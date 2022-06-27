Підтверджено смерть 2 осіб внаслідок обстрілу ТРЦ в Кременчуці, 20 людей поранено, - ОВА

Відомо про перші жертви внаслідок ракетного удару російських окупантів по ТРЦ в Кременчуці на Полтавщині.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.

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