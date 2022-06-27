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Зеленський про удар окупантів по Кременчуку: В ТРЦ було понад тисячу цивільних, кількість жертв неможливо уявити. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар окупантів по Кременчуку на Полтавщині.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.

Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів.

Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - йдеться в повідомленні.

В мережі опублікований відеозапис з місця удару окупантів.

Читайте: Ракетний удар по дуже людному місці у Кременчуці. Є загиблі і поранені, - мер Малецький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+85
якщо навіть після оцієї юхні ми не будемо бити по території рф, то ми просто зникнемо
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27.06.2022 17:23
+60
А вы еще не поняли? Гражданские и есть самая главная цель террориста *****. Весь мир воспитал кремлевского террориста и садился с ним за стол переговоров именно после ударов по гражданским обьектам с множеством жертв. Не ведите переговоры с террористами и не идите с ними на уступки- етот закон кровью написан.
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27.06.2022 17:29
+45
РФ понимает,что войну проиграла,вот и гатят по всему,что можно.По моему городку за 4 месяца войны выпустили более 40 крылатых ракет...Но сейчас почти все сбивают.Нужно больше ПВО и противоракетной обороны...Слава Украине!Смерть москалям!
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27.06.2022 17:26
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нет, ну каковы ублюдки то, а?
от бессилия справиться с ВСУ, бьют по гражданским объектам. Чтобы посеять террор и панику у населения.
Типичная ублюдочная рашисткая тактика.
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27.06.2022 19:59 Відповісти
Що Вас дивує?
Ми воюємо з террористами і це їх звичайна тактика.
Правда зараз, в заручниках не пасажири літака чи автобуса, а ціла країна.
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27.06.2022 21:12 Відповісти
Зеленський гнида не пізди, а відповідай 10кратно! По Криму по бєдгороду по Мінську похер! Відповідай лошара!
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27.06.2022 20:47 Відповісти
твари.
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28.06.2022 08:19 Відповісти
А почему в западных СМИ новость была размещена за много часов до удара? Проверяйте - убеждайтесь. Очередная постанова от ВСУ и иже с ними.
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28.06.2022 15:56 Відповісти
специально позднее заходишь чтобы свой грязный спам оставить?
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28.06.2022 20:17 Відповісти
Мокшу не треба карати - мокшу треба знищувати !!!

Харошій рускій - мертвий рускій !!!
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10.07.2022 22:52 Відповісти
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