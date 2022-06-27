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обстріл (21042) Харків (3880)

Внаслідок обстрілу Харкова загинуло 3 людини, 15 зазнали поранень, серед них є діти, - мерія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Радник міського голови Харкова Наталя Попова оприлюднила інформацію щодо жертв серед цивільного населення Харкова внаслідок обстрілів 27 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вон написала у фейсбуці. 

Попова зазначила: "Обстріл Харкова росіянами. Попередньо 15 людей поранено.Серед поранених є діти. 3 загиблих.

Точно не остаточна кількість".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Північній Салтівці у Харкові, постраждали 3 цивільних особи, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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Herman Aksom

@eternalrailway

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21 мин

А мразі з ОП тим часом в поті чола працюють над білим списком "хороших росіян".

Яких очевидно заселять в хати вбитих росіянами українців.

На кістках десятків тисяч вбитих українців сюди тріумфально заїдуть толпи росіян. "Замещать местное населеніе" і будувати тут хорошу маскву.
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27.06.2022 18:55 Відповісти
а футбольний тренер, що працював завжди замом Гепи, а зараз працює мером Харкова (на підставі нібито вже дохлий Гепа прислал йому на флешці доручення та свою єлектрону підпис)

у перші дні війни цей нібито "мер" спустився у метро та зробив гучну заяву що треба зазирнути Путіну в шоколадний глаз - чи може можна там мир побачити?

а до цього бігав, як *****, з дівятомайскими дідами біля пам'ятника у лісопарку - ні,ні - розганяти ватну сволоту, казав він, не можна. З ними, та з їхніми дідами на палках треба знайти мир та повагу

а до цього бігав біля Гепи, коли Гепа подарував Гундяєву приватний майданчик біля московської православної "церкви" - щоб встановити там пам'ятник мовсковітському святому - Улусбеку Золотої Орди

й зараз, хоч би дернувся, ватно курво, пам'ятник Пушкіну знести. Ні-ні, нам бандеровщини не треба, Путін, кирилиця, дівятомайскиє діди на палках - наші харковські рідні скрепки, каже цей нібито "мер", працюючий на підставі доручення, яке по факту є від мертвого осла (Гепи) не більш ніж кусок отрізаної у Гепи у дитинстві крайньої плоті
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27.06.2022 19:14 Відповісти
русские-гандоны
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27.06.2022 18:58 Відповісти
я оце як згадаю позавчорашнє фото, як харківська мама прощається з маленькою дочкою, убитою путлером, так воно мені гірше, ніж Буча((( хоча які тут можуть бути порівняння(((
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27.06.2022 19:17 Відповісти
..почему оккупант не уничтожен? Кто предатель?
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27.06.2022 19:35 Відповісти
Як так бистро порахували кількість убитих? Там багато живцем згоріли на попіл.
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27.06.2022 19:37 Відповісти
Ця влада ні на що не здатна! На потрібно виявити і зробити владою своїх 'яструбів'!
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27.06.2022 21:18 Відповісти
 
 