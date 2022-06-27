3 084 3
Рашисти вдарили по Північній Салтівці у Харкові, постраждали 3 цивільних особи, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Харкова та області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.
"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів - 3 постраждалих цивільних. Інформація оновлюється.
Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Velykyj Lug
показати весь коментар27.06.2022 17:40 Відповісти Мені подобається 2
vadyan
показати весь коментар27.06.2022 17:43 Відповісти Мені подобається 2
Игорь Томилов
показати весь коментар27.06.2022 17:45 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...