Окупанти прагнуть оточити Лисичанськ, ворог намагається блокувати місто з півдня та південного заходу, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом щодо російського вторгнення на 18:00 27 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Триває сто двадцять четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Сьогодні, у Кременчуці Полтавської області, російська ракета влучила в торговий центр, де перебували мирні цивільні люди. Кількість жертв наразі невідома. Тривають рятувальні заходи.
На Волинському та Поліському напрямках не виключається проведення демонстративних і провокаційних дій з боку підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних з Україною районах, а також посилення ведення розвідки для уточнення позицій та характеру діяльності наших військ.
Очікується продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь. Вкотре закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил російської федерації продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Противник вів мінометні обстріли поблизу Покровки та Старикового Сумської області. Також ворог застосував реактивну артилерію в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня Сумської області.
На Слобожанському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих позицій, намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони та їх вихід на державний кордон України на півночі Харківської області. Розвідкою боєм намагається знайти слабкі місця в обороні наших військ.
На Харківському напрямку ворог, з метою повернення втрачених позицій, намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Також українські воїни успішно відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівка та Залиман.
Окупанти вживають заходів з оперативного маскування та намагаються увести наші підрозділи в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків.
На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ. Продовжує обстріли.
Намагаючись взяти під контроль Мазанівку, противник вів наступ з району населеного пункту Довгеньке. Отримав рішучу відсіч українських захисників та з втратами відійшов.
На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах оточення Сил оборони в районі міста Лисичанськ, намагається блокувати місто з півдня та південного заходу. Вживає заходів з поповнення втрат особового складу, озброєння та військової техніки.
На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.
На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар.
Ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.
На Бахмутському напрямку здійснює обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе.
Наші воїни успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове. В обох випадках окупанти відійшли.
Ворог має частковий успіх на напрямку Роти – Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування дій наших військ, недопущення їх перекидання на інші напрямки, ворог обстрілював із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.
Українські воїни зупинили наступ окупантів в напрямку Петрівське – Шевченко та відкинули ворога назад.
На Південнобузькому напрямку агресор продовжував обстріли позицій наших військ із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Не виключається ведення ворогом штурмових дій на окремих напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".
Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та завдають окупантам втрат у ближніх боях".
Будь ласка, зачекайте...
действующей непосредственно на Лисичанском направлении.
В отличии от Изюмской группировки войск противника, Попаснянской приходится куда как сложнее. Дело в том, что ей приходится решать целый спектр задач в условиях менее благоприятных, нежели те, которые сложились для противника на Славянском направлении.
Поясню... в районе Изюма, противник имеет возможность концентрировать силы и средства на двух, не сильно отстоящих друг от друга, участках. В то время, как Попаснянской группировке приходится оперировать на 3-х, а то и на 4-х противоположных направлениях. Причём, по своему составу, количеству сил и средств она явно уступает Изюмской... Но что самое интересное, не смотря на эти факторы, она тем ни менее, сумела добиться намного более весомых успехов нежели Изюмская группировка войск противника.
Не смотря на то, что несколько уважаемых людей были, в своё время, со мной не согласны на счёт того, что тактический прорыв Попаснянской группировки противника в конечном итоге превратился в оперативный, на сегодняшний день, именно это и произошло...
Нынче передовые подразделения противника из состава Попаснянской и Северодонецкой группировок войск противника уже находятся на рубеже: северо-западнее Николаевки - северные окраины Лоскутовки - южнее Лисичанского желатинового завода - северные окраины п. Белая Гора. Т.е. по сути они уже вышли на ближние подступы к Лисичанску с юга.
Да, Берестовое и Спорное противнику взять пока не удалось, так же как и Вовчояровку. И, на мой взгляд, в дальнейшем это способно весьма чувствительно повлиять на предстоящие в самом ближайшем будущем бои за Лисичанск. Более того, думаю в ближайшее время противник активизируется не только в общем направлении на Верхнекаменку, что представляется достаточно очевидным, а опять попытается "занятся фланговыми участками". Т.е атакует позиции Сил обороны Украины с направления Нырково на Берестовое и от Васильевки на Белогоровку...
Более того, исходя из характера перегруппировки сил и средств внутри самой Попаснняской группировки войск противника становится понятным, что кроме "забега на север", она собирается вполне однозначно прорываться и к Бахмуту.
На сегодняшний момент общее количество сил и средств в составе Попаснянской группировки войск противника принято оценивать приблизительно в 17-18 БТГр (я считаю эти данные заниженными, их тут явно не меньше 20-22 БТГр). Это без учета приблизительно 7-8 подразделений уровня батальон-рота "армий днр\лнр" и до 3-х батальонов ЧВК "вагнер" и "лига".
Если посмотреть, скажем так, весьма условно и приблизительно, то мы заметим, что непосредственно на Лисичанском направлении действует довольно значительное количество сил и средств этой группировки, что вполне может свидетельствовать о том, что данное направление есть приоритетным для российского военного командования в этой операционной зоне.
Действительно, это приблизительно до 7-и БТГр из состава собственно российских войск (155-й обрмп, 60-й мсбр и 218-го тп), а так же до 3-х "батальонов" из состава так называемого 6-го "казачьего" мсп 2-го АК и отдельный 14-й "батальон ТрО Хост" того же 2-го АК. Кроме того, все 3-и батальона путинских чвк-ашников так же развёрнуты на этом же напрвлении...
