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Денісова (874) зґвалтування (356) омбудсмен (388) воєнні злочини (1567)

Якщо жертви зґвалтувань окупантами не звертаються до правоохоронців, про це все одно потрібно говорити. Я не оприлюднила жодного факту без дозволу, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

денисова

Колишня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова стверджує, що говорила правду, повідомляючи суспільство про масові зґвалтування, які чинили рашисти на окупованих територіях.

Про це вона сказала у коментарі Цензор.НЕТ, реагуючи на статтю "Української правди", в якій стверджується, що багато з озвучених Денісовою фактів сексуального насилля щодо дітей були неправдивими.

Озвучені в статті факти винятково з анонімних джерел вона називає замовленням, "чиєюсь особистою думкою", що "дуже погано пахне".

Денісова пояснила, що надавала правоохоронцям ту інформацію, яка надходила як звернення до Офісу омбудсмена. Однак гаряча лінія ЮНІСЕФ, за її словами, має на меті передусім психологічну підтримку, коли жертва не завжи хоче звертатися до правоохоронців.

"Я робила свою роботу: доводила ту інформацію, яку отримала від різних джерел, у тому числі від психологів, що працювали на лінії психологічної підтримки ЮНІСЕФ. Вони надавали тільки ту інформацію, на оприлюднення якої отримали згоду, ні слова менше чи більше", - говорить вона і нагадує, що про масові зґвалтування незалежно від неї говорять інші інституції.

Читайте: Звільнення Денісової підриває незалежність інституції омбудсмена, – моніторингова місія ООН

"Директор Департаменту війни Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов також говорить про масові зґвалтування окупантами. Праміла Паттен, заступниця Генерального секретаря ООН, спеціальний представник з питань сексуального насилля в умовах конфлікту. Вона у своєму виступі на Раді безпеки ООН 6 червня говорила, що до Моніторингової місії ООН звернулося 124 людини про згвалтування і насильства, з них 49 хлопчиків. Тобто про це заявляла не лише я", - зазначила ексомбудсменка.

За словами Денісової, вона послуговувалася міжнародним досвідом та досвідом роботою з жертвами насилля під час війни в Боснії та Герцеговині: "Не я винна, що жертви не хочуть йти до правоохоронних органів. Коли я зустрічалася з Верховним комісаром з прав людини Європейського Союзу Дунею Міятович (вона сама з Боснії), вона підтвердила такий досвід. Вона наполягала, що потрібно інформувати суспільство про військові злочини навіть якщо жертви не звертаються до правоохоронців. Під час війни і геноциду в Боснії також відбувалися масові зґвалтування, включно з чоловіками і дітьми. І деякі жертви зізналися через 5 або й через 30 років. Жертвам потрібен час.

Тому я діяла відповідно до європейських резолюцій. Зокрема в резолюції Європейського парламенту від 19 травня ідеться про те, що Росія чинить на території України сексуальні злочини, і це є частиною її військової тактики у війни проти України. Там зазначено, що Комісія, створена 4 березня рішенням Ради з прав людини ООН, та Міжнародному кримінальному суду потрібно моніторити всі джерела, включно соціальні мережі для того, щоб вийти на жертв насильства. Там це чітко написано.

ПАРЄ також постановило, що держави, до яких тікають жертви війни і воєнного насильства, зобов’язані забезпечити жінкам право на аборт, незалежно від національного законодавства. То скажіть, немає насильства? Така допомога дійсно знадобилася дівчинці-підлітку в Польщі.

В усіх випадках ми радили жертвам звертатися до правоохоронців. Але людина сама обирає, адже це означає повернутися в думках до злочину і знову пережити цю трагедію. Праміла Паттен хотіла, щоб на базі Офісу омбудсмена були створені офіси довіри, до яких могли б звернутися потерпілі й надати свідчення один-єдиний раз, щоб більше їх не турбували. Кожна жертва потребує роботи з психоаналітиками, а іноді і з психіатрами".

