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Кременчук (218) обстріл (21042)

Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих та 40 травмованих у Кременчуці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,кременчук

Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих, ще 40 людей травмовані внаслідок ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області повідомляє ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Служби. 

"Станом на 19:15 площа пожежі в будівлі ТЦ "Амстор" складає 10 300 кв. м, на місці виявлено тіла 6 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулися 40 осіб, з них 19 госпіталізовано. До робіт залучено 130 осіб, 23 од. техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.

Додатково направлено 90 осіб та 20 од. техніки (МРЦ ШР (м. Київ), ГУ ДСНС Черкаської, Кіровоградської областей та МОГ ДСНС України)", - зазначається у повідомленні. 

Пізніше керівник ОВА Лунін заявив,  що на 19:30 відомо про 10 загиблих. 

Також читайте: Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Ви бачили такого довбо.ба ,, тільки почитайте що пише імбецил - соловйов у своєму телеграмі - ТЦ "Амстор" использовался как склад для хранения военной техники, как и киевский ТЦ Retroville (https://t.me/warfakes/1454?single).

Якою ж тільки треба бути скотиною , щоб так безбожно брехати .!!? Немає слів ..
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27.06.2022 20:09
+16
главноє пєрєстать стрєлять?
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27.06.2022 19:56
+14
Якщо росія припинить стріляти, то закінчиться війна, якщо припинить стріляти Україна, то України більше не буде.
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27.06.2022 20:06
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nadumala

@dumajusobi

·
1 год

Кременчуг.Трагедія. І я маю це написати. Під час повітряної тривоги ТРЦ потрібно закривати.Персонал та відвідувачі мають пройти в укриття.Укриття мають бути негайно та ретельно перевірені.Про алгоритм дій під час повітряної тривоги має лунати з кожної блд праски і лунати чітко.
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27.06.2022 19:44 Відповісти
АТБ теж закривали, що було? стояли табунами на вулиці матюкаючись сотнями, чекали поки відкриють...
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27.06.2022 19:50 Відповісти
Атб це не торговий центр
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27.06.2022 20:03 Відповісти
А Сільпо за вашою класифікпцією куди віднести? Або аптеку? А воно було саме там.
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27.06.2022 22:47 Відповісти
А куди ховатись, коли опиняєшся серед міста?
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27.06.2022 20:42 Відповісти
зєлібоб годуйте цією ******! там більше ніж 100 загиблих вже
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27.06.2022 19:47 Відповісти
ти точно до кінця дочитав?
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27.06.2022 19:51 Відповісти
Головне що зелена шмаркля побачили надіюв очах *****. А попереджали. Замість ППО асфальт, по якому швидко зайшли окупанти
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27.06.2022 20:10 Відповісти
Bob Fayn

нє стрєлять в атвєт..пам'ятаєте?

