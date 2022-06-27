Якщо жертви зґвалтувань окупантами не звертаються до правоохоронців, про це все одно потрібно говорити. Я не оприлюднила жодного факту без дозволу, - Денісова
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Колишня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова стверджує, що говорила правду, повідомляючи суспільство про масові зґвалтування, які чинили рашисти на окупованих територіях.
Про це вона сказала у коментарі Цензор.НЕТ, реагуючи на статтю "Української правди", в якій стверджується, що багато з озвучених Денісовою фактів сексуального насилля щодо дітей були неправдивими.
Озвучені в статті факти винятково з анонімних джерел вона називає замовленням, "чиєюсь особистою думкою", що "дуже погано пахне".
Денісова пояснила, що надавала правоохоронцям ту інформацію, яка надходила як звернення до Офісу омбудсмена. Однак гаряча лінія ЮНІСЕФ, за її словами, має на меті передусім психологічну підтримку, коли жертва не завжи хоче звертатися до правоохоронців.
"Я робила свою роботу: доводила ту інформацію, яку отримала від різних джерел, у тому числі від психологів, що працювали на лінії психологічної підтримки ЮНІСЕФ. Вони надавали тільки ту інформацію, на оприлюднення якої отримали згоду, ні слова менше чи більше", - говорить вона і нагадує, що про масові зґвалтування незалежно від неї говорять інші інституції.
"Директор Департаменту війни Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов також говорить про масові зґвалтування окупантами. Праміла Паттен, заступниця Генерального секретаря ООН, спеціальний представник з питань сексуального насилля в умовах конфлікту. Вона у своєму виступі на Раді безпеки ООН 6 червня говорила, що до Моніторингової місії ООН звернулося 124 людини про згвалтування і насильства, з них 49 хлопчиків. Тобто про це заявляла не лише я", - зазначила ексомбудсменка.
За словами Денісової, вона послуговувалася міжнародним досвідом та досвідом роботою з жертвами насилля під час війни в Боснії та Герцеговині: "Не я винна, що жертви не хочуть йти до правоохоронних органів. Коли я зустрічалася з Верховним комісаром з прав людини Європейського Союзу Дунею Міятович (вона сама з Боснії), вона підтвердила такий досвід. Вона наполягала, що потрібно інформувати суспільство про військові злочини навіть якщо жертви не звертаються до правоохоронців. Під час війни і геноциду в Боснії також відбувалися масові зґвалтування, включно з чоловіками і дітьми. І деякі жертви зізналися через 5 або й через 30 років. Жертвам потрібен час.
Тому я діяла відповідно до європейських резолюцій. Зокрема в резолюції Європейського парламенту від 19 травня ідеться про те, що Росія чинить на території України сексуальні злочини, і це є частиною її військової тактики у війни проти України. Там зазначено, що Комісія, створена 4 березня рішенням Ради з прав людини ООН, та Міжнародному кримінальному суду потрібно моніторити всі джерела, включно соціальні мережі для того, щоб вийти на жертв насильства. Там це чітко написано.
ПАРЄ також постановило, що держави, до яких тікають жертви війни і воєнного насильства, зобов’язані забезпечити жінкам право на аборт, незалежно від національного законодавства. То скажіть, немає насильства? Така допомога дійсно знадобилася дівчинці-підлітку в Польщі.
В усіх випадках ми радили жертвам звертатися до правоохоронців. Але людина сама обирає, адже це означає повернутися в думках до злочину і знову пережити цю трагедію. Праміла Паттен хотіла, щоб на базі Офісу омбудсмена були створені офіси довіри, до яких могли б звернутися потерпілі й надати свідчення один-єдиний раз, щоб більше їх не турбували. Кожна жертва потребує роботи з психоаналітиками, а іноді і з психіатрами".
Звинувачення в тому, що частина поданої нею інформації є неправдивою, Денісова називає є дивними. Гаряча лінія ЮНІСЕФ була багатоканальною, тоді як у звинуваченнях ідеться, вірогідно, про дзвінки на один номер: "Звідки вони взяли цю цифру у 92 дзвінки? Автор цього замовного тексту співпрацював з кимось з правоохоронних органів, які авторці статті розповіли те, що вони нібито розуміли. Однак гаряча лінія психологічної підтримки ЮНІСЕФ не мала єдиного номеру, номери були різні. Та вони вихопили те, що їм захотілося вихопити".
Також Денисова має питання до якості розслідування інформації, яку вона як омбудсмен надала Офісу Генпрокурора.
"На допити я ходила декілька разів, і не лише щодо інформації, яку обговорюють в статті. І я зокрема слідчим Офісу Генерального прокурора ставила питання, чому вони нічого не робили з деякими надісланими намим матеріалами. А ми надсилали всі звернення, які надходили безпосередньо до Уповноваженого.