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Звинувачення в тому, що частина поданої нею інформації є неправдивою, Денісова називає є дивними. Гаряча лінія ЮНІСЕФ була багатоканальною, тоді як у звинуваченнях ідеться, вірогідно, про дзвінки на один номер: "Звідки вони взяли цю цифру у 92 дзвінки? Автор цього замовного тексту співпрацював з кимось з правоохоронних органів, які авторці статті розповіли те, що вони нібито розуміли. Однак гаряча лінія психологічної підтримки ЮНІСЕФ не мала єдиного номеру, номери були різні. Та вони вихопили те, що їм захотілося вихопити".

Також Денисова має питання до якості розслідування інформації, яку вона як омбудсмен надала Офісу Генпрокурора.

"На допити я ходила декілька разів, і не лише щодо інформації, яку обговорюють в статті. І я зокрема слідчим Офісу Генерального прокурора ставила питання, чому вони нічого не робили з деякими надісланими намим матеріалами. А ми надсилали всі звернення, які надходили безпосередньо до Уповноваженого.

Наприклад, я хотіла б знати, як розслідується інформація, що надійшла 8 квітня від громадянина, який перебував у Польщі. Він доклав відео щодо десятків дітей, які були після зґвалтувань, з вибитими зубами евакуйовані до Польщі. Ми одразу цю інформацію надіслали до Генпрокуратури. На допиті перед моєю відставкою я нагадала їм про цю інформацію, але ніхто зі слідчих не знав про це".

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Денісова наголосила, що саме оприлюднення масових звірств російських окупантів в Україні змусили багатьох європейських партнерів серйозніше поставитися до небезпеки Росії: "Коли ми приїжджали до країн, від яких залежить прийняття рішення щодо постачання нам озброєння... Скажімо, коли я виступала у Комітеті з міжнародних справ у парламенті Італії, то на мене дивилися явно втомлено, але коли я доводила цю страшну інформацію, то вони почали прокидатися. І тому потрібно говорити".

Денісова пов’язує появу вказаних звинувачень з конфліктом з Офісом Президента: "Працюючи омбудсменом в умовах війни, мені було важко співпрацювати з Офісом Президента й іншими державними органами. Я намагалася співпрацювати, але в них було інше бачення щодо мене і моєї незалежної позиції. Нагадаю, наша акредитація як незалежної інституції було підтверджено і ООН, і GANHRI.

Коли почався широкомасштабний російський наступ, то я як Уповноважена поставила перед собою цілі робити все можливе, щоб здійснювати громадський контроль із захисту людини і громадянина, фіксувати й інформувати суспільство про злочини. Омбудсмен доводить до міжнародної спільноти інформацію про ці злочини відповідно до міжнародного гуманітарного права, чотирьох Женевських конвенцій, протоколів до них".

