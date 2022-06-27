Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до 4, поранено 19 людей, з них 4 дитини, - Синєгубов

Внаслідок обстрілу російськими військами району Північна Салтівка у Харкові в понеділок загинуло щонайменше 4 людей, постраждали 19, з них 4 дитини.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. На жаль, є загиблі - 4 людей. Постраждалих - 19, з них 4 дитини.



Медики надають всю необхідну допомогу. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються.

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Окупанти влучали по дворах, вулицях - виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі.



Ворог свідомо тероризує цивільне населення. Закликаю усіх бути максимально обережними. Без нагальної потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу тривогу - одразу йти до укриття!" - йдеться у повідомленні.