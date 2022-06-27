Зеленський про удар окупантів по Кременчуку: В ТРЦ було понад тисячу цивільних, кількість жертв неможливо уявити. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар окупантів по Кременчуку на Полтавщині.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.
Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів.
Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - йдеться в повідомленні.
В мережі опублікований відеозапис з місця удару окупантів.
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от бессилия справиться с ВСУ, бьют по гражданским объектам. Чтобы посеять террор и панику у населения.
Типичная ублюдочная рашисткая тактика.
Ми воюємо з террористами і це їх звичайна тактика.
Правда зараз, в заручниках не пасажири літака чи автобуса, а ціла країна.
Харошій рускій - мертвий рускій !!!