Вона припускає, що саме її діяльність змусила владу більше говорити пор злочини рашистів: "Я дуже вдячна владі за те, що вони нарешті почали робити те, що я робила з 24 лютого. Вони почали говорити про згвалтування та інші форми насильства, почали говорити про примусову депортацію наших громадян. Ми пробили, що влада нарешті визнала, о понад 270 тисяч дітей вивезли в російську федерацію. Я весь цей час єдина про це говорила".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+69
Какой зеленый выбл...док поставил под сомнение происходящее? И ради чего? Чтобы не испортить лицо *****?
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27.06.2022 17:20
+66
Вся компания против Денисовой это попытка по отбеливанию россии. Естественно, что такие доказательства можно получить только со слов потерпевших и то, не всегда люди могут говорить об этом. Четкую работу провела роспропаганда
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27.06.2022 17:21
+45
Докази потрібні. Але це не значить, що потрібно звинувачувати у брехні Денисову, якій потерпілі довірили свої історії згвалтувань.
Це досить поширене явище коли згвалтовані не хочуть розголосу.
І це не значить, що рашисти не скоювали цих злочинів.
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27.06.2022 17:28
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Какой зеленый выбл...док поставил под сомнение происходящее? И ради чего? Чтобы не испортить лицо *****?
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27.06.2022 17:20 Відповісти
По ходу, хотят отмазывать кацапов.
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27.06.2022 17:45 Відповісти
Они предпочитают не говорить о преступлениях нигде кроме под Киевом. И то там у них виноваты буряты или чеченцы. Так как это рушит весь их мирок с хорошими русскими.
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27.06.2022 17:46 Відповісти
да тут вся куйня в том что психологической помощью занималась фирма дочки Денисовой...а это дурно пахнет
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27.06.2022 17:58 Відповісти
Денисова говорит по факту. Она могла давать инфу. Она дала. Никто не имел права вмешиваться в её работу. Так что она просто мешала, вот и всё. У неё как бы железная позиция.
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27.06.2022 18:07 Відповісти
напишіть пару ласкавих єрмаківській підстилці соні https://www.facebook.com/sonialukashova
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27.06.2022 20:08 Відповісти
Не собираюсь тратить время на очередную одноразовую шлюху. Её вытянули, использовали и забыли.
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27.06.2022 20:21 Відповісти
чого це дурно пахне? а кому треба було займатися психологічною допомогою людям? нарцису арестовичу довірити?
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27.06.2022 18:16 Відповісти
Люди ! сьогодні особисто для мене найбільшим інфошоком стали 2 події : трагедія в Кременчузі і ось ця стаття в УП( "журналістки " соні лушкової)https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/27/7354838/
при всій неоднозначності особи Денисової -це просто травля з боку ОП(дЄрмак) : так і до мишей доїбатися можна (як в тому анекдоті)-відверта заказуха і прогиб під москву! Тепер і трагедії в Бучі -Ірпені- можна вважати за фальсифікації зі сторони ЗСУ!!!!
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27.06.2022 19:21 Відповісти
Гниды "СЛУГИ" ,, кто голосовал за отставку Денисовой , все пособники рашистов и прихвостней террористов‼️Мрази
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28.06.2022 01:25 Відповісти
Вся компания против Денисовой это попытка по отбеливанию россии. Естественно, что такие доказательства можно получить только со слов потерпевших и то, не всегда люди могут говорить об этом. Четкую работу провела роспропаганда
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27.06.2022 17:21 Відповісти
Ну если ничего не говорить, то вот нет никаких преступлений. Это то чего добивается наша власть.
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27.06.2022 18:46 Відповісти
Щоб вести перемовини з московїєю десь посередині, треба забути про всі згвалтування. Для цього треба звільнити Денісову.
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27.06.2022 20:12 Відповісти
Кацапи - це сволочі, ніхто не сумнівається, але потрібні й докази для судів, особливо - для міжнародних судів, для засудження Кацапії, як злочинного синдикату, на віки.
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27.06.2022 17:21 Відповісти
Докази потрібні. Але це не значить, що потрібно звинувачувати у брехні Денисову, якій потерпілі довірили свої історії згвалтувань.
Це досить поширене явище коли згвалтовані не хочуть розголосу.
І це не значить, що рашисти не скоювали цих злочинів.
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27.06.2022 17:28 Відповісти
Алла, мне рассказывал человек , освобождавший Ирпень , что они вывозили автобус с изгасилованными девочками в Польшу К ПСИХОЛОГАМ . У каждого ребёнка на груди был вырезан знак Z .

сейчас эти ребята воюют на востоке и спуску не дают кацапам - СМЕРТЬ КАЦАПАМ !!!
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27.06.2022 20:12 Відповісти
Звичайно, потрібні докази, АЛЕ публікація Української правди під час війни - шкідництво!
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27.06.2022 17:28 Відповісти
Украинская правда - це ФСБЭШНЕ гнездо . Недаром два крупнейших убийства ( ШАРЕМЕТ и Гонгадзе) связаны с главным редактором Притулой
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27.06.2022 20:13 Відповісти
Мерзкая статейка
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27.06.2022 23:09 Відповісти
Чому не проводяться розслідування?

