак? Ты хоть текст прочитал или сразу клаву тискать стал?
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27.06.2022 14:57 Відповісти
тому, що це коштує не 3 копійки. Крім того, поки гаряча вода прямує до споживача, її підігрівають до відповідної температури бойлерні на газу. Крім того, треба буде повністю міняти систему фільтрації. Дякую, але я пам'ятаю, як на Дарницькій ТЕЦ топили шинами після майдану - чорний дим і вонідло - дихати німає чим.
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27.06.2022 14:59 Відповісти
хорошо Маринка гундосить в Нидерландах где то в окрестностях ГААГИ...
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27.06.2022 15:26 Відповісти
Volvo xc70- ты чучело как с незнакомыми женщинами общаешься? Извинись немедленно, и поменьше следи здесь, нещастье.
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27.06.2022 16:30 Відповісти
бабораб или кабл?
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27.06.2022 16:43 Відповісти
Це коли шинами з Майдану топили ? Дарницька ТЕЦ працює на газі , мазуті і вугіллі. Багато диму буває в період переходу з газу на мазут чи вугілля. Тай в остання три роки там поставили нові електрофільтри.
Бойлерні на газу ? Є такі в Києві ?
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27.06.2022 16:18 Відповісти
Тю, ви такі наївні. А як же корупційні схеми мутити на комуналці. Смотрящій дєня комарницькій і Ко з чого жити буде у європах?
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27.06.2022 15:05 Відповісти
Кличко никак не хочет признать, что благодаря пережитку совка централизованное отопление позволяет безудержно обогащаться Киевтеплоэнерго и его владельцу. Реальная себестоимость - меньше половины тарифа на теплоэнергию, остальное киевляне, например, платят за «воздух» - надуманные услуги, потери; мутное ценообразование позволяет скрывать, что монополисты в Украине чувствуют себя безнаказанно. И все разговоры «о Европе, о ЕС», где, кстати, давным-давно отказались от централизованного отопления из-за громадных потерь и неэффективности, остаются разговорами продажной и прогнившей власти Украины «для лошков». Попробуйте перевести свою киевскую квартиру на автономное электро- (или на газ) отопление, и вы узнаете «почем фунт лиха», как вся постыдная чиновническая армия будет вопить «НИЗЗЯ», так как наша власть никогда не думала о народе, о стране, об экономии природных ресурсов и энергосбережении.
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27.06.2022 15:16 Відповісти
да РАБСТВО И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО ПРИ ЦО ТАКИ доастало одна Тимошенко дала народу форпу на 11 месяцев кто сообразил отрезалитсь НО с 1 января 2022 года их КТО НЕ ИМЕЕТ ЦО В КВРАРТИРАХ ВСЕ ОДНО ПЛАТЯТ 200-400 ГРН В ПОЛЬЗУ КЛИЧКО И КИЕТЕПЛОЭНЕРГО ЗА ТО ЧТО ВИДИТЕЛИ У НИХ ИДУТ ТРУБЫ к соседят транзитом... ПОВЕЗЛО ТЕМ КТО НА САМОМ ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ ТАМ СНИЖЕНИЕ НА 60% от тарифа...
