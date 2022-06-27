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Розмова окупанта з матір'ю: "Половина тут бл#дь вобще, чисто нах#й бл#дь, духовно сдались уже", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У черговому перехопленні ГУР російський окупант скаржиться матері на низький моральний дух та просить шукати військового юриста, щоб поїхати з війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

Росіянин скаржиться своїй матері на жахливий став справ, великі втрати та просить її шукати військового юриста, щоб знайти можливість поїхати з війни: "Командир роти, всі офіцери. І що робити, як нам? Як вчинити правильно? Нам треба бути підкованими. Тому що тут приїжджають, нам намагаються щось впарити. Ми, звісно, їх слухаємо. Але нам здається що це все х… й… (дурниці). Вже місяць підкріплення очікуємо".

На питання, чому не підвозять боєприпаси, відповідає прямо: "Тому що всі сц… (бояться). Половина взагалі духовно здались вже. Ми зараз в бехи сіли і зй… (поїхали) б звідси".

Також читайте: Невдала спроба рашистів наступати на Харківщині: "Кто смог с##баться, тот с##бался", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
"великий и магучий" русский язик - тошнотворне бекання матюгальників... самок і їх потомства.... нудить від тієї "мови".
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27.06.2022 19:47
+12
Представил себе, как я произношу хоть одно слово из лексикона этих животных при Маме....и просто физически ощутил приближение оплеухи. Мне за 50, если шо.
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27.06.2022 19:52
+10
Ну ну, не надо плакать: вам же ще Берлін брати )))
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27.06.2022 19:46
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Я вважаю це брехня.
Вони не здаються.
Навіть Буданов сказав, що будуть воювати до кінця
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27.06.2022 19:42 Відповісти
не брехня, просто командование кровожадное гонит мясо на убой и гонит
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27.06.2022 19:47 Відповісти
гнатимуть стадо. а нє - стрілятимуть. кожного десятого одразу
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27.06.2022 19:50 Відповісти
щось мені вважається варіант, як в вітчизняну - загранотряди за тими..передовими загонами
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27.06.2022 20:01 Відповісти
..це не брехня! Це звичайне перехоплення, з інформацією про моральний стан ДЕЯКИХ осіб. Таких достатньо. Як що Вам продемонструвати перехоплення з особами..які вбивають та хваляться...тут у Вас буде не брехня. А якщо якесь щеня сциться... та плаче... то це у Вас брехня..бо русня не здається! Ви подивіться оце... (золкин ищи своих) ..там багато цікавого..)))
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27.06.2022 19:53 Відповісти
Не тіште себе ілюзіями. Русня буде нас вбивати скільки зможе.
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27.06.2022 21:29 Відповісти
..а Буданов для Вас авторитет?... Тоді вибачайте!
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27.06.2022 19:55 Відповісти
Так буданову це і є ГУР.
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27.06.2022 20:00 Відповісти
ну да. А буданову гогилашвили об этом сказал, а его в свою очередь валуев просил передать эту точную инфу.
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27.06.2022 20:12 Відповісти
Bob Fayn

будуть знов розказувати про "низький моральний дух" і "масове дезертирство"..але чомусь орда просувається по наших землях

26.06.2022 13:48
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27.06.2022 19:45 Відповісти
что нибудь слышали об условном рефлексе, и как он вырабатывается?
Вы должны учитывать, что мы имеем дело с организмами, у которых слабо развит интеллект и способность к логическому мышлению.
Особей, у которых в минимальной степени выработался этот рефлекс, и даже начинают на первичном уровне вырабатываться способность строить простейшие причинно-следственные связи, Вы можете увидеть на ютубканале Золкина.
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27.06.2022 20:19 Відповісти
Ну ну, не надо плакать: вам же ще Берлін брати )))
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27.06.2022 19:46 Відповісти
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27.06.2022 19:59 Відповісти
"великий и магучий" русский язик - тошнотворне бекання матюгальників... самок і їх потомства.... нудить від тієї "мови".
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27.06.2022 19:47 Відповісти
Представил себе, как я произношу хоть одно слово из лексикона этих животных при Маме....и просто физически ощутил приближение оплеухи. Мне за 50, если шо.
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27.06.2022 19:52 Відповісти
.. тварини...Шановний... Тварини... Нічого не зробиш. Тільки забивати....
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27.06.2022 19:56 Відповісти
Салям алейкум, брате. Мої мати чи батько за матюки в їх присутності мені дупу до яскраво червоного б довели.
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27.06.2022 20:24 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, брат. Як ся маеш? Так отож бо....
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27.06.2022 20:27 Відповісти
Я теперь В(нутрішньо)П(ереміщена)О(соба). Потерял жилье и в Мариуполе и в Харькове. Пздц...
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27.06.2022 20:31 Відповісти
Шо поробишь, вiйна....Майно то таке, головне - то шо ви живи.
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27.06.2022 20:35 Відповісти
Да. У жены брата орки расстреляли. Сгорел вместе с машиной недалеко от Бучи. Жаль, что меня в армию не берут.
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27.06.2022 20:43 Відповісти
курва....Мои соболезнования. Брат, даже не знаю, шо написать, все слова сейчас кажутся какими-то слабыми и малополезными. Тримайтеся, мы за Вас молимся каждый день.
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27.06.2022 20:46 Відповісти
Не думал, что смогу ТАК НЕНАВИДЕТЬ! Лаптестан должен быть уничтожен!
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27.06.2022 20:56 Відповісти
Amen, brother.
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27.06.2022 21:02 Відповісти
А чого ви дивуєтесь? Там же один люмпен, культурних освідчених людей там немає

PS: Чекаю перехоплення розмов полковників і генералів
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27.06.2022 20:08 Відповісти
Це не може бути брехнею хоча б по тій простій причині, що кацапи зі своїми свиномамками саме такою мовою і спілкуються
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27.06.2022 20:07 Відповісти
Я взрослий чоловік,не розумію як з матірью балакати матюками,це люди в розвитку нищче амеби,дикуни в розвитку вище їх.
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27.06.2022 20:07 Відповісти
Духовнаскрєпна спілкування з мамшкай (на рюззії тільки мамашки) .... я навіть уявити собі неможу так з мамою розмовляти. Орки й є ці рюззкіє.
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27.06.2022 21:13 Відповісти
Їбучий випадок... Спілкування сина з матір'ю. Матір'ю, Карле! Що ні слово - то матюки 🤬🤬🤬
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27.06.2022 21:16 Відповісти
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27.06.2022 21:33 Відповісти
 
 