Денисова:
"На допити я ходила декілька разів, і не лише щодо інформації, яку обговорюють в статті.

І я зокрема слідчим Офісу Генерального прокурора ставила питання, чому вони нічого не робили з деякими надісланими намим матеріалами.
А ми надсилали всі звернення, які надходили безпосередньо до Уповноваженого.

Наприклад, я хотіла б знати, як розслідується інформація, що надійшла 8 квітня від громадянина, який перебував у Польщі.
Він доклав відео щодо десятків дітей, які були після зґвалтувань з вибитими зубами евакуйовані до Польщі. Ми одразу цю інформацію надіслали до Генпрокуратури.

На допиті перед моєю відставкою я нагадала їм про цю інформацію, але ніхто зі слідчих не знав про це".

Джерело: https://censor.net/ua/n3350551
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27.06.2022 17:30 Відповісти
Денісова наголосила, що саме оприлюднення масових звірств російських окупантів в Україні змусили багатьох європейських партнерів серйозніше поставитися до небезпеки Росії:

"Коли ми приїжджали до країн, від яких залежить прийняття рішення щодо постачання нам озброєння.
Скажімо, коли я виступала у Комітеті з міжнародних справ у парламенті Італії, то на мене дивилися явно втомлено, але коли я доводила цю страшну інформацію, то вони почали прокидатися.

І тому потрібно говорити".

