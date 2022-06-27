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У Туреччині заявили про створення "операційного центру" для вивезення зерна з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зерно

Керівник управління з питань ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про досягнення консенсусу щодо створення "операційного центру", який займатиметься питанням вивезення зерна з України.

Про це Алтун заявив в інтерв’ю італійській газеті Il Messagero, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми відігравали роль фасилітатора, і в результаті наших переговорів було досягнуто консенсусу щодо створення операційного центру у Стамбулі. Ми сподіваємось, що завантажені зерном судна вирушать якнайшвидше", – сказав чиновник.

Він додав, що Туреччина приділяє велике значення безпечному виконанню цього процесу і запобіганню будь-яких інцидентів: "Маємо обережний оптимізм, що відчутні кроки в цьому питанні можуть бути вжиті скоро".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський балкер вивантажує крадене українське зерно в турецькому порту, який раніше купив олігарх з РФ. ВIДЕО

Алтун також висловився щодо ролі Туреччини у війні між Росією та Україною: за його словами, Анкара прагне сприяти "справедливому миру" за будь-яких обставин, розкритикувавши неназвані країни, які нібито виступають за затяжну війну з метою виснажити РФ.

Радник Ердогана заявив, що Туреччина не буде приєднуватися до санкцій проти Москви, якщо їх не буде запроваджено на рівні ООН.
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Топ коментарі
+22
за його словами, Анкара прагне сприяти "справедливому миру" за будь-яких обставин, розкритикувавши неназвані країни, які нібито виступають за затяжну війну з метою виснажити РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3350586


Пусть с курдами **** помирятся для начала. Говно умиротворительное.
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27.06.2022 19:42
+20
От тварюки турецькі! Будуть разом з рашистами наше зерно грабувати!
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27.06.2022 19:41
+19
а Туркам зерно не дає спокою)
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27.06.2022 19:39
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Цигани.
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27.06.2022 19:39 Відповісти
Турки
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27.06.2022 19:51 Відповісти
воры
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27.06.2022 19:55 Відповісти
Перекупники краденого.
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28.06.2022 02:27 Відповісти
а Туркам зерно не дає спокою)
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27.06.2022 19:39 Відповісти
Як же тут заспокоїтись, коли вони умову поставили - ціна на 25%. Нічого особистого - бізнес.
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27.06.2022 19:49 Відповісти
ціна на 25% нижча від ринкової.
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27.06.2022 19:50 Відповісти
Потрібно вже подавати в суд міжнародний хто прцює з цими саністами
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27.06.2022 19:39 Відповісти
От тварюки турецькі! Будуть разом з рашистами наше зерно грабувати!
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27.06.2022 19:41 Відповісти
Вони вже це і роблять.Виродки
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27.06.2022 19:46 Відповісти
********, зачем ты опять о своих пристрастиях. Нравиться это делать, зачем об этом всему сайту знать.
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27.06.2022 21:25 Відповісти
Пока что Турки просто воруют зерно о чем пишут уже все мировые СМИ,
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27.06.2022 19:41 Відповісти
кацапи ракетами х*ярять в білий день по цевільним а їм головне тільки би зерно вивести
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27.06.2022 19:42 Відповісти
за його словами, Анкара прагне сприяти "справедливому миру" за будь-яких обставин, розкритикувавши неназвані країни, які нібито виступають за затяжну війну з метою виснажити РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3350586


Пусть с курдами **** помирятся для начала. Говно умиротворительное.
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27.06.2022 19:42 Відповісти
Хочеться запитати в ердогана: дупа не порветься на двох стільцях сидіти?
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27.06.2022 19:42 Відповісти
ПНХ
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27.06.2022 19:44 Відповісти
Не пішли б вони...
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27.06.2022 19:45 Відповісти
Індиччина в своєм лядському реперутарі... нафіг ці азіати потрібні в НАТО, вони зрадники, вони моилится повинні щоб їх не викинули, і захищали по 5ій статті, а вони сміють умови Швеції і Фінляндіїї та хто ви такі собаки дикі
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27.06.2022 19:47 Відповісти
ну-ну...фалоимитаторы...
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27.06.2022 19:48 Відповісти
Без нас нас "женить" хотят. ****-ся пыль глотать. И кацапы и турки Шакалье да воронье
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27.06.2022 19:48 Відповісти
Вчепилися до українського зерна,як кліщі.Так би за людей переймалися.Тфу на вас,на ваші помідори і Анталії з Мармарисами
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27.06.2022 19:48 Відповісти
а розрахунок із турками буде зерном?
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27.06.2022 19:51 Відповісти
...фигня это! НАТО 2 эминца,5 кораблей с грузом и прикрытие с воздуха Рамштайн...ни один безмозглый кремлевии не рискнет
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27.06.2022 19:53 Відповісти
Краденого
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27.06.2022 19:56 Відповісти
Турецкие суда постоянно заходят в Крым, "Миротворец" их отслеживает постоянно.
Где реакция великого полководца ЗеКа?
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27.06.2022 19:58 Відповісти
"операційний центр" по крадіжці українського зерна турецько -рашистськими ворогами України ,з підключенням в долю "зелених зрадників ", котрі здали Південь України,
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27.06.2022 19:58 Відповісти
кацапи крадуть зерно і вивозять в туреччину, а турки творюють такий собі центр краденого зерна, їм вірити не варто, працюють виключно на себе
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27.06.2022 20:00 Відповісти
є багаторічна статистика - скільки зерна і т.п. пересікало пролив з РФ ...
А скільки з України ...
Скільки уже з 24. 02 . 22 - пересікло + закуплено з РФ ?
Відмінусовуємо - за решту ( яке "понадпланове" ) - гроші повинні йти Україні !!!

А інакше - зміст у досягнення консенсусу щодо створення "операційного центру", який займатиметься питанням вивезення зерна з України. Джерело: https://censor.net/ua/n3350586
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27.06.2022 22:03 Відповісти
Дивлюся італійське джерело - яка ж він гидота. Там не просто про "справедливий", бачте, "мир". Там йдеться, що турецьке марення щодо цього - це "di credere che una pace giusta non possa avere perdenti". Тобто в їхній уяві, якщо їхня улюбленна рашка програє, то це буде "несправедливий" мир

А щодо зернових домовленностей - яка несподіванка, що він не сказав, з ким вони домовилися.
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27.06.2022 20:03 Відповісти
Після обстрілу мирних людей в Кременчуці, яке нафіг зерно? Ніякого зерна ніхто не отримає!!!
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27.06.2022 20:05 Відповісти
Він сказав фалоімітатора ? Які самокритичні ....
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27.06.2022 20:10 Відповісти
Я вже знаю дві країни, в які я ніколи не поїду після війни, окрім русні: це Угорщина і Турція.
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27.06.2022 20:20 Відповісти
Це ті ж самі, що офіційно відмовились підтримувати санкції проти кацапні?
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27.06.2022 20:55 Відповісти
Турція відмовилась запровадити санкції проти росіі.
Після цього що можна говорити. Вибори скоро, інфляція 20%, Єрдоган маже не втриматись. А русьні на курортах обмаль. Грошей не висточа.
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27.06.2022 21:19 Відповісти
 
 