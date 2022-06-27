Туреччина, Швеція та Фінляндії ведуть в Брюсселі переговори щодо вступу в НАТО
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У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі сьогодні проходять переговори Туреччини, Швеції та Фінляндії щодо вступу двох останніх в Альянс.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Я розмовляв з президентом (Туреччини) Ердоганом у суботу, а пізніше сьогодні зустрінуся з прем’єр-міністром (Швеції) Андерссон. Я радий, що президент Ердоган, президент (Фінляндії) Нііністьо і прем’єр-міністр Андерссон прийняли моє запрошення зустрітися завтра в Мадриді. І сьогодні у штаб-квартирі НАТО ми проводимо чергову зустріч вищих посадових осіб з усіх трьох країн", - сказав Столтенберг.
Як повідомлялося, Фінляндія та Швеція 18 травня офіційно подали заявку на вступ у НАТО, щоб посилити свою безпеку на тлі вторгнення росії в Україну. Для вступу усі 30 членів НАТО повинні схвалити це розширення.
Туреччина на зустрічі послів НАТО заблокувала процес опрацювання цих заявок, пояснивши свою позицію питаннями безпеки, зокрема підтримкою в країнах курдських організацій, які Туреччина вважає терористичними. При цьому в Анкарі заявляють, що загалом не проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.
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