Джерело: https://censor.net/ua/n3350551
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27.06.2022 17:32 Відповісти
Українська правда у цій ситуації зіграла на руку москалям... Ну допустимо, Денисова додумала там щось чи збільшила кількість випадків згвалтувань, але хіба про це треба писати саме зараз???
Ну камон, тепер москалі потирають руки і кажуть, що абсолютно всі факти згвалтувань брехня!
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27.06.2022 17:32 Відповісти
Врать не нужно, они достаточно натворили, чтобы их считать ублюдками, а вот враньё, как раз, вредит нам - тогда можно сказать, что мы врём во всём. Не нужно уподобляться рашке.
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27.06.2022 18:36 Відповісти
Річ у тому, що ніхто не довід, що Денісова щось збрехала. ЇЇ, звично, звинуватии, щоб усунути. Замість неї ставлять шавку бені. Який буде мовчати, вигороджувати кацапів, стрибати, танцювати. Робити все, що звелить хазяїн, окрім реальних розслідувань.
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27.06.2022 18:55 Відповісти
Вона говорить про декілька номерів для гарячої лінії. Якщо погуглите, побачите, що той номер був один, і зараз один. Чи як то розуміти?
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27.06.2022 19:22 Відповісти
Ось таким чином агентура Москви зводить нанівець всі звинувачення у війькових злочинах росіянських гвалтівників і мародерів. А що ж наш "гарант" ? А він в Наполеона бавиться..
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27.06.2022 18:42 Відповісти
Це мені тільки здається що інфа Денисової про згвалтування всіх і вся була трохи перебільшена ?
Кацапи хоч і кончені але задивлятись на дідів по 60 - 70 х років це вже якосбь перебор.
Кацапам краще антифризу випити чи денатурату з боярою, щоб по шарам вдарило.
Але і Зе владі не подобається розголос і з тими згвалтуваннями що є, бо зайвий раз підкресляє
той факт що Південь України Зе здав (чи по домовленості, чи по своєму циркацтву)
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27.06.2022 17:33 Відповісти
Нет. Она права. Насилуют любого возраста. Насилие это форма власти. Демонстрация превосходства.
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27.06.2022 17:36 Відповісти
так вони по життю на побутовуму рівні більшість довбані абьюзери.
https://tsn.ua/lady/psychologia/otnosheniya/hto-takiy-ab-yuzer-i-yak-yogo-rozpiznati-1104150.html
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27.06.2022 18:19 Відповісти
Брудними вустами нікчемної "журналістки" намагаються обілити рашистську мерзоту і хоч якось виправдати абсолютно НЕЗАКОННЕ звільнення Денісової. Оце таким чином слуги народу (не знаю якого, але точно не українського) хочуть привести Україну до членства в ЄС?
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27.06.2022 17:34 Відповісти
Пишут что эта журналистка в свое время отбеливала расстреливателей Майдана, но я не шарю за точность инфы.
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27.06.2022 17:45 Відповісти
на жаль в ЄС теж "не всьо так адназначно", де курву овсяннікову приютили - в ЄС, по-справжньому нас розуміє тільки Східна Європа бо неодноразово були в такій ситуації як ми і не хочуть більше знову в таку ситуацію потрапляти.
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27.06.2022 18:22 Відповісти
Власти нужна подконтрольная омбудсмен, которая будет говорить только то что ей выгодно и скрывать преступления россиян. А Денисова взбрыкнула. По факту она права и их обвинения откровенно левые. Так что они запустили ИПСО.
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27.06.2022 17:34 Відповісти
"УП" давно транслює не українську і не правду!
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27.06.2022 17:39 Відповісти
так гол.редактор ''уп'' =бурятка
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27.06.2022 17:53 Відповісти
Вона татарка взагалі-то... Але якою б не була Притула, при ній УП хоча б трішки намагалася тримати марку. У останні роки їх читати неможливо стало!
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27.06.2022 18:03 Відповісти
хрін і редька одного смаку =заслана кацапами ще мабуть при овощу-зеку-шапкокраду
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28.06.2022 08:49 Відповісти
Якась сейфульмулюкова, улюблениця Савки Шустрого.
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27.06.2022 18:06 Відповісти
чурбанша їбуча !
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27.06.2022 19:31 Відповісти
Так з інфи в цій статті вже можна переконатись в брехні Денісової. Загуглив номер психологічної допомоги Юнісеф - він як з квітня був один, так і далі один і той самий, висить на сайті обундсена. (а вона говорить про декілька номерів, щоб відвести увагу від озвучених звинувачень. А ось цей номер при заснуванні лінії (на сайт обундсмена можете самі зайти перевірити, що він той самий): https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/235261-kudi-zvernutisya-yakscho-vi-potrebuyete-dopomogi-psikhologa
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27.06.2022 18:01 Відповісти
А ви не розумієте, що проблема в іншому?
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27.06.2022 18:04 Відповісти
Все воно. кацапська паскудина, розуміє
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27.06.2022 18:08 Відповісти
А ти готовий відповісти за свої слова, чорноротий? Без доказів так когось кацапом називати - про тебе то багато говорить.
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27.06.2022 19:16 Відповісти
Ви сумніваєтесь в злочинах русні?
Серйозно?
Чи комусь просто хочеться дещо прикрити.
В марафоні зараз дуже мало інформації про жертв війни, правда ж.
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27.06.2022 20:05 Відповісти
В чому проблема? Були висунуті СЕРЙОЗНІ звинувачення щодо неї. З того, що я бачу в цій статті з її відповіді - вона вже збрехала про номери. Чому я тепер маю вірити хоч одному її слову з цієї статті? Потрібно розслідування, щоб не було маніпуляцій. А то тут вже ботва активно взялась її відмазувати, щось мені здається, що це і є план орди - показати, що українці об'єднались в захісті брехуна, і виставити нас саме такими.
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27.06.2022 19:14 Відповісти
Вас ніхто не заставляє вірити чи не вірити, але краще із цим розбиратися вже після війни, аби не нашкодити...
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27.06.2022 22:55 Відповісти
зеленая дебильная промоскавская власть. куда катится страна...
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27.06.2022 18:04 Відповісти
Денісова добре прислужувала владі, але не достатньо., за це і поплатилась. У завгоспа і без того проблем, а тут ще омбудсмен робить такі заяви про сексуальні злочини рашистів. ФСБ звільнення її теж підтримало.
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27.06.2022 18:08 Відповісти
Главноє - таваріща путєна не рассєрчать!
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27.06.2022 18:12 Відповісти
Які убогі і дурнуваті. Знайшли крайню, Денісову. ОП це кубло ФСБешників. Тому все і так.
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27.06.2022 18:12 Відповісти
Звільнення Денісової безсумнівно грає на руку москалям.Це видно неозброєним оком. Вони (путін), напевне, задоволено потирають руки.
Насторожує те, що рф ТЕПЕР, після 4-х місячної жорстокої війни проти України, змогла переконати більшість ВРУ у правильності прийняття такого рішення (звільнення Денісової). Тепер доказувати варварську поведінку російських солдат буде важко доказувати в міжнародних судах.
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27.06.2022 18:17 Відповісти
Ви що , через війну забули , що ВРУ це щось середнє між Кілєю Котлетою, Данєю Гетьманцевим й Мар"янкою Безуглою ...
Й це я не переличів йще відвертих схемотозників й хабарників . Це умовно "порядні" депутати ...