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27.06.2022 15:29 Відповісти
я юрист и занимался вопросами теплоносителей и сам прожил в квартире 9 лет с отоплением от котла на дрова-уголь... по причине что котельная от совхозного консервного завода октазалась подавать теплов высотки 4 этажки 7 штук и 2 2 этажки... и отопление тупо зимой во всем доме мах неотапливаемых бабахнуло вся система...8 лет котел дрова уголь... а потом только 1 год по газу...потом продали и вернулись в Одессу... наконец то довели в село за 16 лет газ... так вот на 45 кв. метра с дырывыми окнами тогда пластик был недоступен.. мне хватало 5 КУБОВ ДРОВ грузовик ГАЗ-ЗИЛ полный с кучкой заготовка в основном шел дубок акация тополь иногда короче то чтов наших лесах проростает...пока выбьешь дрова потом пока найдешь распилить потом пока в гараж уложить чурки..но зато потом.. набрал 5-7 сумок огрмоных и топи себе не хочу..натопил котел и хватало всей семье покупаться постирать белье на чугонных советских радиаторах высушитьв ногль в хате просто жара стояла.. если чтобы нормлаьно то одно джва чуркив час подбрасывай и нет проблем...на суровые зимы с морозом - 25-30 ветром надувало в пригороде в полях холоднее чем в Одессе в городе если слякоть плюс 2-5 а за город выеехал 20 вроде км... а все снега по колено ветер снег и падение до значительных отрицательных температур.. так вот дров мне хватало 5 кубометров практически в ноль..до тепла пробывали углем полторы тонны... не зашел или уголь не тот... не знаю.. а потом котел 2 контурный Италия на газе да... но по КПД дрова нагревали квартиру за минут 15-20 да так что вода в системах кипела... а газ уже ждали час- полтора- чтобы кое как нагреть квартиру спасало то что поставил в квартире кругом пластикна окна утеплил теневую стенку в кухне пенопластом... когда поставили газ и котел в квратире и к плите то оплатил сразу 1000 кубиков аккурат октябрь был месяц а выезжали мы из квратиыр продав ее 21 сентября на счетчике газа было взято 920 куборв это так без всякого контроля и сдерживания стирка горячая вода купание обогрев квратиры постоянно1-2-3 деления на котле... яобщался с людьми теплотехниками из теплосети много знакомых с ученными теоретиками у нас политех кафедра теплофизики и так далее так что вникнуть в тему можно и вот какая штука ГАЗ ПО СВОИМ ТЕПЛОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ не первое место в вопросах подогрева воды хоть и пишут тут внизу мощность куба в час но по сути это же опревергает что газ дешевый в час спалить 8 кубов серьезно.. а 2 куба сразу в час дров также серньезноа тонну угля в какой котел сразу за час пройдет..все это выверты и расчеты с потолка... (****калорийность 1 куба газа 8 Мвт/ч. тонны угля 6.4 Мвт/ч. 1 куб дров - 2.8 Мвт/ч
данные взяты из таблицы.).... вы поставьте чайник 5 литров и полчаса уйдет на его кипячение... вот все что нужно знать.... если на входе параметр тепла + 58 а на выходе + 38 то как вы думаете в доме 90 квартир 5 этажей панелька какие будут трубы отопления и тепло на радиаторе..вот вот а у меня дрова в квратире мягко говоря холодина + 14 промерзло запалил котел 2-3 бревна и все КПД 90% потерь никаких.... а мы платим потери естественные, потери по безалаберности, старые трубоводы тепла магистрали гниют прорывают отапливаем улицу Космос... премии зарплаты воровство халатность вранье спекуляции власти с тарифом на газ--а за все платит конечный потребитель.. КАЖДЫЙ ИЗ НАС С ВАМИ..... А ИНДИВИДУАЛЬНО отопление ТАКИ ДА ТЫ ПЛАТИШЬ ГАЗ И ВОДА и все и сам регулируешь тебе надо тепло и какое чуточку обогреть в мороз минус 15 и так далее - а ЦО не может на тот момент- когда на улице + 15 днем и -10 ночью включатся выключатся мгновенно... не может.. а такие перепады в 10 градусов в Киеве даже нормалек..утром снегопад --а в обед солнце снег растаял и открыты окна и на улице +8...а отопление фигачит с одинаковым параметром.. ставить модульные на группу домов таки да в автоматическом полуавтоматическом выстаивил в программу параметры тепла сопла температуры и все контролер делает проверку 3 раза за смену и все..остальное делает автоматика давление газа сопло больше меньше в зависимости от температуры и реакция такого модуля отключение снижение или увеличение чувствуется в течении 40-50 минут в доме квартирах..
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27.06.2022 19:18 Відповісти
Конкретнее , кто владелец "Киевтеплоэнерго" ? Не стесняйтесь , фамилию назвите !