Однако, в течение крайних 1-2 суток командование войск протиника произвело довольно существенное "перенацеливание", если хотите целого ряда подразделений из состава Попаснянской группировки с Лисичанского направления на ряд других участков...
Например, 4 БТГр из состава 61-й обрмп, а так же 102-го мсп, при поддержке обоих "батальонов" так называемой "1-й омсбр 1-гоАК" развернулись с этого направления "влево" и сосредоточились в районе Нырково - Липовое - Васильевка, хотя до этого весьма активно участвовали в атаках в районе Николаевки и Рай-Александровки.
Но ещё более показательным в этом отношении есть то, что происходит в районе Владимировка - Триполье - Пелипчатое, где командование войск противника сосредоточило ещё более мощную тактическую группу - до 9-и БТГр из состава 76-й вдд, 57-й мсбр, 31-й дшбр, 70-го мсп, 80-го тп и 2-х "батальонов" бомбаских макак из так называемой "100-й омсбр 1-го АК". Большинство этих батальонных тактических групп противника ещё до недавнего составляли второй эшелон группировки войск противника наступающей на северном направлении, т.е. на Верхнекаменку и Лисичанск, однако теперь, они явно нацелились на Бахмут...
На первый взгляд кажется, что такое явное стремление командование Попаснянской группировкой войск противника опять "разжать" итак с трудом собранный в своё время "ударный кулак" и тыкать пальцАми в разные стороны есть, мягко говоря, достаточно своеобразным способом достижения своих целей. Ибо, объективно говоря, это явно уменьшает силу давления на позиции ВСУ на главном и основном для Попаснянской группировке направлении - Лисичанском...
Но это лишь на первый взгляд...
Дело в том, что на самом деле никакого ослабления на основном направлении наступления Попаснянской группировки войск противника не происходит.
Скорее наоборот...
Роль заменителя-усилителя выполняет левофланговая тактическая группа Северодонецкой группировки войск противника, наступающая вдоль правого берега Северского Донца с юга на Лисичанск... Да, это именно те, кто прорвался недавно от Тошковки на Мирную Долину и Подлесное, а так же штурмовал Устиновку и Белую Гору.
Именно эта группа, в составе 6-и БТГр из состава 39-й мсбр, 24-й обр СпН, 394-го мсп, при поддержке всех 3-х "батальонов", так называемой 4-й омсбр 2-го АК и ещё одного "батальона" чвк "вагнер", сыграла ключевую роль в попытке окружить наши подразделения из состава тактической группы, оборонявшейся в районе Золотое - Горское.
Именно её прорыв в район Мирная Долина - Подлесное, а так же атака Белой Горы, способствовал полу-окружению наших войск в указанном районе, что принудило их отходить из этого района. А значить - именно эта тактическая группа войск противника способствовал, по сути, дальнейшему продвижению передовых подразделений Попаснянской группировки на её главном направлении (на Лисичанск - Верхнекаменку) до рубежа Николаевка - Лоскутовка.
Более того, я уже пару дней назад писал, что командование войск противника достаточно активно разворачивает на этом направлении систему МТО и боевого управления армейского уровня (из состава соответствующих частей и подразделений ЦВО). Это означает, что в самом обозримом будущем тут как пить дать появится ещё не менее 3-4-х БТГр противника...
Таким образом, моё сравнительно недавнее предположение (надо признаться, достаточно смелое...) о том, что противник явно собирается не столько "окружать" агломерацию Северодонецк - Лисичанск, сколько рассекать её с севера и юга, вдоль реки, похоже воплощается в жизнь...
Однако, в таком случае, вполне закономерно встаёт вопрос... а зачем это всё собственно затеяно? Каков в том смысл, если можно в самом деле прорваться на Верхнекаменку (до которой, собственно осталось "баран начихал") силами Попаснянского стада и всех делов...?
Да всё просто, дело в том, что в бошках расеянскиГ пАлководцев "вопрос Лисичанска" уже решён (и надо признать, они действительно близки к этому)... Дяди в полосатых штанах и в красивых эполетах на КП и ПУ российских группировок теперь больше о Славянске - Краматорске думают, нежели о Лисичанске. Посему, скорее всего, роль, место и предназначение всей Попаснянской группировки, думаю, в самое ближайшее время изменится кардинальным образом...
И в соответствии с этим, приоритетным для неё станет именно Бахмутское направление, выводящее её в район Константиновки и Краматорска, а не уже "практически заблокированный" Лисичанск... Им, судя по всему, займётся то, что они сейчас готовятся разворачивать из состава ЦВО и для кого там уже развёрнута система боевого управления и МТО...
Резюмируем...
Отводить войска придётся не только из Северодонецка, но и из Лисичанска тоже... С этим можно соглашаться или не соглашаться, но эта дискуссия имела бы смысл до того момента пока прорыв Попаснянской группировки противника был тактического масштаба, когда же он начал разростаться до оперативного, такой смысл был утрачен...
Следует признать, что расеянские командЁры и началниГи на Попаснянском направлении, демонстрируют явно более творческий и грамотный подход к планированию., организации и ведению боевых действий нежели их Изюмские коллеги... По крайней мере, они намного дальше продвинулись по пути творческого осмысления реальной ситуации в своей зоне отвественности, нежели их предшественники или коллеги на других операционных направлениях...
Машовец
молюся, щоб західна техніка допомогла швидше винищити клятих орків, які лізуть, лізуть і лізуть, гатять і гатять((
це хомчак там наволоч. і ті генерали, ссуки, що під маріуполем дві бригади положили.