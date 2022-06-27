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вибух (3746) війна (56389) Полтава (359) ракети (2787) Мамай Олександр (11)

У Полтаві було чутно вибухи. Інформація про влучання ракет не надходила (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полтава

У місті Полтава під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Мамай, інформує Цензор.НЕТ.

"Полтавці. У місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З'ясовуємо деталі", - зауважив він.

Пізніше глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що прильотів по місту не було.

"Жителі Полтави могли чути звуки вибухів під час останньої повітряної тривоги. Однак інформації про влучання ворожих ракет немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше Лунін повідомив про прильоти у Кременчуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 10-13 травня в Полтаві триватимуть навчальні стрільби, громадян закликають зберігати спокій

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Цілком імовірно, що Мамай і є причиною цих вибухів як ворожий коригувальник:
https://poltava.depo.ua/rus/poltava/mer-poltavi-vidznachivsya-prorosiyskimi-zayavami-202112051398642
https://news.liga.net/politics/news/mer-poltavy-povtoril-klishe-rospropagandy-i-zayavil-o-voyne-ssha-s-rf-v-ukraine-video
Мамай - це таке собі полтавське Сальдо, яке чекає на "рускій мір"
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27.06.2022 16:32
+5
готовий поспорити мамай буде уникати у своїх заявах згадування про расєян, тому що вони - браття
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27.06.2022 16:43
+5
Мамай-покидьок. Він же місто здасть. Ліквідувати його,поки ще не пізно. Абсурд,блєать.
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27.06.2022 16:51
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https://www.youtube.com/watch?v=n3FTIfcQlNM
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27.06.2022 16:27 Відповісти
Цілком імовірно, що Мамай і є причиною цих вибухів як ворожий коригувальник:
https://poltava.depo.ua/rus/poltava/mer-poltavi-vidznachivsya-prorosiyskimi-zayavami-202112051398642
https://news.liga.net/politics/news/mer-poltavy-povtoril-klishe-rospropagandy-i-zayavil-o-voyne-ssha-s-rf-v-ukraine-video
Мамай - це таке собі полтавське Сальдо, яке чекає на "рускій мір"
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27.06.2022 16:32 Відповісти
...бачили очі, що купували...
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27.06.2022 16:50 Відповісти
Ой,а хто ж це його обрав,полтавчани ви часом не знаєте?мабуть ***** прислав,так?
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27.06.2022 17:14 Відповісти
На інших ресурсах пишуть,що в торговий центр прилетіло,де багато людей було.Господи,хоч би це було не правда
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27.06.2022 16:39 Відповісти
Правда. В ТЦ. Какой ужас
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27.06.2022 16:51 Відповісти
йде охота за великими складськими приміщеннями. явно хтось наводить. високоймовірно - той же мер.
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27.06.2022 17:03 Відповісти
То у кремінь прилетіло
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27.06.2022 17:35 Відповісти
готовий поспорити мамай буде уникати у своїх заявах згадування про расєян, тому що вони - браття
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27.06.2022 16:43 Відповісти
ще й виявиться що він давав наводку
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27.06.2022 16:47 Відповісти
Мамай-покидьок. Він же місто здасть. Ліквідувати його,поки ще не пізно. Абсурд,блєать.
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27.06.2022 16:51 Відповісти
"братушки" Мамаю поздрав прислали
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27.06.2022 16:58 Відповісти
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27.06.2022 17:01 Відповісти
Після вокзалу у краматорську це, здається найгірше... холод по спині пробіг.
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27.06.2022 17:02 Відповісти
Мы еще дождемся когда эти летчики-каратели что нас обстреливают будут в слезах лазить по развалинам своих военных городков и искать семьи.
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27.06.2022 17:04 Відповісти
По Кременчуку по Епіцентру вдарили, загиблих - дофіга (
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27.06.2022 17:33 Відповісти
мамай під себе всже всіх нагнув у Полтаві і ментов і суди, і виборкоми. там особо ніхто зробить нічого не може. Це хіба приїхать і все кодло за раз покрутить
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27.06.2022 18:09 Відповісти
 
 