26.06.2022 10:18
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27.06.2022 19:49 Відповісти
главноє пєрєстать стрєлять?
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27.06.2022 19:56 Відповісти
Якщо росія припинить стріляти, то закінчиться війна, якщо припинить стріляти Україна, то України більше не буде.
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27.06.2022 20:06 Відповісти
........походу многие в Украине пока до конца не осознали что идёт ВОЙНА, ***........ ......жаль что приходит осознание вот таким вот образом.....
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27.06.2022 19:50 Відповісти
Да ты знаешь, не набегаешься за целый день по укрытиям, да и тех, которые могут реально защитить, не так много на самом деле.
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27.06.2022 19:55 Відповісти
а из мест масового скопления можно выбежать на улицу когда воздушная тревога? просто на триста метров от ТЦ. или шортики с ливчиком продолжать выбирать. Ну вот скупились. Война в стране. Убивают.
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27.06.2022 20:07 Відповісти
В Черкасах також спочатку закрили ТРК, алкоголь заборонили, потім відкрили ТРК, магазини продуктові, сирена виє, та всім *****, десь в'їбуть тільки не по нам. Ха ха ха по мосту в'їбали. Всім *****. Просто жизнь, просто ні пра нас. Набігли поліцейські в парк, розігнати тих хто зирить на міст. Погрожують, говорять про якісь можливі проблеми, розказують що потрібно перебувати в якихось сховищах. І це тільки тим що стоять і зиряють на міст. А те що парк насичений людьми їм пох. Паступила ******* просто. Мега все диструктивно. Хто як хоче так і дроче
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27.06.2022 20:31 Відповісти
ответка по Белгороду дуже потрібна заспокоїти зло
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27.06.2022 19:52 Відповісти
треба АТАСМS
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27.06.2022 19:57 Відповісти
а потім вити будуть....всім же пофіг, що у нас..найглавніше - у них мир, газ
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27.06.2022 20:09 Відповісти
Точкой с Харькова можно достать .Расстояние между городами 80 км ,а по прямой 72 .Но мы же гуманисты и придерживаемся всяких женевских конвенций,когда противник попросту на них забиваети не будем мстить врагу ,обстреливая в ответку его города . Да и наши западные союзники этого не одобрят и пальчиком пригрозят ,а то и чего доброго поставки оружия прикроют эти долбанные западные партнёры
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27.06.2022 20:29 Відповісти
Хто не бачив в цій війні крові, не може бути в безпеці... рашисти бісуються, це ж видно неозброєним оком, бо в них не просувається фронт, а через місяць все горітиме від боїв, бо посохне трава. Треба готуватися до великих пожеж, та інформувати населення.
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27.06.2022 19:54 Відповісти
Всё у них просувается хоть и медленнее чем бы им хотелось .Это скорее всего их ответка за наши недавние удары по складам боеприпасов и командным пунктам врага в донецкой и луганской областях
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27.06.2022 20:31 Відповісти
Мне единственное непонятно зачем? Зачем они это сделали им ведь теперь ****** 7 пакет санкций и газ до кучи добавят. Эту ситуацию разнесут все мировые сми, зачем они ухудшают свое положение. Нет им некакой пользы от этих действий напугать?Но это лишь озлобит и без того злых людей.
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27.06.2022 19:58 Відповісти
Та чхати вони хотіли на ті санкції. Вони сміються з них і кажуть, що їх економіка не страждає. Де правда...
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27.06.2022 20:03 Відповісти
рассказывать все что угодно они могут,даже если им член в сраку засунут они это перекрутят как мегаддостижение,это же русня)
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27.06.2022 20:06 Відповісти
Газовые санкции до конца года как минимум вводить не будут ,а они по видимому на это и расчитывают, планируя закончить свою спецоперацию до этого времени
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27.06.2022 20:33 Відповісти
Скоре всего, что после случившегося частичное газовое эмбарго примут еще до осени. Это уже окрестили 2 Бучей. Все будит зависеть от наших дипломатов.
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27.06.2022 20:51 Відповісти
ну вот по сути и ответ. судя по тому, шо пожежний потяг залізниці залучено, поэтому и ударили именно по этому тц - железка рядом. а железка это основной путь логистики и как она сама, так и то что рядом с ней будет и в будущем подвергаться таким же ударам. высокая вероятность использования складов и ангаров вдоль неё по двойному назначению.
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27.06.2022 19:59 Відповісти
Ага.. ответ.. два попадания и оба именно в торговый центр.. днём , когда людей там много.. Варвары , дикие твари
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27.06.2022 20:12 Відповісти
Поряд з ТЦ, залізничний вокзал ( пасажирський) , також думаю що цілили по ньому. НПЗ обстрілювали ракетами Х-22 1957 року виготовлення, а точність у них +-200 м.
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27.06.2022 20:33 Відповісти
В нас є дописувачі з Кременчука.
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27.06.2022 20:02 Відповісти
Не має слів, відібрало мову як в перші дні війни, шок і більше нічого. Сплю одягнений до цих пір і ця звичка не знаю коли пройде.
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27.06.2022 20:03 Відповісти
Цинізм цієї історії в тому, що саме завдяки продажній владі Кременчука багато років тому незаконно вирубали парк, на місці якого незаконно побудували цей ТРЦ.
Ось так корупція якоїсь тварини звела всих цих невинних людей не в те місце не в той час.
Сподіваюсь після перемоги над кацапами винні в корупції будуть покарані не менш жорстоко.

Слава Україні
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27.06.2022 20:03 Відповісти
Ви бачили такого довбо.ба ,, тільки почитайте що пише імбецил - соловйов у своєму телеграмі - ТЦ "Амстор" использовался как склад для хранения военной техники, как и киевский ТЦ Retroville (https://t.me/warfakes/1454?single).

