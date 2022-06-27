В усіх правоохоронних органах проходить інспекція, перевіряють і роботу СБУ: за результатами прийматимуться кадрові рішення, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні проводиться інспекція роботи правоохоронних органів, у тому числі й Служби безпеки, за результатами якої прийматимуться кадрові рішення.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільній з Президентом Молдови Маєю Санду пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланям на Укрінформ.
"Що стосується голови Служби безпеки, по-перше, якби я хотів його звільнити, я це вже зробив би. По-друге, у нас дійсно проводиться інспекція правоохоронних органів саме через те, що коли було повномасштабне вторгнення РФ на нашу землю, деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись ділись замість того, щоб бути на місці і захищати свою державу і свій народ. Із різних причин", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що їздить по областях і особисто заслуховує доповіді тих чи інших керівників областей.
"Тому зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу - підкреслюю, будь-якого, тому що ми інспектуємо всі правоохоронні органи, залежить сьогодні тільки від цього", - підкреслив глава держави.
Водночас він зазначив, що повністю підтримує реформу СБУ, і нагадав, що відповідний законопроєкт був проголосований у першому читанні ще до повномасштабної війни Росії проти України.
Зеленський підкреслив, що війна вносить свої корективи, але Україна буде продовжувати цю реформу, і навіть війна не завадить робити деякі важливі кроки вперед.
Будь ласка, зачекайте...
д'Єрмак з Трухіним?
Ну-ну...
лохамвиборцям про успішне проходження перевірок усіх правоохоронних органів)
Один чудик снимает несколько квартир на Виноградаре. В старом секторе и новостройках. Уже настораживает! Есть информация, что СБУ его наблюдает и контролирует. С февраля по март! Чувак заносит канистры с бензином в квартиру дома 3.1, что снимает на 20 этаже. Все нормально. Охрана дома не реагирует. СБУ не реагирует. Проходит время. Выходят сигнальные ракеты из его квартиры. Проверка. Никого нет. Расслабились. Приход Кинжала в Ретровиль. Чувак исчез... Обзор прекрасный из его дома. Слов нет. Всем пять, СБУ четыре.
Но самое интересное, это охрана в Варшавском и еще нескольких микрорайонах Киева. Два брата из Алчевска организовали охранную фирму Морган и еще несколько вариантов в жилых домах новостроек Киева. Имеют охранный бизнес в Крыму, в Донецке, и получили лицензию от Авакова в 2016 от Авакова... Братья-сепары учредители нанимают бывших атовцев, либо выходцев из Донецка в качестве охранников. К самим охранникам вопросов нет. Они проявили себя достойно во время войны. Но голова гидры остается нетронутой!
Куда уходит видео охраны домов, контролируемых этой фирмой - не знают даже в СБУ!
Тататаров, Демченко, Подоляка, друзья кому???
До України надійшло 3 вагони гуманітарки. Один пильний волонтер пильно стежив за їх переміщенням і через деякий час помітив зникнення 2-х вагонів. Звернувся до СБУ с заявою і вони йому порадили виїхати з міста разом з сім'єю.
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
це означає, що звільняти друга дитинства та партнера по бізнесу боневтік не хоче, не зважаючи ні на що
Ситник А. - колишній керівник НАБУ, тепер в НАЗК;
Новіков О. - керівник НАЗК;
Крищенко А. колишній керівник НПУ м. Києва, заступник Авакова А., тепер помічник Кличко В. )
Туру О. (ДБР) https://antikor.com.ua/articles/297981-oleksandr_turu_derhavnij_zradnik_ta_muljtimiljjoner_na_sluhbi_v_gbr