Це називається "монобільшість" , а ВР закінчилась в 2019 році ...

Дивно тільки , що "людинка Шоколадного зайця" стільки років йще допрацювала на такий посаді !
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27.06.2022 19:10 Відповісти
Денисова від Тимошенчихи.
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28.06.2022 01:00 Відповісти
Українська Правда - це як Українська Православна Церква Московського Патріархату
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27.06.2022 18:42 Відповісти
Требо розуміти , що це світова тенденція, що наши знання по злочинам на сексуальному грунті це лише вершина величезного айзбергу ...
Бо кожне звертання до органів правасуддя це повторне "згвалтування" . Стратегія жертв (я вже не беру за рахунок відомий стокгольмський сіндром-збочення) : не помста , не правосуддя , а викрислення з памяті .

Я кажу це відверто , бо маю відповідний сумний досвіт багаторічного спілкування з жертвами .

Сумний , що жодний випадок -- жодний (півторюю - жодний) не проходить без наслідків на десятиріччя . Якщо не на усе життя . Жінки втрачають на десятиріччя довіру до чоловіків . Вони не можуть підтримувати нормально статеві відносини . Причому , й ті які функціонально жодним чином не отримали наслідків .
Скажу навіть більше - навіть покарання гвалтівників діє на їх жертви дуже негативно . Й дуже несподіванним чином ...

Тому , це самий складний , самий непрогнозованний злочин !
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27.06.2022 18:43 Відповісти
Позазаконне покарання гвалтівника діє на його жертву тільки позитивно. А коли гвалтівника карає суд, а жертва при цьому пройшла всі кола судового процесу (відкритого!), а ще й по ходу процеса "познайомилась" з родичами-знайомими гвалтівника, то тоді - так, наслідки цього будуть негативними.
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27.06.2022 22:40 Відповісти
Dmytro news, про Наумова, Баканова, плівки Деркача, Дубінського, Енергоатом, Мебведчука, бабу Юлю, чому слуг випустили закордон, і кого Єрмак поставив замість незаконно звільненої омбудсменши: https://youtu.be/YaXoc5ukli4
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27.06.2022 18:45 Відповісти
Цікаво, що за кроти мій пост в спам відправили. Аргументів немає? Але ж то все одно вилізе назовні. Краще випрати свої брудні штанці, ніж хтось вас потім заставить то зробити. А от що заспамили:
Так з інфи в цій статті вже можна переконатись в брехні Денісової. Загуглив номер психологічної допомоги Юнісеф - він як з квітня був один, так і далі один і той самий, висить на сайті обундсена. (а вона говорить про декілька номерів, щоб відвести увагу від озвучених звинувачень. А ось цей номер при заснуванні лінії (на сайт обундсмена можете самі зайти перевірити, що він той самий): https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/235261-kudi-zvernutisya-yakscho-vi-potrebuyete-dopomogi-psikhologa
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27.06.2022 18:53 Відповісти
їди на *** , чмо кацапське!!!!!!
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27.06.2022 19:59 Відповісти
1. - "З 01 квітня за підтримки ЮНІСЕФ розпочала свою роботу
спеціальна телефонна лінія Уповноваженого для надання психологічної допомоги." Тобто - це не просто номер - це багатоканальний звязок, по одному номеру - може бути ОДНОЧАСНО багато телефоних розмов!
2. - "З 01 квітня на лінії працюють 5 професійних психологів." Після 01 квітня кількість могла тількі збільшитися!!!
3. - "З 01 квітня за два тижні роботи для одержання допомоги на неї зателефонувало
понад 400 осіб" Але ж ні як не 92 особи
4. - Є ще -"Гаряча лінія:
0800-50-17-20 (Безкоштовно)"

