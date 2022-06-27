У Туреччині заявили про створення "операційного центру" для вивезення зерна з України

Керівник управління з питань ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про досягнення консенсусу щодо створення "операційного центру", який займатиметься питанням вивезення зерна з України.

Про це Алтун заявив в інтерв’ю італійській газеті Il Messagero, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми відігравали роль фасилітатора, і в результаті наших переговорів було досягнуто консенсусу щодо створення операційного центру у Стамбулі. Ми сподіваємось, що завантажені зерном судна вирушать якнайшвидше", – сказав чиновник.

Він додав, що Туреччина приділяє велике значення безпечному виконанню цього процесу і запобіганню будь-яких інцидентів: "Маємо обережний оптимізм, що відчутні кроки в цьому питанні можуть бути вжиті скоро".

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Алтун також висловився щодо ролі Туреччини у війні між Росією та Україною: за його словами, Анкара прагне сприяти "справедливому миру" за будь-яких обставин, розкритикувавши неназвані країни, які нібито виступають за затяжну війну з метою виснажити РФ.

Радник Ердогана заявив, що Туреччина не буде приєднуватися до санкцій проти Москви, якщо їх не буде запроваджено на рівні ООН.