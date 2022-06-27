12 країн ЄС залишилися без російського газу - повністю або частково, - член Єврокомісії

Повністю або частково без російського газу залишилися 12 країн-членів Європейського союзу.

Про це заявила уповноважена Європейської комісії з питань енергетики Кадрі Сімсон, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на естонське видання Postimees.

За її слоами, "поведінка Росії останніми тижнями значно загострила ризики", і країни ЄС мають бути готовими застосувати свій кризовий план "щогодини".

Минулого тижня ЄС домігся угоди щодо збільшення постачання газу з Ізраїлем, Єгиптом, та Норвегією, на фінішній прямій переговори з Азербайджаном, зазначила Сімсон, наголосивши, що у травні вже вдалося доправити рекордні 12,8 млрд м³.

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Вона наголосила, що спільні "закупівлі газу вимагають одностайності та координації між державами-членами", але зазначила, що згідно з основними європейськими договорами, кожна країна зберігає за собою право самостійно обирати джерела енергії.

Сімсон також закликала країни прислухатися до їхніх рекомендацій "як пом'якшити наслідки зростання цін і, зокрема, захистити найменш забезпечені верстви населення", адже "маніпуляції Росії" підтримують зростання цін на електроенергію.

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