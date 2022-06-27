Російська армія буде змушена боротися до кінця. Вони не мають іншого виходу, - Буданов
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За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Росія не може визнати, що не змогла перемогти Україну, оскільки це означатиме крах її державності.
Про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Буданов сказав, що згоден з оцінкою Заходу, що російські сили деградували та деморалізовані, проте у нього мало надії, що це призведе до виведення військ зі східних і південних областей України.
"Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це не буде крахом системи (Путіна. – Ред..), це буде крахом державності. Тому вони боротимуться скільки зможуть. Російська армія буде змушена боротися до кінця. Вони не мають іншого виходу", - констатував Буданов.
Будь ласка, зачекайте...
І за легким помахом язика агресор перетворюється в жертву.
а він і є жертвою ...
Які блага отримають громадяни і громадянки Раші у результаті цієї війни ?
Навіть - типа переможна 2-га чеченська ..., ну входить уже в склад РФ ... але , скільки з неї прибутку , а скільки витрат зі загального бюджету
Правда у тому , хотіли дійсно за пару днів ... з зустрічами з квітами та з парадом по Хрещатику -тим більше , що купку міліонів у підготовку цього влили деяким політичним силам - і ті це обіцяли
Та не так воно сталося !!!
А зараз - у безвиходді - бо москалі - дійсно не терплять почувати себе переможеними
Жертви - баби ще нарожають ... , злидні - дед с бабой и отец с матерью терпели ...
Но нам нужна одна Победа !
Ми за ценой не постоим !
Так само нацистська німеччина не є жертвою незважаючи на те, що вона була розгромлена і її очільників пізніше було засуджено.
Перекручування ролі агресор-жертва вигідне виключно рашці. Тому рашка навіть після своєї поразки все рівно буде відповідати як агресор.
З Афгану совєти вийшли в 1985-му а ссср проїснував ще 6 років, і аж ніяк не афганці його розвалили. З тих афганців зараз половина воює проти України, а половина за Україну.
З Чечні рускіє вийшли в 1996-му і ніяк це росію не розвалило. Навпаки вони повернулися в Чечню в 1999-му.
Поляки розбили ркка під Вислою в 1920-му вщент. І ссср не розвалився, а навпаки.
Короче, навіть якщо росія вийде з України - ніякої кризи в росії не буде. Не розпадеться росія. Треба інші плани виробляти, як її ослабляти в тому складі, який там зараз є.
Ну к гадалке бы что ли сходил. Звиздец! Это ж надо вообще не знать врага и россию.
Есть же аналитики в разведке, если сам не очень. Как же войну выиграть с таким подбором кадров!
Я, не психолог, понимала это с самого начала и писала здесь не раз. Составили бы что ли психологический портрет. Путин - не умеет проигрывать, для него это вопрос его жизни, будет идти до конца, до последнего русского солдата, его остановит только смерть, ему нужно войти в историю, его родина ему безразлична, никому не доверяет, жесток, злобен, мстителен, ему даже
его близкие уже безразличны. Он идёт по трупам. Подлежит только уничтожению!
С нашим фельдмаршалом говорить не будет, он его презирает, что и понятно! Я тоже.