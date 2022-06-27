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війна (56389) зерно (1232) порт (618) продовольство (165) блокування (345) АМПУ (48)

Працюють лише три українські порти, разом вони здатні відвантажувати менше третини від довоєнного об’єму агропродукції, - АМПУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дунай,баржа

В Україні російські загарбники захопили й заблокували 15 портів. Працюють тільки порти на Дунаї.

Про це розповів заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов під час брифінгу на тему "Робота портів у воєнний стан" у Медіацентрі Україна - Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Всього в Україні є 18 портів, 5 з них були тимчасово окуповано у 2014 році, ще 4 - після початку повномасштабного вторгнення РФ. Також 6 українських портів заблоковані з моря. Тобто, всього працює 3 порти в дунайському напрямку - Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ. У березні разом вони перевантажили 400 тисяч тонн вантажів, здебільшого агропромислова продукція, а вже у травні – близько 1,3 млн тонн. У червні плануємо довести їх вантажообіг до 1,5 млн тонн", - зазначив він.

Барінов зауважив, що наразі Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ працюють фактично на межі, і збільшити вантажообіг портів можна лише за рахунок середньострокових та довгострокових рішень, зокрема, будівництва нових перевантажувальних комплексів.

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"До початку війни усі українські порти щомісячно відвантажували близько 5 млн тонн агропродукції. Тобто, теперішній вантажообіг - це менше, аніж третина того, що відвантажувалось до військових дій. Це неможливо порівнювати, блокада б’є по нас", - зазначив представник АМПУ.

Автор: Анна Судак
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Націоналістів замовляли?
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27.06.2022 15:05 Відповісти
Миша всё ***** давай по новой
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27.06.2022 15:06 Відповісти
Сосати кацапський *** все життя, а потім **** - і ти націоналіст.
Ленд оф опотьюніті *****
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27.06.2022 15:07 Відповісти
обманутий кацапами російськомовний єврей, це ще той треш
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27.06.2022 15:21 Відповісти
А він що, гірше за Зелі?
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27.06.2022 15:12 Відповісти
Шось текст по-дебільному написаний. Так тобі не дадуть грошей.
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27.06.2022 15:16 Відповісти
Захватили и заблокировали очень мягко сказано. Крупнейший зерновой терминал "Ника-Тера" просто уничтожен.
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27.06.2022 15:09 Відповісти
Це теж добре !
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27.06.2022 15:10 Відповісти
 
 