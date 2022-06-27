УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10756 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 410 9
війна (56389) Луганщина (4416) Сєверодонецьк (474) Кузик Петро (8) Гайдай_ЛОГА (905)

Глава ОВА Гайдай багато зробив для оборони Луганщини, його дії часто допомагали воїнам, - командир батальйону "Свобода" Кузик

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кузик

Командир батальйону "Свобода" в\ч Національної гвардії 3018 Петро Кузик, який обороняв Сєверодонецьк, оцінив дії Сергія Гайдая на посту глави Луганської ОВА.

Про це він повідомив в коментарі Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на деякі розбіжності, які між нами є, хочу сказати, що Сергій Гайдай багато зробив для оборони Луганщини. Я ціную його дії, які в багатьох випадках допомагали воїнам", - зазначив Кузик.

Нагадаємо, раніше очільник ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку та назвав ситуацію у місті надважкою. Також він закликав всіх жителів Лисичанська терміново евакуюватись, оскільки існує реальна загроза їхньому життю та здоров'ю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупований росіянами Сєверодонецьк зруйнований на 90%, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки батальонів в ЗСУ та Нацгвардії? Більше одного? Тоді якось дивно, що кожен день новини та інтервʼю про командира батальону "Свобода".
Можете вважати мене параноїком, але це "жжжж" не просто так.
показати весь коментар
27.06.2022 19:04 Відповісти
Кузик себе розсекретив і нічого не боїться, тому часто й дає інтерв,ю, навіщо ворогу знати про всих комбатів? чи ти хочеш ворогу допомогти? може ти зрадник? військовий час....
показати весь коментар
27.06.2022 19:15 Відповісти
Бывший политик и чиновник не хочет оставаться бывшим, стремится быть будущим.
показати весь коментар
27.06.2022 19:16 Відповісти
И в чём новость, что некий комбат с какого-то перепуга оценивают деятельность главы ОДА, который по 5 интервью на день выдаёт из авто с военными новостями, вместо своей непосредственной работы по людям и остаткам Луганской области?
показати весь коментар
27.06.2022 19:07 Відповісти
то получається, гайдая вже назначили крайнім за здачу севдона й лисичанська, хоч в реалі його знімуть за те, шо він не здав їх без бою, як йому веліли "вялікіє" дерьмовиє сєкрєтарі ж оп-и й прочі їхні корабельні марьяни. коли військові стають на його захист, значить угроза ця для нього вже стала реальністю.
показати весь коментар
27.06.2022 19:18 Відповісти
Бурят по осени считают. Все города, коими ранее озаботился кавалер ордена и почетной грамоты РПЦ, сданы. Серега Гайдай свое дело знает, сейчас он занимается Лисичанском и нетрудно предугадать результат.
показати весь коментар
27.06.2022 19:28 Відповісти
Всё! Комбату орден, Гайдаю Звезду Героя за оборону Северодонецка.
показати весь коментар
27.06.2022 19:28 Відповісти
Не, мне поравился этот бравый комбат, Он всем представителям власти даёт оценку?
Хотелось бы услышать его мнение об остальных руководителях.
показати весь коментар
27.06.2022 20:01 Відповісти
Не смійте чіпати Гайдая! Він на своєму місці і в самій складній в усіх сенсах області!!!
показати весь коментар
27.06.2022 21:22 Відповісти
 
 