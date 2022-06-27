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Підтверджено смерть 2 осіб внаслідок обстрілу ТРЦ в Кременчуці, 20 людей поранено, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

Відомо про перші жертви внаслідок ракетного удару російських окупантів по ТРЦ в Кременчуці на Полтавщині.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Падать стены начинают": Наслідки удару російських окупантів по Кременчуку. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Факт у тому, що нам потрібна своя зброя.
Щоб не просити у всього світу у розпал війни.
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27.06.2022 18:00
+24
После уничтожения Мариуполя и больше 20тысяч его жителей, наказания для ***** так и не последовало. Наоборот Шольц и Макрон начали названивать ***** и на нас давить чтобы мы капитулировали а Эрдоган вообще начал скупать краденное зерно. Вот ***** решило дальше вести свою проверенную политику террора.
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27.06.2022 18:02
+23
Факт в тому, що жодна найрозвинутіша країна Європи не зможе себе забезпечити такою кількістю зброї, щоб протистояти самотужки запасам радянського союзу.
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27.06.2022 18:09
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А что, уже так быстро можно публиковать кадры и видео прилетов ? Все каналы ими завалены. А раньше чего нельзя было ?? П.С. некоторые ракеты у кацапов могут корректироваться уже в полете.
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27.06.2022 19:09 Відповісти
українській владі треба зрозуміти - це війна
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27.06.2022 19:14 Відповісти
Апріорі правий

@aprioriprav

·
1 ч

Що далі, світові лідери? Будете тепер їздити в Кременчуг, як раніше в Бучу і Бородянку, охати і ахати? Чи накінець уїбете росії поміж очей так, щоб вона впала з копит і більше ніколи не встала?
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27.06.2022 19:20 Відповісти
sweet реа

@KAHECAH

·
1 ч

коли у мирний час в якійсь країні трапляється подібне, то світ без вагань визнає це тероризмом. Коли це робить рашка на території України, то всі чогось мовчать, коли гинуть мирні мешканці у торговому центрі який близько не військовий об'єкт
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27.06.2022 19:23 Відповісти
Їх ще не знайшли. ТЦ був суцільним полум'ям. Спочатку треба загасити повністю, потім починати пошуки. Полум'я було такої сили, що деяких можуть не знайти ніколи.
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28.06.2022 01:15 Відповісти
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