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27.06.2022 16:22 Відповісти
ну по факту централизованное отопление должно быть дешевле личного автономного. то, что это - вдруг - не так, за это надо бить больно, сильно и часто, чтобы было так. а до того времени, ну, да, перейти тупо всем на автономное согласно законам капитализма, чего - вдруг - тоже нельзя. и за это тоже надо бить, еще больнее и сильнее. у нас почему-то удобно устроились (не большинство) взяв худшее от коммуняк и от буржуев. наверное, это тяжелое наследия крепостничества\совка наличие слишком большой толерантности к убогим дебилам, включая северных соседей и хренового образования дает этот принцип меншовартости одних и акуительной исключительности других в одном флаконе, в общем, бурда.
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27.06.2022 17:30 Відповісти
калорийность 1 куба газа 8 Мвт/ч. тонны угля 6.4 Мвт/ч. 1 куб дров - 2.8 Мвт/ч

данные взяты из таблицы.
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27.06.2022 15:35 Відповісти
потому что халявное бабло для кучи обслуги. проще было сказать отопления не будет, граждане, сами думайте, капитализм на дворе. желающим - продадут за бабло. а тут вроде как греем, немного, денег собираем - много, еще и война, зарплаты нет. хотя конечно дров на всех не хватит если так сразу, но спонсировать и стимулировать народ самим обогреваться надо, потому что газом греть воздух вряд ли будет по карману (если только в планах Хйлу все не сдать в перспективе конечно, и то, согласно его именования результат будет соответствующий, как на других оккупированных территориях)
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27.06.2022 17:15 Відповісти
Якщо так піде з ракетними ударами і далі, то температура може бути такою ж як і на вулиці.
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27.06.2022 14:53 Відповісти
А кто-то ожидает иного? Дай Бог, чтобы было что отапливать и где жить. Потому что на ракетные обстрелы у властей нет никаких контраргументов.
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27.06.2022 14:54 Відповісти
Решение есть! Это уход от централизованного отопления с его громадными потерями, низким кпд, огромными капиталовложениями на автономное индивидуальноеэлектроотопление. Но продажная украинская власть никогда на это не пойдёт.
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27.06.2022 15:18 Відповісти
так может кто умеет , петицию сделает ?
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27.06.2022 16:01 Відповісти
В Києві досі ганяють трубами гарячу воду! Що там вже про опалення казати. Ганьбище, а не столиця.
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27.06.2022 18:38 Відповісти
Пережить худшее ради лучшего - это и есть главная цель украинцев. Ради окончательно развала империи которая 1000 лет не давала спокойствия украинской нации
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27.06.2022 14:54 Відповісти
Особисто для мене - це добре. Останні кілька років шмалять так, що взимку приходиться вікна відкривати. А от у тестя в іншому районі - навпаки.
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27.06.2022 14:54 Відповісти
Це вирішується терморегуляторами на батареях. Якщо обігрівати повітря на вулиці, то це ж які рахунки повинні приходити...
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27.06.2022 14:58 Відповісти
У будинках, в основному, вертикальне опалювання..по периметру квартири - тільки в нових. От і порахуйте, скільки коштуватиме переобладнення хочаб двокімнатної..
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27.06.2022 15:02 Відповісти
я не спеціаліст в опаленні, але думаю при бажанні для такої системи теж є якесь рішення. До того ж терморегулятор не перекриває всю трубу. Він лише перекриває постачання води в конкретну батарею. І вода проходить далі без перешкод.
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27.06.2022 15:14 Відповісти
3 терморегулятора, 3 метра пластиковой трубы 1/2 дюйма и 1 час работы, 6 тройников для перемычек.

как-то так.
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27.06.2022 15:45 Відповісти
экономь и плати по полной. Отличное решение. На теплосчётчике все равно разоршься с поверками
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27.06.2022 16:46 Відповісти
Відключайте всіх від централізованого опалювання, хай кожен топить індивідуально електробатареями, споживання газу лише для приготування їжі і підніміть ціни для споживачів до реально комерційних... Чим вища буде ціна тим скоріше споживачі відмовляться від газу.
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27.06.2022 14:56 Відповісти
Еще один "вчений" . Элементарный вопрос. А эл. сети многоэтажек выдержат?
