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військово-промисловий комплекс (161) розвідка (3618) Росія (47203) літак (1986)

Через санкції у підприємств ВПК Росії відсутні сотні найменувань імпортних комплектуючих для літаків , - ГУР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,літак,впк

Російські підприємства військово-промислового комплексу зіштовхнулись із відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту, обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Українською розвідкою отримано матеріали службового листування від 20 червня між командуванням 8 авіаційної дивізії особливого призначення (Чкаловський, Московська обл.) з керівництвом підприємств оборонно-промислового комплексу, які здійснюють виробництво, ремонт та обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту" різних типів та призначення. Командування 8 АД ОсП занепокоєне відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту, обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту".

Наводиться дефіцит запчастин по кожному типу літаків:

  • Іл-96-400vvip — 114 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Німеччини, Франції, США, Великобританії, України, Нідерландів;
  • Іл-62 — 8 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США;
  • Іл-76МД — 6 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США, України;
  • Іл-18 — 1 найменування імпортного комплектуючого виробництва України;
  • Ту-214 — 71 найменування імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України, Китаю, Японії, Чехії, Нідерландів, Німеччини;
  • Ту-154 — 39 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України;
  • Ту-134 — 9 найменувань імпортних використовується виробництва США, України.

Зазначається, що серед комплектуючих та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маякам, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Так выглядят похороны российского солдата Ивана Бучнева. Вот в такой коробке он вернулся домой.

Ну по богатому, не в пакете, уже нарядно
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27.06.2022 17:47
+7
улыбают мокшанские ******** с животами за 100 кг ))
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27.06.2022 17:49
+6
или один йух
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27.06.2022 18:05
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Так выглядят похороны российского солдата Ивана Бучнева. Вот в такой коробке он вернулся домой.

Ну по богатому, не в пакете, уже нарядно
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27.06.2022 17:47 Відповісти
улыбают мокшанские ******** с животами за 100 кг ))
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27.06.2022 17:49 Відповісти
Це сироти! А сиріт не можна на війну надсилати. От і займаються відправкою "не сиріт" до м'ясорубки.
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27.06.2022 18:07 Відповісти
Мабуть приїхала лише голова.
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27.06.2022 17:57 Відповісти
или один йух
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27.06.2022 18:05 Відповісти
Типа на гроб жалко, Ваню хоронили в скворечнике
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27.06.2022 18:35 Відповісти
красивая коробоЧка,хуйлопаске ее поставят на телевизор,и рядом портер ху*ла,композиция сцуль и марадер....
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27.06.2022 19:39 Відповісти
Березовое полено в помощь. Вам умельцы типа якутского скульптора выстругают любые детали. Все равно у экипажа такие же деревянные мозги...
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27.06.2022 17:49 Відповісти
На боевые самолеты они наскребут . А чем там по Руси быдло передвигается, ***** уже давно насрать
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27.06.2022 17:56 Відповісти
Ну, судячи з того, що українські ВПС вже знов почали приймати участь в штурмовці передових порядків рашкованів, а також в ударах по близькому тилу рашкованів - рашковани вже не можуть наскрести літаків та пілотів навіть на повноцінне патрулювання фронту.
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27.06.2022 18:09 Відповісти
Против ТУ-160, Ту-22 и пр. надо не штурмовики а истребители
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27.06.2022 18:14 Відповісти
Во Буданов трудится - в поте лица снабжает секретной информацией...
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27.06.2022 18:16 Відповісти
Через розголос провалилась схема реекспорту російської нафти через Грузію під виглядом казахстанської.
Про це повідомив опозиційний телеканал Mtavari -"Грузинська сторона має намір змінити походження вантажу і відправити його до Європи як нафтову продукцію з Казахстану, а курирують ситуацію навколо танкера наближені до олігарха Бідзіні Іванішвілі особи - Уча Мамацашвілі та Григол Лілуашвілі."
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27.06.2022 18:17 Відповісти
Да насрать. Нужно наносить удары по рашистским заводам и аэродромам. Чтобы на собаках выродки нацистские до конца века ездили
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27.06.2022 18:19 Відповісти
Чим?
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27.06.2022 18:21 Відповісти
Это хорошо что Россия не может найти импортозамещение. А как же Россияне думали начинать войну? Или санкции не введут ? И все сойдет с рук. Они же это всего не ожидали. Вот в чем провалы которые сам Путин и не предусмотрел. Надеялся что сойдет с рук. От России все зависимы его газом -это утверждение Путина вот это ему и развязало руки к войне.
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27.06.2022 18:34 Відповісти
Мог бы и в спичечной поместиться)
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27.06.2022 18:55 Відповісти
Найбільше комплектуючих не вистачає на vip-літак Іл-96-400vvip - це літак оленевода шойгу
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27.06.2022 20:04 Відповісти
Батути Рогозіна на ближні дистанції ГОТОВСЬ!
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27.06.2022 20:07 Відповісти
Пусть переходят на выпуск кукурузника Пу-2.
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27.06.2022 20:27 Відповісти
 
 