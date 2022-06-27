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Рашисти вдарили по Північній Салтівці у Харкові, постраждали 3 цивільних особи, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,обстріл

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Харкова та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів - 3 постраждалих цивільних. Інформація оновлюється.

Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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27.06.2022 17:40 Відповісти
Там минулого тижня призначили нового генерала командувати окупацією, замість попереднього алкаша... Пишуть, що новий то просто маніяк кривавий, ось і бачимо, що відразу пішов ва-банк сотнями останніх ракет гатити по цивільних по всім регіонах!
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27.06.2022 17:43 Відповісти
так і є, фамілія суровікін кончена мразь!
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27.06.2022 17:45 Відповісти
 
 