Мінімум - ти є падлюча заслана істота
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27.06.2022 20:15 Відповісти
підготовка ОП і Блазня до завуалюванння злочинів москалів! Прелюдія до підписання капітуляції!
групу зрадників за головуваннням Деркача "розкрили" - ніхто ж не здивувався.
А якщо розкриють такуж групу із головуванням Єрмака? теж СБУ подаватиме це як якусь новину?
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27.06.2022 19:03 Відповісти
Колишній дитячий омбудсмен Кулеба звинувачує Денісову - 27 квітня ц. р. Микола Кулеба, колишній дитячий омбудсмен, звинуватив п. Денисову в тому, що вона надала інформацію окупантам про переховування 58 дітей у Херсоні, і нібито після цього окупанти вивезли їх до Криму. https://meest-online.com/news/policy-news/denysovu-zvilnyly-z-posady-ukrajinskoji-ombudsvumen/
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27.06.2022 19:08 Відповісти
эта гнида помогла вовку завалить суд реформу, оно должна сидеть в тюрме
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27.06.2022 19:16 Відповісти
Денисова - 100% порядочный человек. Это видно хотя бы из того, что она не подошла зелёным мошенникам...
СМотрите кого зеленский отстранил:
крутых дипломатои..- международных авторитетов
Крутого разведчика Василия Бурбу - чьей операции аплодировали все разведки мира.
посадил Юлю-Яну-АНтоненко...обвинения нет - подозрение не снято.
Обвинения нет - подозрение не снято - сидит комбат Семенченко (рвётся на фронт - его не пускают)
Обвинения нет - подозрение не снято - отбил Николаев у орков подсудимый неясно за что генерал Марченко (это не комедия ?)
ДЕнисову вот уволил... за то, что говорила правду...доносила до мира ужас мордора...

