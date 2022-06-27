Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих та 40 травмованих у Кременчуці

Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих, ще 40 людей травмовані внаслідок ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області повідомляє ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Служби.

"Станом на 19:15 площа пожежі в будівлі ТЦ "Амстор" складає 10 300 кв. м, на місці виявлено тіла 6 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулися 40 осіб, з них 19 госпіталізовано. До робіт залучено 130 осіб, 23 од. техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.

Додатково направлено 90 осіб та 20 од. техніки (МРЦ ШР (м. Київ), ГУ ДСНС Черкаської, Кіровоградської областей та МОГ ДСНС України)", - зазначається у повідомленні.

Пізніше керівник ОВА Лунін заявив, що на 19:30 відомо про 10 загиблих.

Також читайте: Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж