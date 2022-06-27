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Кременчук (218) Нацполіція (13922) експертиза (198) Клименко Ігор (351)

До Кременчука з Києва виїхали криміналісти на пересувних лабораторіях для фіксації воєнного злочину росіян, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

На місце ракетного удару російських окупантів по торговельно-розважальному центру до м. Кременчука Полтавської області виїхали поліцейські криміналісти на спеціально обладнаних пересувних лабораторіях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в фейсбуці .

"Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці. Для оперативного відпрацювання місця чергового воєнного злочину Росії у Кременчук зі столиці терміново вирушили поліцейські криміналісти на спеціально обладнаних пересувних лабораторіях", - написав голова Нацполіції.

Він наголосив: "Кваліфіковані слідчі з розслідування воєнних злочинів Головних слідчих управлінь Нацполіції та СБУ забезпечать там повний збір доказової бази".

Він також додав, що на території готелю "Дніпровські зорі" (вулиця Халаменюка, 8) у Кременчуку працює мобільний пункт поліції, де можна отримати або надати інформацію про перебування в ТЦ родичів та знайомих, також можна звернутися за номером гарячої лінії: 0 (98) 739 26 30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по дуже людному місці у Кременчуці. Є загиблі і поранені, - мер Малецький

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Еще напишите по какой трассе и с каким скоростным режимом.
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27.06.2022 19:25
+6
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27.06.2022 19:32
+6
Толку от вашей фиксации...
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27.06.2022 19:35
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Еще напишите по какой трассе и с каким скоростным режимом.
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27.06.2022 19:25 Відповісти
палєво..воно таке..
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27.06.2022 19:32 Відповісти
А толку?
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27.06.2022 19:27 Відповісти
Не забудьте у фейсбуці повідомити, коли доїдете і почнете працювати, бо кацапи вже ракети перезарядили.
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27.06.2022 19:29 Відповісти
та уже рассказали , и номера телефонов и адрес , все как учил арестович .
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27.06.2022 19:33 Відповісти
Треба захистити хоча би криміналістів. Бо орки ще не задовольнились.
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28.06.2022 02:19 Відповісти
нам потрібні пора-вісім міжнародних..для фіксування злочинів..
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27.06.2022 19:30 Відповісти
главное вовремя отпиариться
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27.06.2022 19:31 Відповісти
Чергова показуха.. Клименко ти так само своїх зрадників затримуєш?
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27.06.2022 19:31 Відповісти
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27.06.2022 19:32 Відповісти
І це все??? Вся реакція???
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27.06.2022 19:34 Відповісти
Толку от вашей фиксации...
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27.06.2022 19:35 Відповісти
Карлик здихає, йому потрібні жертви щоб далі там ще тут пожить, це сатаніст
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27.06.2022 19:38 Відповісти
для парашников методы подхода к преступлениям выработанные цивилизацией не играют роли. эти варвары официально поставили себя вне закона. даже если долг красить тем же платежом и начать бить по расположенных в той же 100-200 км прифронтовой полосе по предполагаемых складах вооружения и техники расположенных в тц, складах продовольствия, ангарах сельхозтехники, крытых выставочных залах,...... и детонация там хранимого будет сносить с лица земли города, где это расположено, да и то это не возымеет действия - бабы исчо нарожают. хотя продвижение парашников и захват новых территорий приостановит. бить по аналогичному, расположенному в глубине, а не прифронтовой полосе, параши, нет смысла. там реально, кроме остатка допродываемых товаров, продуктов, автомобилей и прочего ничего нет. только кошмарить на параше подобное вблизи линии фронта. фойерверки будут зашибись только близко к линии фронта на путях тамошней прифронтовой логистики.
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27.06.2022 19:38 Відповісти
Да рашистам насрать и на криминалистов и на законы. Они могут еще и по криминалистам *бнуть ракетой. Кто то скажет почему уже многие годы никто не вспоминает о росийских убийцах времен 2014 года, в частности всем известного росийского террориста вадима погодина, который расстрелял школьника Степана Чубенка? Спустили все на тормозах чтобы не абидеть путена и не сарвать перемирие? Ну вот из таких прицидентов и получили результат который имеем
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27.06.2022 19:39 Відповісти
Людей це не поверне. На жаль ...
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27.06.2022 19:43 Відповісти
Дивно що вони не поїхали знімати клістрони з ППО.
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27.06.2022 19:48 Відповісти
А тем временем кацапы выбирают следующую цель.
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27.06.2022 20:00 Відповісти
Коли коту нема чого робити,він собі яйця вилізує.Так і ті слідчи.Бурна діяльність з нулевим результатом.
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27.06.2022 20:45 Відповісти
Театр 95 квартала, игра на публику и все..занавес...
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27.06.2022 21:08 Відповісти
 
 