Наприклад, я хотіла б знати, як розслідується інформація, що надійшла 8 квітня від громадянина, який перебував у Польщі. Він доклав відео щодо десятків дітей, які були після зґвалтувань, з вибитими зубами евакуйовані до Польщі. Ми одразу цю інформацію надіслали до Генпрокуратури. На допиті перед моєю відставкою я нагадала їм про цю інформацію, але ніхто зі слідчих не знав про це".
Денісова наголосила, що саме оприлюднення масових звірств російських окупантів в Україні змусили багатьох європейських партнерів серйозніше поставитися до небезпеки Росії: "Коли ми приїжджали до країн, від яких залежить прийняття рішення щодо постачання нам озброєння... Скажімо, коли я виступала у Комітеті з міжнародних справ у парламенті Італії, то на мене дивилися явно втомлено, але коли я доводила цю страшну інформацію, то вони почали прокидатися. І тому потрібно говорити".
Денісова пов’язує появу вказаних звинувачень з конфліктом з Офісом Президента: "Працюючи омбудсменом в умовах війни, мені було важко співпрацювати з Офісом Президента й іншими державними органами. Я намагалася співпрацювати, але в них було інше бачення щодо мене і моєї незалежної позиції. Нагадаю, наша акредитація як незалежної інституції було підтверджено і ООН, і GANHRI.
Коли почався широкомасштабний російський наступ, то я як Уповноважена поставила перед собою цілі робити все можливе, щоб здійснювати громадський контроль із захисту людини і громадянина, фіксувати й інформувати суспільство про злочини. Омбудсмен доводить до міжнародної спільноти інформацію про ці злочини відповідно до міжнародного гуманітарного права, чотирьох Женевських конвенцій, протоколів до них".
Вона припускає, що саме її діяльність змусила владу більше говорити пор злочини рашистів: "Я дуже вдячна владі за те, що вони нарешті почали робити те, що я робила з 24 лютого. Вони почали говорити про згвалтування та інші форми насильства, почали говорити про примусову депортацію наших громадян. Ми пробили, що влада нарешті визнала, о понад 270 тисяч дітей вивезли в російську федерацію. Я весь цей час єдина про це говорила".
Будь ласка, зачекайте...
при всій неоднозначності особи Денисової -це просто травля з боку ОП(дЄрмак) : так і до мишей доїбатися можна (як в тому анекдоті)-відверта заказуха і прогиб під москву! Тепер і трагедії в Бучі -Ірпені- можна вважати за фальсифікації зі сторони ЗСУ!!!!
Це досить поширене явище коли згвалтовані не хочуть розголосу.
І це не значить, що рашисти не скоювали цих злочинів.
сейчас эти ребята воюют на востоке и спуску не дают кацапам - СМЕРТЬ КАЦАПАМ !!!
Денисова:
"На допити я ходила декілька разів, і не лише щодо інформації, яку обговорюють в статті.
І я зокрема слідчим Офісу Генерального прокурора ставила питання, чому вони нічого не робили з деякими надісланими намим матеріалами.
А ми надсилали всі звернення, які надходили безпосередньо до Уповноваженого.
Наприклад, я хотіла б знати, як розслідується інформація, що надійшла 8 квітня від громадянина, який перебував у Польщі.
Він доклав відео щодо десятків дітей, які були після зґвалтувань з вибитими зубами евакуйовані до Польщі. Ми одразу цю інформацію надіслали до Генпрокуратури.
На допиті перед моєю відставкою я нагадала їм про цю інформацію, але ніхто зі слідчих не знав про це".
Джерело: https://censor.net/ua/n3350551
"Коли ми приїжджали до країн, від яких залежить прийняття рішення щодо постачання нам озброєння.
Скажімо, коли я виступала у Комітеті з міжнародних справ у парламенті Італії, то на мене дивилися явно втомлено, але коли я доводила цю страшну інформацію, то вони почали прокидатися.
І тому потрібно говорити".
Джерело: https://censor.net/ua/n3350551
Ну камон, тепер москалі потирають руки і кажуть, що абсолютно всі факти згвалтувань брехня!
Кацапи хоч і кончені але задивлятись на дідів по 60 - 70 х років це вже якосбь перебор.
Кацапам краще антифризу випити чи денатурату з боярою, щоб по шарам вдарило.
Але і Зе владі не подобається розголос і з тими згвалтуваннями що є, бо зайвий раз підкресляє
той факт що Південь України Зе здав (чи по домовленості, чи по своєму циркацтву)
https://tsn.ua/lady/psychologia/otnosheniya/hto-takiy-ab-yuzer-i-yak-yogo-rozpiznati-1104150.html
Серйозно?
