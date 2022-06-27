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війна (56389) Зеленський (17431) перевірка (557) СБУ (10027)

В усіх правоохоронних органах проходить інспекція, перевіряють і роботу СБУ: за результатами прийматимуться кадрові рішення, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

В Україні проводиться інспекція роботи правоохоронних органів, у тому числі й Служби безпеки, за результатами якої прийматимуться кадрові рішення.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільній з Президентом Молдови Маєю Санду пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланям на Укрінформ.

"Що стосується голови Служби безпеки, по-перше, якби я хотів його звільнити, я це вже зробив би. По-друге, у нас дійсно проводиться інспекція правоохоронних органів саме через те, що коли було повномасштабне вторгнення РФ на нашу землю, деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись ділись замість того, щоб бути на місці і захищати свою державу і свій народ. Із різних причин", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що їздить по областях і особисто заслуховує доповіді тих чи інших керівників областей.

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"Тому зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу - підкреслюю, будь-якого, тому що ми інспектуємо всі правоохоронні органи, залежить сьогодні тільки від цього", - підкреслив глава держави.

Водночас він зазначив, що повністю підтримує реформу СБУ, і нагадав, що відповідний законопроєкт був проголосований у першому читанні ще до повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський підкреслив, що війна вносить свої корективи, але Україна буде продовжувати цю реформу, і навіть війна не завадить робити деякі важливі кроки вперед.
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Топ коментарі
+19
Всі кого треба було випустити- вже виїхали. Це ж вам не Пороха затримувати
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27.06.2022 17:10
+15
Баканову за про*обаний південь України світить майора, Єрмак вже певне заніс рекомендації на Ваньку з ФСБ)
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27.06.2022 17:12
+13
а хто інспектує?
д'Єрмак з Трухіним?
Ну-ну...
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27.06.2022 17:14
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Всі кого треба було випустити- вже виїхали. Це ж вам не Пороха затримувати
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27.06.2022 17:10 Відповісти
все на ньому тримається...все в трудах....все в турботах....Зуби не заговорюй!Де Чаус?
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27.06.2022 17:11 Відповісти
А тебя, милок, когда будут проверять на деяния, описанные с 111 статье УК Украины?
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27.06.2022 17:11 Відповісти
А кто проверяет работу СБУ просто интересно что за вышестоящий орган?
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27.06.2022 17:11 Відповісти
Той, що імітував гру на піаніно)
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27.06.2022 17:13 Відповісти
Лео Польд 83758*** СБУ перевіряє служба внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом лейтенанта Баканова.
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27.06.2022 18:36 Відповісти
Баканову за про*обаний південь України світить майора, Єрмак вже певне заніс рекомендації на Ваньку з ФСБ)
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27.06.2022 17:12 Відповісти
а хто інспектує?
д'Єрмак з Трухіним?
Ну-ну...
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27.06.2022 17:14 Відповісти
А в САП заедешь послушать отчет председателя и правоохранительной этой структуры. Было бы любопытно узнать, а почему, собственно...
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27.06.2022 17:16 Відповісти
Зеленський звітує своїм лохам виборцям про успішне проходження перевірок усіх правоохоронних органів)

