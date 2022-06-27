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Підтверджено смерть 2 осіб внаслідок обстрілу ТРЦ в Кременчуці, 20 людей поранено, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відомо про перші жертви внаслідок ракетного удару російських окупантів по ТРЦ в Кременчуці на Полтавщині.
Про це повідомив глава ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+32 Ksenia VB
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@aprioriprav
·
1 ч
Що далі, світові лідери? Будете тепер їздити в Кременчуг, як раніше в Бучу і Бородянку, охати і ахати? Чи накінець уїбете росії поміж очей так, щоб вона впала з копит і більше ніколи не встала?
@KAHECAH
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1 ч
коли у мирний час в якійсь країні трапляється подібне, то світ без вагань визнає це тероризмом. Коли це робить рашка на території України, то всі чогось мовчать, коли гинуть мирні мешканці у торговому центрі який близько не військовий об'єкт