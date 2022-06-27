УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10904 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 313 18
війна (56389) Зеленський (17431) Молдова (1294) Майя Санду (204)

Для протидії агресії РФ Україна та Молдова мають посилити співпрацю в усіх напрямках, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санду,зеленський

Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Молдови Майєю Санду наголосив, що країни мають посилити співпрацю в усіх напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо разом зробити все можливе, щоб російська агресія не могла загрожувати більше ні Україні, ні Молдові, нікому в Європі. На цій основі ми маємо посилювати нашу співпрацю в усіх напрямках: гуманітарна сфера, економіка, енергетика, прикордонна політика та безпека", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна та Молдова мають однокорінні загрози, створені агресією Російської Федерації та російською політикою.

"Якщо у загроз одне коріння, то спільними повинні бути і наші відповіді", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентка Молдови Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Покінчіть з ПМР
показати весь коментар
27.06.2022 16:40
+4
Сейчас от таких слов Чауса бросит в холодный пот…
показати весь коментар
27.06.2022 16:39
+4
очень хотелось бы, что бы внезапно "молдавские силы специальных операций" взяли под контроль склады в в Колбасном.
показати весь коментар
27.06.2022 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеюсь Санду приехала порешать вопрос с преднестровьем и передать Украине склад боеприпасов в колбасной..
показати весь коментар
27.06.2022 16:38 Відповісти
Вона знає що якщо ак ставити питання, то на Зелю нападе ведміжья ςραφκα.
показати весь коментар
27.06.2022 16:50 Відповісти
Сейчас от таких слов Чауса бросит в холодный пот…
показати весь коментар
27.06.2022 16:39 Відповісти
тоже вспомнил про это выдающееся достижение головнелоха на международной арене)))))
показати весь коментар
27.06.2022 17:27 Відповісти
віддай їй Чауса
показати весь коментар
27.06.2022 16:40 Відповісти
Покінчіть з ПМР
показати весь коментар
27.06.2022 16:40 Відповісти
А что там у Молдовы с армией? Пора бы ее усиливать, и покончить с ПМР, как раз момент.
показати весь коментар
27.06.2022 16:47 Відповісти
нарешті нацистський анклав пмр знищимо
показати весь коментар
27.06.2022 16:52 Відповісти
Я думаю, что между Молдовой и Украиной в дальнейшем будут только хорошие отношения, если уважать друг друга, а не использовать спецслужбы по тихому, наплевав на соседнее государство.
Я имею в виду и Порошенко (который спрятал Чауса в 2016) и Зеленского (который украл Чауса в 2021 за месяц до депортации ).
показати весь коментар
27.06.2022 16:52 Відповісти
ну про "украл" - известно, но где логика?

почему порошенко спрятал? не проще ли ему было убить Чауса и съесть?
показати весь коментар
27.06.2022 17:29 Відповісти
Порох , він крадій , а не канібал . Це "голубой вАрішка" - він фармазон . він не мародер !
Людина дуже миролюбна .
Навіть в 2011-2012 роках з Звєроящуром й Пахлом зміг знайти спільні інтереси й спільну мову ... правда не на довго - бо вони як раз були канібалами , а Пєтя барига , він не вбивця - це інший крімінальний профіль !
показати весь коментар
27.06.2022 18:29 Відповісти
ну да)))

и два 100% генпрокурора отсосывали 2,5 года, и хрен знает сколько дел пылятся ....
показати весь коментар
27.06.2022 19:10 Відповісти
О, о логике пошла речь. Журналисты Молдовы расследовали это "запутанное" дело.
Итак, в 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был задержан при получении взятки в $150 тысяч. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в $ 70 тысяч, еще $ 80 тысяч он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.
В марте 2017 года Чаус был задержан в Молдове и провел 15 суток под арестом.
Таковы простые факты, чтобы построить простую логическую цепочку.
показати весь коментар
27.06.2022 20:02 Відповісти
пиши дальше. строй цепочку

чауса экстрадировали бы через пару недель.

но бригада зелохского его решила украсть и вывезти, со всеми нарушениями Закона и международного права
показати весь коментар
28.06.2022 01:16 Відповісти
Поддерживаю !
показати весь коментар
27.06.2022 16:53 Відповісти
очень хотелось бы, что бы внезапно "молдавские силы специальных операций" взяли под контроль склады в в Колбасном.
показати весь коментар
27.06.2022 16:56 Відповісти
Краще сказати "колбасниє склади"...
показати весь коментар
28.06.2022 15:39 Відповісти
Чудово!
показати весь коментар
27.06.2022 19:43 Відповісти
 
 