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Зеленський дав лідерами країн G7 чітку відповідь: зараз не час для переговорів з РФ, - AFP

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

семи,група

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з лідерами країн G7 заявив, що зараз "не час для переговорів".

Про це пише AFP з посиланням на Єлисейський палац, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський дав усім дуже чітку відповідь: зараз не час для переговорів. Україна почне їх тоді, коли зможе вести із позиції сили", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, лідери країн G7 зібралися на саміті в Німеччині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять кроків, які можуть бути корисними для України та Європи. ВIДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+22
наприклад, коли всі західні розвідки закликали Зеленського готуватися до війни, а він уперто клав асфальт і кликав на шашлики.
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27.06.2022 15:54
+19
Наша Голобородька дуже рішуча і може три рази перевзуватися у повітрі...
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27.06.2022 15:40
+18
упрямство - достоинство ослов...хєрня ці його заяви..як і щоденні привітання по тєліку..задовбав....за гроші вже на продав, якби не ЗСУ і люди України - вже б на банквській інші прапори були б
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27.06.2022 15:55
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тобто доки не визволе території. а переговори будуть про суму репарацій
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27.06.2022 15:38 Відповісти
Арестович: Мариуполь мы не сдадим! ПРОПИСЬЮ!
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27.06.2022 15:47 Відповісти
"Дрыстович - это голова!".
Как бы сейчас говорили пикейные жилеты.
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27.06.2022 15:50 Відповісти
Это же сколько наивным надо быть, что бы верить Дрыстовичу! Он же открыто говорит: я вам врал и вру!
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27.06.2022 15:59 Відповісти
Наша Голобородька дуже рішуча і може три рази перевзуватися у повітрі...
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27.06.2022 15:40 Відповісти
Я не сторонник Зеленского, скорее совсем наоборот. Но у него есть одна черта - упрямство. Иногда это дает положительный результат
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27.06.2022 15:43 Відповісти
наприклад, коли всі західні розвідки закликали Зеленського готуватися до війни, а він уперто клав асфальт і кликав на шашлики.
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27.06.2022 15:54 Відповісти
упрямство - достоинство ослов...хєрня ці його заяви..як і щоденні привітання по тєліку..задовбав....за гроші вже на продав, якби не ЗСУ і люди України - вже б на банквській інші прапори були б
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27.06.2022 15:55 Відповісти
Там просто сзади стоит Джонсон с дрючком и дрючит его, если тот дает слабину.
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27.06.2022 16:00 Відповісти
Віслюк.
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27.06.2022 16:10 Відповісти
так и упрямство, коли рядом Порошенко
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27.06.2022 17:07 Відповісти
В одному стрибку!
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27.06.2022 15:48 Відповісти
Звичайно...
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27.06.2022 15:51 Відповісти
Все було навпаки. Це велика семірка наполягла, що перемовини з Пулєром зараз не на часі. Але піпл сховає і так.
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27.06.2022 15:43 Відповісти
Щас посполиті заплачуть "от умілєнія" - "який наш Зєлєбоба рєзкій пацанчік"...
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27.06.2022 15:44 Відповісти
Вова, а як же " компромісні території" про яких ти заливав на початку війни? Шо Байден і Джонсон дали по носі?
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27.06.2022 15:45 Відповісти
Навіщо Зеленський розмінував Чонгар? . Думаю треба саме так ставити запитання, тому що "хто?" вже неначасі.
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27.06.2022 15:46 Відповісти
то питання до прокуратури
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27.06.2022 15:57 Відповісти
Бенядіктова відповість.
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27.06.2022 16:12 Відповісти
А навіщо артілерію від Чонгара відвели 23.02.22 на 100 км ?
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27.06.2022 16:43 Відповісти
Не на часі...
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27.06.2022 17:56 Відповісти
Чому не час?! Україна готова до переговорів,без припиненя вогню,про часовий проміжок вивода всіх війск раші з України,та відшкодуваня збитків.
А чи готова московія до таких перемовин?
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27.06.2022 15:46 Відповісти
нє ну з ким і про шо можна там говорить. дибільне стадо.
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27.06.2022 15:49 Відповісти
З гутовиками поголів'я - можна.
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27.06.2022 15:52 Відповісти
вони хворі збоченці, ні про що говорить. і домовленості з ними шо значать??
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27.06.2022 16:05 Відповісти
На общем национальном канале у Мосейчучки снова начали появляться ФСБ-шные агенты и обливать грязью ВСУ и главкома Залужного

У Києві зрадник принижував ЗСУ. Чаплига працює проти України під час війни

https://www.youtube.com/watch?v=vFrZHg1w70I
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27.06.2022 15:54 Відповісти
вентилятор опы, это все знают
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27.06.2022 16:31 Відповісти
Не правильна відповідь.

Мало звучати - не можна вести переговори з тим хто хоче знищення твоєї нації, з тим хто хоче знищення українців і України. Бо про що це будуть переговори? Про те як багато нам дадуть часу, чи яку останню страву нам можна перед знищенням?
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27.06.2022 16:16 Відповісти
Яку мерзоту обрало наше бидло! То є пцдц! Гидко , бридко. Зелена ********, тупа
жаба
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27.06.2022 17:35 Відповісти
точно. лично ты зелена ********, тупа жаба.
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28.06.2022 05:21 Відповісти
Президент Зеленський дав усім дуже чітку відповідь !
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27.06.2022 19:05 Відповісти
Джонсон не даром приезжал )))))
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27.06.2022 21:22 Відповісти
у ботов всё равно сплошная зрадулька кругом.
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28.06.2022 05:15 Відповісти
 
 