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27.06.2022 15:00 Відповісти
Замена сетей на 25-40 кВт для каждой квартиры вполне реально. Было бы желание. Все давным-давно уже просчитано. И во всех новых домах Киева, например, это (установка электрокотлов или электробатаре) можно сделать за месяц-два. Но продажная киевская власть будет кормиться с рук монополиста и грабить киевлян сверхвысокими неоправданными тарифами. Остаётся только надеяться, что все рухнет у киевтеплоэнерго к зиме, и чиновники останутся без прикорма.
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27.06.2022 15:38 Відповісти
8 или 16А на квартиру. это мощно. в каждом доме по подстанции?
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27.06.2022 15:54 Відповісти
До дома да, но в самом доме замена проводки на руках у жителей и если они сами не скинутся (часть государство доплачивало, сейчас это точно делать не будут) то не поможет.
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27.06.2022 16:14 Відповісти
так і треба зробити - відключати всіх крім бункера Боневтіка
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27.06.2022 15:01 Відповісти
Деж ти такий вумний взявся, га? Про хрущі не чув з їх алюмінієвою проводкою? Там і зараз напруга в розетці 180-200 вольт. А ще електричні батареї підключить і що буде?
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27.06.2022 15:02 Відповісти
а він за пожежами скучив
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27.06.2022 15:03 Відповісти
Я не знаю як у Києві, але якщо у нашій місцевості раптом почати людей переводити на електроенергію то вся мережа одразу ляже. Там потужності під які вона розрахована набагато менші.
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27.06.2022 15:09 Відповісти
электрику закордон собирались отдать продать же. вроде даже народу ограничения по потреблению прописывали (до эскалации войны) чтобы не возникали, позже (хотя может и действительно чтобы все не убежали на электро отопление, хрен там узнаешь). деревьями тоже хрен что согреешь - леса, парки, Карпаты зачистили и плюс минус продали, для местных может и хватит, а возить-палить нет. сено, опилки, брикеты, свалки, биогаз и т.д. и т.п. надо было делать сильно раньше. так же как и бомбоубежища и подземные города дома (где и так плюсовая температура, геотермальная)
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27.06.2022 17:46 Відповісти
Нужно развивать атомную энергетику по технологиям США и ставить повсеместно электрокотлы.
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27.06.2022 15:01 Відповісти
Віталя у своєму репертуарі "нижче звичайної". Якщо ви вже наприймали норму не нижче +16С, то тоді що?
А як у вас у Кончі, Лісниках, Міжвор*ї? Де обслуга "скромного" будиночку коштує $5т.
Ааааа, ета савсєм другоє.
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27.06.2022 15:01 Відповісти
там індивідуальне))
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27.06.2022 15:04 Відповісти
Шо і очікувалось... у ховрашків винуватий Кличко, який попередив, а не кацапи, які розв'язали війну...
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27.06.2022 15:16 Відповісти
Фуйня, пане Віталій, в порівнянні з не законною забудівлею, із зносом Пам'яток архітектури, це просто - фуйня! Перезимуємо..
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27.06.2022 15:01 Відповісти
У мене взимку "зазвичай" 14 градусів.
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27.06.2022 15:03 Відповісти
в більшості квартир євпопейців така ж сама температура. Люди економлять і просто тепло одягаються. У нас же привикли +25 і ходити взимку в трусах по квартирах. І це ще привчили з часів совка. А ще коли взимку вікна відкриті бо жарко - ну це вже просто абсурд який може бути тільки у нас. Це не поголовно але є і економією навіть не пахне
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27.06.2022 15:18 Відповісти
ну не 14 градусів, але 18 - це нормальна температура. В мене регулятор стоїть на 18 і опалення вмикається тільки якщо менше норми на 1 градус. І я так звик до цього, що при 18 дефілюю "в ісподнєм" а 21 і вище - то вже жарко. У всіх знайомих - те саме, окрім одних турків, які дуже звикли до тепла і тримають 24, але платять величезні рахунки.
