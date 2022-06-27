Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до 4, поранено 19 людей, з них 4 дитини, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілу російськими військами району Північна Салтівка у Харкові в понеділок загинуло щонайменше 4 людей, постраждали 19, з них 4 дитини.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. На жаль, є загиблі - 4 людей. Постраждалих - 19, з них 4 дитини.
Медики надають всю необхідну допомогу. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються.
Окупанти влучали по дворах, вулицях - виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі.
Ворог свідомо тероризує цивільне населення. Закликаю усіх бути максимально обережними. Без нагальної потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу тривогу - одразу йти до укриття!" - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области РФ, сообщают в командовании воздушных сил ВСУ. - МОЛНИЯ.
Сто раз говорилось, не надо ставить все ПВО на Киев. Поставьте часть в Сумскую и Черниговскую области, и прикроете тем самым центр Украины от таких обстрелов.
Що ви таке говорите.
САМОЇ ЗИМИ.
ОБСТРІЛИ ЗНОВУ СТАНУТЬ ТАКИМИ ЯК БУЛИ У ЛЮТОМУ, СКОРІШ ЗА ВСЕ , БО ЦЕ
ТАКТИКА КАЦАПІВ
Крилаті ракети Х-55 будував Харківський авіаційний завод.
Ці кроки нададуть можливість ЗСУ знищувати всі аеродроми, з яких вилітають рашистські літаки, що запускають ракети по українських містах.