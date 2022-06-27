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Новини За кордоном
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Туреччина (2252) Фінляндія (764) членство в НАТО (1407) Швеція (650) Столтенберг Єнс (1343)

Туреччина, Швеція та Фінляндії ведуть в Брюсселі переговори щодо вступу в НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі сьогодні проходять переговори Туреччини, Швеції та Фінляндії щодо вступу двох останніх в Альянс.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Я розмовляв з президентом (Туреччини) Ердоганом у суботу, а пізніше сьогодні зустрінуся з прем’єр-міністром (Швеції) Андерссон. Я радий, що президент Ердоган, президент (Фінляндії) Нііністьо і прем’єр-міністр Андерссон прийняли моє запрошення зустрітися завтра в Мадриді. І сьогодні у штаб-квартирі НАТО ми проводимо чергову зустріч вищих посадових осіб з усіх трьох країн", - сказав Столтенберг.

Як повідомлялося, Фінляндія та Швеція 18 травня офіційно подали заявку на вступ у НАТО, щоб посилити свою безпеку на тлі вторгнення росії в Україну. Для вступу усі 30 членів НАТО повинні схвалити це розширення.

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Туреччина на зустрічі послів НАТО заблокувала процес опрацювання цих заявок, пояснивши свою позицію питаннями безпеки, зокрема підтримкою в країнах курдських організацій, які Туреччина вважає терористичними. При цьому в Анкарі заявляють, що загалом не проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
Туреччину треба нαχγι с пляжа.
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27.06.2022 16:56
+3
Эрдоган идет в разнос. Покупает украденное у Украины зерно, отказывается от введения санкций против параши, мешает расширению НАТО. Понятно, что интересы Турции для него важнее, но с таким султаном Турция вообще не станет членом ЕС. А будет бузить и с альянса попросят
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27.06.2022 17:00
+2
Туреччина збирається знову вступати в НАТО? соррі, я читаю заголовки, може й не варто
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27.06.2022 17:04
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Туреччину треба нαχγι с пляжа.
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27.06.2022 16:56 Відповісти
Владимир Сухов - згодиться й Туреччина,як би тільки кацапів знищувати!
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27.06.2022 16:58 Відповісти
Эрдоган хочет юхла заманить на переговоры в турцию☝ Там юхла и зажмурят👍❗Думать надо, а не реагировать как девочка на комплимент☝
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27.06.2022 22:14 Відповісти
Туретчина трохи політична проститутка,але її зброя і традиційна ненависть до русні стане НАТО в нагоді!
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27.06.2022 16:56 Відповісти
Они как раз поддерживают ***** и винят в войне США, у них США главное зло.
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27.06.2022 19:56 Відповісти
Эрдоган идет в разнос. Покупает украденное у Украины зерно, отказывается от введения санкций против параши, мешает расширению НАТО. Понятно, что интересы Турции для него важнее, но с таким султаном Турция вообще не станет членом ЕС. А будет бузить и с альянса попросят
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27.06.2022 17:00 Відповісти
Это лишний раз показывает, что интересы Турции не совпадают с интересами цивилизованного мира. Членство Турции в НАТО это нонсенс, стечение исторических обстоятельств. Более того, если когда-нибудь 5 статья будет применена против россии, то Турция будет первой отказавшейся воевать. Нафига такой союзник? Только палки в колеса ставит.
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27.06.2022 19:59 Відповісти
Не могу понять чего турки упираются, где они где Финляндия с Швецией
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27.06.2022 17:00 Відповісти
Чому? Тому, що хочуть "парєшать" свої проблеми за чужий рахунок
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27.06.2022 17:11 Відповісти
Формально из-за курдских беженцев в этих странах. Но это лишь предлог. Фактически помогают кацапам в обмен на газ, туристов, рынок для своих товаров.
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27.06.2022 20:02 Відповісти
Туреччина збирається знову вступати в НАТО? соррі, я читаю заголовки, може й не варто
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27.06.2022 17:04 Відповісти
 
 