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27.06.2022 15:24 Відповісти
у них клімат другий
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27.06.2022 15:43 Відповісти
Економія завжди була така, що або не було все літо теплої води, або сушилка для рушника (труба з гарячою водою у ванній кімнаті) була така гаряча, що у ванну кімнату неможливо було зайти - це була супер-спека під час літньої спеки.
А про які такі технології говорить Вітаська? Кому вже він намилився "отстьогівать"?
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27.06.2022 15:09 Відповісти
Сергей Стерненко просит помочь ему в Ютьюбе набрать миллион подписчиков...сейчас 998000...
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27.06.2022 15:12 Відповісти
Аби платіжки відповідали поставленій кількості теплоносія.
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27.06.2022 15:18 Відповісти
ну да, а то вода в батареях буде десь 40 градусів, а платитемо як за 60
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27.06.2022 15:42 Відповісти
По отношению к Кличко, лично у меня выработалось какой то особое устойчивое чувство. Чувство того, что этот чувак, что ни делает, то делает только в пользу своего кармана, либо вообще непонято что, но только не для людей.
Взять хотя бы его позицию по теробороне. Он выделил от Киева всего 40 млн грн на весь 2022 год на тероборону, но это не помешало ему проехать по многочисленным блок постам в бронике, построенным простыми киевлянами и пропиариться на них, показывая, какой он великий борцун с рашистами. А этот его план обороны Киева, который никто не видел... Ничего же не делается реально! БП созданы по дурацки еще 3 месяца назад и ничего не произошло с тех пор.
Компенсация разрушенного жилья. Я то думал, что наказать агрессора - святое дело. Активы арестованы. Запад пойдет навстречу Украине и оплатит из счетов агрессора сумму, которую укажет Украина. Разбились окна. Закажи новые, оплати их, предоставь чек и пусть этот чек умножат на 3, а еще лучше на 10 чтобы рашисты потом думали, даже наступив на травинку, что им выставят такой счет, что они 10 лет будут работать на шару выплачивая за нанесенный ущерб! Тут дело принципа.
Что придумал Кличко:
1) Потерпевший должен подать заявку в Дию с фото доказательствами. (Согласен)
2) Заявит в Полицию. (Зачем?!) Им делать более нечего? Проблемы с бензиком и просто нет времени делать выезд к каждому, если у всего дома нет окон. (Дом возле Ретровиля) И таких клиентов по страны похоже.
3) Провести оценку ущерба у ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО оценщика судэкспертизы. так понимаю, что эта услуга явно не бесплатна!
4) За свой счет провести ремонт у ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО поставщика услуг!
И вот только потом, может быть, когда нибудь, но четкого механизма еще нет... вам компенсируют ваши затраты, вернув сумму счета этого поставщика услуг!
Да пошел ты в Ж! Я, конечно, оплачу установку окон со своего кармана и на этом все и закончится. Не буду я бегать за экспертами, за полицией, за какими то лицензионными установщиками окон.
И оккупанты не получат счет за свою агрессию, из за такого подхода власти к ущербу!
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27.06.2022 15:22 Відповісти
в спам, рузькэ
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28.06.2022 06:40 Відповісти
Якщо найближчим часом не прибуде досить засобів саме в першу чергу протиракетної оборони для закриття неба,ворог може спробувати знищити інфраструктуру подання тепла,електрики,газу і водопостачання
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27.06.2022 15:22 Відповісти
Якось пофигу атапление.Дом сгорел...гараж тоже...живу у бабуси в летней кухне .. и не в Харьковской области...
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27.06.2022 15:25 Відповісти
Сейчас лето. А осенью что, голова начнет работать в нужном направлении?
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27.06.2022 16:25 Відповісти
Слава богу что ты жив, здоровья тебе Senator ,у некоторых так ,былои это большое горе - -
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27.06.2022 22:19 Відповісти
Хай спеціалісти мене поправлять. Але чому б не використати для опалення торф, якого багато, наприклад, в долинах р. Ірпінь та Здвиж? Він щоліта задурно горить, забруднюючи повітря. А так піде на користь, та і додаткові озера з"являться у місцях видобутку - рибалкам на радість, а для рашистів додаткова перепона в разі чого.
