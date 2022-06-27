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Зеленський дав лідерами країн G7 чітку відповідь: зараз не час для переговорів з РФ, - AFP
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Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з лідерами країн G7 заявив, що зараз "не час для переговорів".
Про це пише AFP з посиланням на Єлисейський палац, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленський дав усім дуже чітку відповідь: зараз не час для переговорів. Україна почне їх тоді, коли зможе вести із позиції сили", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, лідери країн G7 зібралися на саміті в Німеччині.
Топ коментарі
+22 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар27.06.2022 15:54
+19 ПП Уксусов
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+18 Марина Кравець
показати весь коментар27.06.2022 15:55
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Как бы сейчас говорили пикейные жилеты.
А чи готова московія до таких перемовин?
У Києві зрадник принижував ЗСУ. Чаплига працює проти України під час війни
https://www.youtube.com/watch?v=vFrZHg1w70I
Мало звучати - не можна вести переговори з тим хто хоче знищення твоєї нації, з тим хто хоче знищення українців і України. Бо про що це будуть переговори? Про те як багато нам дадуть часу, чи яку останню страву нам можна перед знищенням?
жаба