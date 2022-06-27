Для протидії агресії РФ Україна та Молдова мають посилити співпрацю в усіх напрямках, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Молдови Майєю Санду наголосив, що країни мають посилити співпрацю в усіх напрямках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми маємо разом зробити все можливе, щоб російська агресія не могла загрожувати більше ні Україні, ні Молдові, нікому в Європі. На цій основі ми маємо посилювати нашу співпрацю в усіх напрямках: гуманітарна сфера, економіка, енергетика, прикордонна політика та безпека", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, Україна та Молдова мають однокорінні загрози, створені агресією Російської Федерації та російською політикою.
"Якщо у загроз одне коріння, то спільними повинні бути і наші відповіді", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Я имею в виду и Порошенко (который спрятал Чауса в 2016) и Зеленского (который украл Чауса в 2021 за месяц до депортации ).
почему порошенко спрятал? не проще ли ему было убить Чауса и съесть?
Людина дуже миролюбна .
Навіть в 2011-2012 роках з Звєроящуром й Пахлом зміг знайти спільні інтереси й спільну мову ... правда не на довго - бо вони як раз були канібалами , а Пєтя барига , він не вбивця - це інший крімінальний профіль !
и два 100% генпрокурора отсосывали 2,5 года, и хрен знает сколько дел пылятся ....
Итак, в 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был задержан при получении взятки в $150 тысяч. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в $ 70 тысяч, еще $ 80 тысяч он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.
В марте 2017 года Чаус был задержан в Молдове и провел 15 суток под арестом.
Таковы простые факты, чтобы построить простую логическую цепочку.
чауса экстрадировали бы через пару недель.
но бригада зелохского его решила украсть и вывезти, со всеми нарушениями Закона и международного права