КАк видим: враги Офиса Прйобов - патриоты и профессионалы, которые не дали бы УКоаине петлять в сторону х**ла... Такие люди зеле не нужны. А нужны ему уроды тищенки, арахамии и прочие спирохеты.
ВЕдь совершенно понятно то, что они предъявляют Денисовой паскудно тупой повод снять её, чтоб не сердить х**ла...Обратите внимание "А чем докажете" - это 100% лубянский нарратив.
Но мы ж ним воюем! - воскликнете вы . О! Видать не все из нас хотят с ним воевать.
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27.06.2022 19:43 Відповісти
Денисову звільнили з порушенням Конституції.
Але ж це не вперше коли гарант дозволяє собі витирати ноги в основний закон.
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27.06.2022 20:07 Відповісти
Денисова может быть хоть чертом, но в данном случае она права.
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27.06.2022 20:22 Відповісти
..обьясните ей,не надо потерпевшей обращаться,государство обязано защищать,искать,и т д и тп,включите tv current time там в заставках обьясняют для тупых суть
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27.06.2022 19:49 Відповісти
Підтримую Денісову у всьому!!! Зелені рашисти бійтеся, українці люті!
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27.06.2022 20:14 Відповісти
Не спросила у єрмака дозволу. У нас все повинно бути тільки красиво, а вы про згвалтування. Ех... Чи прийде час їх наказувати...
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27.06.2022 21:13 Відповісти
У кого правды больше, тот и сильнее.
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27.06.2022 22:37 Відповісти
Reshaetsya SRAZY 2 voprosa : 1) Yvol"nenie NEYGODNOGO ( cherez gryaz" na Denisovy so STORONI OP ) , 2) Otbelivautsya rashisti ( vipolnyaetsya ZADANIE kremlya ). Takoe oshyshenie , chto vo vlasti - odni predateli na zarplate y pytina i agenti pytina ! To, chto Ykraina vouet , v etom ABSOLUTNO net zaslygi vlasti, ETO zaslyga naroda, armii i Zapada. Vlast" ne sdala strany TOL"KO lish" potomy , chto oni PANICHESKI BOYATSYA za svou jizn", potomy, kak ZNAUT, chto mogyt ne yspet" ydrat", a ydirat" im tol"ko v rashky, na Zapade ix prosto bydyt sydit" i otnimyt VSE nagrablennoe.
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28.06.2022 00:05 Відповісти
Ты что, не можешь выставить в телефоне второй язык?
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28.06.2022 00:19 Відповісти
Погоджуюсь з тим, що Денисова робила вірно, доносячи до світу інформацію про злочини росіян. Але мені дуже не сподобалось, як вона написала про дівчаток - трійняток з Харкова, що їх згвалтували. Така інформація є дуже делікатною, трійнят у Харкові, напевно, такого віку, більше не має. Тобто, Денисова, фактично, розповіла хоч і без прізвищ історію конкретних впізнаваних дітей. Тобто все місто після війни буде знати таку інформацію про них, яку вони б не хотіли робити відомою. Навіть, якщо вони переїдуть в інше місце проживання, інформація теж поїде за ними: надто помітні такі діти.
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28.06.2022 00:40 Відповісти
Подібних жаливих випадків було більше, ніж можна уявити.
Звісно, потерпілі від наруги-не можуть признатись.
Таке у нас...
Тому що, слідчі почнуть розпитувати, смакувати подробності насилля.
А жінку, чи дівчину - потрібно було просто підтримати.
Щоб не наробила дурниць.
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28.06.2022 02:44 Відповісти
Денісова також багато говорила про полонених Азовців. Зараз про них влада мовчить.
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28.06.2022 02:50 Відповісти
Якого це?
Якийсь збоченець хоче почути те, що творили з жінками чи дітьми?
Фізична, психічна травма. Це жах.
Замість підтримки - розказуй,шо було...
*****
Не можна так.
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28.06.2022 03:09 Відповісти
Не знаю і не хочу знати, що у тій зеленій вигрібній ямі відбувається, бо це одне кодло, яке крутить Україною на біду.
А два мої звернення до Уповноваженої Денисової залишились без відповіді. Мені така влада непотрібна!
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28.06.2022 04:35 Відповісти
Денисова не збільшила, а зменшила кількість злочинів скоєних московитами. Справа в тому,що прокуратура, поліція та інша куча силовиків не фіксували і не розслідували, і не мають бажання розслідувати всі злочини рашистів. З часом все воно вийде назовні і ми побачимо, що кількість злочинів буде на порядок більшими. Отримавши розголос злочинів в північних областях України, московити в інших областях свої злочини почали приховувати.
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28.06.2022 07:10 Відповісти
"дело Денисовой"-это история метаморфоза латентных сепаратистов в активных коллаборационистов ,открыто выступивших на защиту врага
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28.06.2022 13:03 Відповісти
 
 