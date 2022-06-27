Для протидії агресії РФ Україна та Молдова мають посилити співпрацю в усіх напрямках, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Молдови Майєю Санду наголосив, що країни мають посилити співпрацю в усіх напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо разом зробити все можливе, щоб російська агресія не могла загрожувати більше ні Україні, ні Молдові, нікому в Європі. На цій основі ми маємо посилювати нашу співпрацю в усіх напрямках: гуманітарна сфера, економіка, енергетика, прикордонна політика та безпека", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна та Молдова мають однокорінні загрози, створені агресією Російської Федерації та російською політикою.

"Якщо у загроз одне коріння, то спільними повинні бути і наші відповіді", - наголосив він.

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