Чи комусь просто хочеться дещо прикрити.
В марафоні зараз дуже мало інформації про жертв війни, правда ж.
Насторожує те, що рф ТЕПЕР, після 4-х місячної жорстокої війни проти України, змогла переконати більшість ВРУ у правильності прийняття такого рішення (звільнення Денісової). Тепер доказувати варварську поведінку російських солдат буде важко доказувати в міжнародних судах.
Й це я не переличів йще відвертих схемотозників й хабарників . Це умовно "порядні" депутати ...
Це називається "монобільшість" , а ВР закінчилась в 2019 році ...
Дивно тільки , що "людинка Шоколадного зайця" стільки років йще допрацювала на такий посаді !
Бо кожне звертання до органів правасуддя це повторне "згвалтування" . Стратегія жертв (я вже не беру за рахунок відомий стокгольмський сіндром-збочення) : не помста , не правосуддя , а викрислення з памяті .
Я кажу це відверто , бо маю відповідний сумний досвіт багаторічного спілкування з жертвами .
Сумний , що жодний випадок -- жодний (півторюю - жодний) не проходить без наслідків на десятиріччя . Якщо не на усе життя . Жінки втрачають на десятиріччя довіру до чоловіків . Вони не можуть підтримувати нормально статеві відносини . Причому , й ті які функціонально жодним чином не отримали наслідків .
Скажу навіть більше - навіть покарання гвалтівників діє на їх жертви дуже негативно . Й дуже несподіванним чином ...
Тому , це самий складний , самий непрогнозованний злочин !
Так з інфи в цій статті вже можна переконатись в брехні Денісової. Загуглив номер психологічної допомоги Юнісеф - він як з квітня був один, так і далі один і той самий, висить на сайті обундсена. (а вона говорить про декілька номерів, щоб відвести увагу від озвучених звинувачень. А ось цей номер при заснуванні лінії (на сайт обундсмена можете самі зайти перевірити, що він той самий): https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/235261-kudi-zvernutisya-yakscho-vi-potrebuyete-dopomogi-psikhologa
спеціальна телефонна лінія Уповноваженого для надання психологічної допомоги." Тобто - це не просто номер - це багатоканальний звязок, по одному номеру - може бути ОДНОЧАСНО багато телефоних розмов!
2. - "З 01 квітня на лінії працюють 5 професійних психологів." Після 01 квітня кількість могла тількі збільшитися!!!
3. - "З 01 квітня за два тижні роботи для одержання допомоги на неї зателефонувало
понад 400 осіб" Але ж ні як не 92 особи
4. - Є ще -"Гаряча лінія:
0800-50-17-20 (Безкоштовно)"
Мінімум - ти є падлюча заслана істота
групу зрадників за головуваннням Деркача "розкрили" - ніхто ж не здивувався.
А якщо розкриють такуж групу із головуванням Єрмака? теж СБУ подаватиме це як якусь новину?
СМотрите кого зеленский отстранил:
крутых дипломатои..- международных авторитетов
Крутого разведчика Василия Бурбу - чьей операции аплодировали все разведки мира.
посадил Юлю-Яну-АНтоненко...обвинения нет - подозрение не снято.
Обвинения нет - подозрение не снято - сидит комбат Семенченко (рвётся на фронт - его не пускают)
Обвинения нет - подозрение не снято - отбил Николаев у орков подсудимый неясно за что генерал Марченко (это не комедия ?)
ДЕнисову вот уволил... за то, что говорила правду...доносила до мира ужас мордора...
КАк видим: враги Офиса Прйобов - патриоты и профессионалы, которые не дали бы УКоаине петлять в сторону х**ла... Такие люди зеле не нужны. А нужны ему уроды тищенки, арахамии и прочие спирохеты.
ВЕдь совершенно понятно то, что они предъявляют Денисовой паскудно тупой повод снять её, чтоб не сердить х**ла...Обратите внимание "А чем докажете" - это 100% лубянский нарратив.
Но мы ж ним воюем! - воскликнете вы . О! Видать не все из нас хотят с ним воевать.
Але ж це не вперше коли гарант дозволяє собі витирати ноги в основний закон.
Звісно, потерпілі від наруги-не можуть признатись.
Таке у нас...
Тому що, слідчі почнуть розпитувати, смакувати подробності насилля.
А жінку, чи дівчину - потрібно було просто підтримати.
Щоб не наробила дурниць.
Якийсь збоченець хоче почути те, що творили з жінками чи дітьми?
Фізична, психічна травма. Це жах.
Замість підтримки - розказуй,шо було...
*****
Не можна так.
А два мої звернення до Уповноваженої Денисової залишились без відповіді. Мені така влада непотрібна!