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27.06.2022 15:25 Відповісти
ти хоч знаєш, як він димить? і кпд майже як у кізяків.
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27.06.2022 15:26 Відповісти
видно на торфі багато в кишеню не покладуть.
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27.06.2022 15:41 Відповісти
дуже коптить. коли в приватних будинках топлять торфом (так, є такі), то в сусідніх на вікнах чорна сажа. та й вихлоп такий собі. так що тут варіант застосовний хіба якщо крім торфу більше немає нічого.
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27.06.2022 17:27 Відповісти
переживемо.
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27.06.2022 15:25 Відповісти
А як же наш український газ, котрий, як стверджували усі політики, з горою вистачить для опалення і для господарських потреб? Тим паче, нещодавно оголошували, що накопичили газу аж аж! А кілька міст взагалі вщент розбиті й не будуть споживати газ.
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27.06.2022 15:40 Відповісти
Олигархов уже победили? Они же должны где то харчеваться?
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27.06.2022 15:45 Відповісти
У соседа сверху порвало трубы после прилета в марте. Воду перекрыли всему стояку. Сосед уехал куда то. Нет его. Квартира закрыта и вода перекрыта всем в доме. ЖЭК зайти в квартиру типа не имеет права. Что делать? Сейчас лето. Самое время решать подобные проблемы, а не в ноябре!
Власть разводит руками, а всему дому что делать из за одной квартиры? Это нормально? Нет!
Виновных тут 2 - агрессор и власть, что не желает решить вопрос, прикрываясь законами.
Я знаю одно, если бы Кличко жил в подобном доме, то вопрос с проблемной квартирой решился бы быстро. И это тоже не нормально! Закон должен быть один, для всех!
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27.06.2022 15:43 Відповісти
кличко как и вся гоп команда *********** никак не нажрутся????? "За словами Кличка, дуже багато залежатиме від постачання газу і ціни на нього ". Какое постачання и цена может быть у газа собственной добычи, где потребления всей соц.сферы и жилого фонда Украины составляет 17-18 млн.м.(до военное время)? В 2021г. добывалось 21 млрд м³ .Сейчас практически более 70% промышленности остановлено,часть территорий под временной окупацией и много бытовой инфраструктуры уничтожено,это по приблизительным оценкам еще минус 25% от потребляемого ранее. Спрашивается..... ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН?????? Кому война, кому мать родна, ничего у этих тварей в голове и поступках не изменилось,увы...
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27.06.2022 16:18 Відповісти
Відключити, відмовитися від газу, що буде? Моя рідня живе в газифікованому селі, так от все село перевели газові котли, на дрова. Краса, ось тільки дрова беруть в посадках меліорації, пиляють ночами, щоб не відловили. Зараз за дровами кілометра 2-3, ближче дерев вже немає.
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27.06.2022 16:49 Відповісти
Не новина. На Русанівці в квартирі( будинок ЖЕКа) і до війни вище 17 град не підіймалась, користувались обігрівачами.
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27.06.2022 18:41 Відповісти
В Києві завжди холодніше ніж в іншіх містах, особливо тих що південніше. Тому виходів з ситуації купа, особливо для понаєхавших.
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27.06.2022 18:41 Відповісти
Спасибо Виталику - весной он при первом же потеплении отопление вырубил и люди мёрзли больше месяца без тепла вообще.
Сердобольный какой - готовит к отсутствию тепла (типа я же говорил!).
Если будут прилёты по ТЕЦ, отключение от центрального отопления произойдёт по факту. Нужна полномасштабная война, что наши упыри разрешили владельцу самому решать как сделать тепло в своей ЧАСТНОЙ квартире.
Центральное отопление - это нагревание зимнего грунта и километров чугунных труб, а потом уже квартир - где тут эффективность ?
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27.06.2022 19:19 Відповісти
Нагревать надо воздух в квартире, а не батареи.
В автомобиле печка греет воздух и гонит по салону -
то же надо делать и в квартире (естественно, с умом).
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27.06.2022 19:22 Відповісти
 
 