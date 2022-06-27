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У Полтаві було чутно вибухи. Інформація про влучання ракет не надходила (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У місті Полтава під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Мамай, інформує Цензор.НЕТ.
"Полтавці. У місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З'ясовуємо деталі", - зауважив він.
Пізніше глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що прильотів по місту не було.
"Жителі Полтави могли чути звуки вибухів під час останньої повітряної тривоги. Однак інформації про влучання ворожих ракет немає", - йдеться у повідомленні.
Раніше Лунін повідомив про прильоти у Кременчуці.
Топ коментарі
+22 Алекс Германов
показати весь коментар27.06.2022 16:32
+5 Anton Oliinyk
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+5 Garry Grant
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https://poltava.depo.ua/rus/poltava/mer-poltavi-vidznachivsya-prorosiyskimi-zayavami-202112051398642
https://news.liga.net/politics/news/mer-poltavy-povtoril-klishe-rospropagandy-i-zayavil-o-voyne-ssha-s-rf-v-ukraine-video
Мамай - це таке собі полтавське Сальдо, яке чекає на "рускій мір"