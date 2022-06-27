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Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих та 40 травмованих у Кременчуці
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Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих, ще 40 людей травмовані внаслідок ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області повідомляє ДСНС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Служби.
"Станом на 19:15 площа пожежі в будівлі ТЦ "Амстор" складає 10 300 кв. м, на місці виявлено тіла 6 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулися 40 осіб, з них 19 госпіталізовано. До робіт залучено 130 осіб, 23 од. техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.
Додатково направлено 90 осіб та 20 од. техніки (МРЦ ШР (м. Київ), ГУ ДСНС Черкаської, Кіровоградської областей та МОГ ДСНС України)", - зазначається у повідомленні.
Пізніше керівник ОВА Лунін заявив, що на 19:30 відомо про 10 загиблих.
Топ коментарі
+17 Maksim Perepelitca
показати весь коментар27.06.2022 20:09
+16 Кіт Семен
показати весь коментар27.06.2022 19:56
+14 Семен Шкаралупа
показати весь коментар27.06.2022 20:06
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@dumajusobi
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1 год
Кременчуг.Трагедія. І я маю це написати. Під час повітряної тривоги ТРЦ потрібно закривати.Персонал та відвідувачі мають пройти в укриття.Укриття мають бути негайно та ретельно перевірені.Про алгоритм дій під час повітряної тривоги має лунати з кожної блд праски і лунати чітко.
нє стрєлять в атвєт..пам'ятаєте?
26.06.2022 10:18
Ось так корупція якоїсь тварини звела всих цих невинних людей не в те місце не в той час.
Сподіваюсь після перемоги над кацапами винні в корупції будуть покарані не менш жорстоко.
Слава Україні
Якою ж тільки треба бути скотиною , щоб так безбожно брехати .!!? Немає слів ..
це наявний взірець як недолугі зелені керманичи просирають інформаційну війну або грають в податки та покривають злочини кацапських виродків
ракета з бойовою частиною 900 кг тротилу попадає у місце де в цей час знаходиться більше 1000 людей….і що статистика як у перекинувшигося в ДТП з п'яним водієм автобуса….
та один цей факт що виродки цілеспрямовано поцілили у скупчення цивільних осіб необхідно висвітлювати у всіх ракурсах….
фото та відео поранених а це не травмовані це відірвані концівки та розірвані внутринощі повинні бути висветлені на перших шпальтах усіх мирових видань та каналів…. Фото відео загіблих також нахер усяку толерантність алягер ком алягер….наступного дня після публікації цих матеріалів во всіх мирових публіках посли України в усіх державах ідуть на прийом до керівництва та просять одного зброї та посилення санкцій….а такой выступают на провідних каналах з відповідними зверненнями до громадян цих держав адже якщо канали запросять за це гроші платить за прайм тайм. Так і непогано встановити можливо серед жертв є громадяни інших держав обов'язково встановити та висвітлити це відповідним чином…. А то пожар травмовані…. Тьху покидьки недолуг
Еще по карантину, маскам и прививкам было это видно. Вместо простых и понятных действий как ношение маски до создания вакцины, затем массовая принудительная вакцинация, затем постепенно снятие масок для того, чтобы стал вырабатываться иммунитет после вакцины у заболевших людей, притом именно в таком порядке, чтобы легко прошло, а затем полная отмена всех ограничений. Что делает Зеленский? Закрывает метро, не пускай ни одного автобуса под замену. Очевидно, на следующий день в автобусе бычки в томате в каждом и все люди заражают друг друга. Очевидные последствия и гибель людей вместо заградительный мер определенного характера в метро. Власть несостоятельна, народу еще расти и расти до здравых рациональных решений.
Еще у кацапов как минимум несколько сотен этих ракет. Все они до единой будут запущены. Они кривые, ими не ударишь по мелкой цели, будут бить по гражданским. Сбить их мы не сможем, НАТО тоже бы не смогло скорее всего без кораблей поблизости, слишком высокая траектория и большая скорость.
Для начало надо грамотно информировать о ракетном ударе с помощью слежки за аэродромами. Уж тушку с брюхом и ракетой под ним видно хорошо и слышно тоже. По всей кацапии надо платить людям деньги за каждый правильный сигнал с фотографией, платить первым 3-5 людям одновременно, чтобы они вели слежку за запусками. И сразу давать понятие "строгой тревоги воздушного удара", когда летит мощная ракета.
це ТЕРОРИСТИ №1
***** Гі7 ви що ***** осліпли ????