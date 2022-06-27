Внаслідок обстрілу Харкова загинуло 3 людини, 15 зазнали поранень, серед них є діти, - мерія

Радник міського голови Харкова Наталя Попова оприлюднила інформацію щодо жертв серед цивільного населення Харкова внаслідок обстрілів 27 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вон написала у фейсбуці.

Попова зазначила: "Обстріл Харкова росіянами. Попередньо 15 людей поранено.Серед поранених є діти. 3 загиблих.

Точно не остаточна кількість".

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