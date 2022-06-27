Внаслідок обстрілу Харкова загинуло 3 людини, 15 зазнали поранень, серед них є діти, - мерія
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Радник міського голови Харкова Наталя Попова оприлюднила інформацію щодо жертв серед цивільного населення Харкова внаслідок обстрілів 27 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вон написала у фейсбуці.
Попова зазначила: "Обстріл Харкова росіянами. Попередньо 15 людей поранено.Серед поранених є діти. 3 загиблих.
Точно не остаточна кількість".
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@eternalrailway
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А мразі з ОП тим часом в поті чола працюють над білим списком "хороших росіян".
Яких очевидно заселять в хати вбитих росіянами українців.
На кістках десятків тисяч вбитих українців сюди тріумфально заїдуть толпи росіян. "Замещать местное населеніе" і будувати тут хорошу маскву.
у перші дні війни цей нібито "мер" спустився у метро та зробив гучну заяву що треба зазирнути Путіну в шоколадний глаз - чи може можна там мир побачити?
а до цього бігав, як *****, з дівятомайскими дідами біля пам'ятника у лісопарку - ні,ні - розганяти ватну сволоту, казав він, не можна. З ними, та з їхніми дідами на палках треба знайти мир та повагу
а до цього бігав біля Гепи, коли Гепа подарував Гундяєву приватний майданчик біля московської православної "церкви" - щоб встановити там пам'ятник мовсковітському святому - Улусбеку Золотої Орди
й зараз, хоч би дернувся, ватно курво, пам'ятник Пушкіну знести. Ні-ні, нам бандеровщини не треба, Путін, кирилиця, дівятомайскиє діди на палках - наші харковські рідні скрепки, каже цей нібито "мер", працюючий на підставі доручення, яке по факту є від мертвого осла (Гепи) не більш ніж кусок отрізаної у Гепи у дитинстві крайньої плоті