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27.06.2022 17:17 Відповісти
Це після вдалої фотосесії в мішках в охфісі президента?
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27.06.2022 19:04 Відповісти
О,починають прочухуватись,в цих органах зрадників як у старої суки бліх! Насамперед гнати сраною мітлою всю засмерділу стару совєцьку мразоту
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27.06.2022 17:22 Відповісти
єрмаку можна і без перевірки дати підсрачника.
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27.06.2022 17:23 Відповісти
Лейтенанту старшого хоть присвоили? Или уже капитан?
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27.06.2022 17:27 Відповісти
Бійня баканова з єрмаком? Хто залиже бубочку найдужче! Запасаємося попкрном!
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27.06.2022 17:40 Відповісти
Якого бубачку, Коломойша головний ігрок і він з Абрамовичем порєшают.
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27.06.2022 19:06 Відповісти
Неужели бакланова посадят?????????
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27.06.2022 17:45 Відповісти
Чому я йому не вірю? 🤔
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27.06.2022 17:46 Відповісти
Хочу обратить внимание на работу СБУ в районе Виноградаря, в частности микрорайон Варшавский во время войны. Как по мне, тут конкретный ***** спецслужб!
Один чудик снимает несколько квартир на Виноградаре. В старом секторе и новостройках. Уже настораживает! Есть информация, что СБУ его наблюдает и контролирует. С февраля по март! Чувак заносит канистры с бензином в квартиру дома 3.1, что снимает на 20 этаже. Все нормально. Охрана дома не реагирует. СБУ не реагирует. Проходит время. Выходят сигнальные ракеты из его квартиры. Проверка. Никого нет. Расслабились. Приход Кинжала в Ретровиль. Чувак исчез... Обзор прекрасный из его дома. Слов нет. Всем пять, СБУ четыре.
Но самое интересное, это охрана в Варшавском и еще нескольких микрорайонах Киева. Два брата из Алчевска организовали охранную фирму Морган и еще несколько вариантов в жилых домах новостроек Киева. Имеют охранный бизнес в Крыму, в Донецке, и получили лицензию от Авакова в 2016 от Авакова... Братья-сепары учредители нанимают бывших атовцев, либо выходцев из Донецка в качестве охранников. К самим охранникам вопросов нет. Они проявили себя достойно во время войны. Но голова гидры остается нетронутой!
Куда уходит видео охраны домов, контролируемых этой фирмой - не знают даже в СБУ!
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27.06.2022 17:58 Відповісти
Dmytro news, про Наумова, Баканова, плівки Деркача, Дубінського, Енергоатом, Мебведчука, бабу Юлю, і те чому слуг випустили закордон: https://youtu.be/YaXoc5ukli4
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27.06.2022 18:07 Відповісти
Предатель Наумов, друг кому???
Тататаров, Демченко, Подоляка, друзья кому???
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27.06.2022 18:50 Відповісти
Так Наумов по ходу діяльність СБУ і перевіряє. Або Мар'яша Безумна. Там оба варіанта канають...
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27.06.2022 18:53 Відповісти
Анекдот.
До України надійшло 3 вагони гуманітарки. Один пильний волонтер пильно стежив за їх переміщенням і через деякий час помітив зникнення 2-х вагонів. Звернувся до СБУ с заявою і вони йому порадили виїхати з міста разом з сім'єю.
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27.06.2022 19:02 Відповісти
- Дозвольте і мені, панове, річ держать, -
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
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27.06.2022 20:16 Відповісти
Тобто таки вирішив другана відмазати. Інтереси держави побоку. Що ще чекати від малороса? Пісюаністе, а Зелену гвардію в парламенті хто буде перевіряти?
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27.06.2022 20:43 Відповісти
Все будет хорошо. Безумная сделает проверку, отчитается набором слов и по рукам.
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27.06.2022 20:55 Відповісти
"Що стосується голови Служби безпеки, по-перше, якби я хотів його звільнити, я це вже зробив би. Джерело: https://censor.net/ua/n3350549

це означає, що звільняти друга дитинства та партнера по бізнесу боневтік не хоче, не зважаючи ні на що
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27.06.2022 21:01 Відповісти
От воно що! На інспекцію всіх правоохоронних органів час є, а провест розслідування по Чонгару, то після війни. Ну, ну.
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27.06.2022 23:18 Відповісти
Продажні мусора:

Ситник А. - колишній керівник НАБУ, тепер в НАЗК;
Новіков О. - керівник НАЗК;
Крищенко А. колишній керівник НПУ м. Києва, заступник Авакова А., тепер помічник Кличко В. )
Туру О. (ДБР) https://antikor.com.ua/articles/297981-oleksandr_turu_derhavnij_zradnik_ta_muljtimiljjoner_na_sluhbi_v_gbr
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28.06.2022 05:22 Відповісти
 
 