Якою ж тільки треба бути скотиною , щоб так безбожно брехати .!!? Немає слів ..
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27.06.2022 20:09 Відповісти
вони хворі. повально
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27.06.2022 20:13 Відповісти
А он на брехне себе деньги делает!
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27.06.2022 20:13 Відповісти
10 загиблих та 40 травмованих (ну це типа на слизький підлозі впали)
це наявний взірець як недолугі зелені керманичи просирають інформаційну війну або грають в податки та покривають злочини кацапських виродків
ракета з бойовою частиною 900 кг тротилу попадає у місце де в цей час знаходиться більше 1000 людей….і що статистика як у перекинувшигося в ДТП з п'яним водієм автобуса….
та один цей факт що виродки цілеспрямовано поцілили у скупчення цивільних осіб необхідно висвітлювати у всіх ракурсах….
фото та відео поранених а це не травмовані це відірвані концівки та розірвані внутринощі повинні бути висветлені на перших шпальтах усіх мирових видань та каналів…. Фото відео загіблих також нахер усяку толерантність алягер ком алягер….наступного дня після публікації цих матеріалів во всіх мирових публіках посли України в усіх державах ідуть на прийом до керівництва та просять одного зброї та посилення санкцій….а такой выступают на провідних каналах з відповідними зверненнями до громадян цих держав адже якщо канали запросять за це гроші платить за прайм тайм. Так і непогано встановити можливо серед жертв є громадяни інших держав обов'язково встановити та висвітлити це відповідним чином…. А то пожар травмовані…. Тьху покидьки недолуг
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27.06.2022 20:15 Відповісти
Уточню, бойова частина 960 кг і не тротилу , а гексагену, це трішки інша вибухівка по силі.
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27.06.2022 20:35 Відповісти
Народ довольно мало организован. Плохое обучение в школе. Нету авторитетных людей, кто приезжал бы в школы в прошлых годах и учил людей реагировать на основные вещи.

Еще по карантину, маскам и прививкам было это видно. Вместо простых и понятных действий как ношение маски до создания вакцины, затем массовая принудительная вакцинация, затем постепенно снятие масок для того, чтобы стал вырабатываться иммунитет после вакцины у заболевших людей, притом именно в таком порядке, чтобы легко прошло, а затем полная отмена всех ограничений. Что делает Зеленский? Закрывает метро, не пускай ни одного автобуса под замену. Очевидно, на следующий день в автобусе бычки в томате в каждом и все люди заражают друг друга. Очевидные последствия и гибель людей вместо заградительный мер определенного характера в метро. Власть несостоятельна, народу еще расти и расти до здравых рациональных решений.

Еще у кацапов как минимум несколько сотен этих ракет. Все они до единой будут запущены. Они кривые, ими не ударишь по мелкой цели, будут бить по гражданским. Сбить их мы не сможем, НАТО тоже бы не смогло скорее всего без кораблей поблизости, слишком высокая траектория и большая скорость.

Для начало надо грамотно информировать о ракетном ударе с помощью слежки за аэродромами. Уж тушку с брюхом и ракетой под ним видно хорошо и слышно тоже. По всей кацапии надо платить людям деньги за каждый правильный сигнал с фотографией, платить первым 3-5 людям одновременно, чтобы они вели слежку за запусками. И сразу давать понятие "строгой тревоги воздушного удара", когда летит мощная ракета.
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27.06.2022 20:17 Відповісти
це не держава
це ТЕРОРИСТИ №1
***** Гі7 ви що ***** осліпли ????
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27.06.2022 20:55 Відповісти
Вони не сліпі, просто їх поки не ********...
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27.06.2022 21:16 Відповісти
Не розумію, чому так мало загиблих? Зеленський верещав про тисячі.
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27.06.2022 21:21 Відповісти
Та забороніть вже нарешті діяльність цієї ******** московської "церкви" в Україні , арештуйте цих ********** гундяєвських попів-терористів . Скільки ще людей повинно загинути через цих нелюдів ? Вони ж по вуха в крові людей ці путінські диверсанти в рясах .
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27.06.2022 21:33 Відповісти
ботва и тут про зезраду пишет, хуже касапов.
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28.06.2022 05:05 Відповісти
 
 