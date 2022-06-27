Україна припинила дію двох угод із РФ у сфері ядерної безпеки, - Держатомрегулювання

У зв’язку з військовою агресією РФ, Державна інспекція ядерного регулювання України припиняє дію міжнародних договорів, які стосуються співпраці країн у сфері ядерної безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держатомрегулювання.

Припиняється дія таких міжнародних договорів України:



- Угоди про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою (підписана у Відні 19 вересня 1996 року);



- Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної і радіаційної безпеки про обмін інформацією і співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях (підписана у Москві 14 серпня 2002 року).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники МАГАТЕ зможуть відвідати Запорізьку АЕС лише після деокупації території, - ДІЯРУ