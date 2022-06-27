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Україна припинила дію двох угод із РФ у сфері ядерної безпеки, - Держатомрегулювання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

радиация

У зв’язку з військовою агресією РФ, Державна інспекція ядерного регулювання України припиняє дію міжнародних договорів, які стосуються співпраці країн у сфері ядерної безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держатомрегулювання.

Припиняється дія таких міжнародних договорів України:

- Угоди про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою (підписана у Відні 19 вересня 1996 року);

- Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної і радіаційної безпеки про обмін інформацією і співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях (підписана у Москві 14 серпня 2002 року).

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Автор: Володимир Янченко
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А чому це не зробити 2 рокі тому ?
показати весь коментар
27.06.2022 16:54 Відповісти
8 років тому.
показати весь коментар
27.06.2022 17:08 Відповісти
 
 