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Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до 4, поранено 19 людей, з них 4 дитини, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Внаслідок обстрілу російськими військами району Північна Салтівка у Харкові в понеділок загинуло щонайменше 4 людей, постраждали 19, з них 4 дитини.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. На жаль, є загиблі - 4 людей. Постраждалих - 19, з них 4 дитини.

Медики надають всю необхідну допомогу. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Харкова загинуло 3 людини, 15 зазнали поранень, серед них є діти, - мерія

Окупанти влучали по дворах, вулицях - виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі.

Ворог свідомо тероризує цивільне населення. Закликаю усіх бути максимально обережними. Без нагальної потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу тривогу - одразу йти до укриття!" - йдеться у повідомленні.
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⚡️ ТЦ в Кременчуге был обстрелян двумя ракетами Х-22, выпущенными из российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области РФ, сообщают в командовании воздушных сил ВСУ. - МОЛНИЯ.

Сто раз говорилось, не надо ставить все ПВО на Киев. Поставьте часть в Сумскую и Черниговскую области, и прикроете тем самым центр Украины от таких обстрелов.
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27.06.2022 19:51 Відповісти
защита конче заспы это другое! это святое!
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27.06.2022 20:01 Відповісти
А бідні кончазаспінці повинні по згарищам своїх домівок особняків лазити ?
Що ви таке говорите.
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27.06.2022 20:08 Відповісти
та все ок, можно возвращаться! со мной такого не случится! думали многие! где ответственность властей за работу таких мест скоплений людей во время войні... ах да.. у нас не война а спецоперация....
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27.06.2022 20:00 Відповісти
Зе АКТОР ЗАБУВ СКАЗАТИ - ВСЮ УКРАЇНУ ОЧІКУЮТЬ ТАКІ ОБСТРІЛИ МАБУТЬ ДО
САМОЇ ЗИМИ.
ОБСТРІЛИ ЗНОВУ СТАНУТЬ ТАКИМИ ЯК БУЛИ У ЛЮТОМУ, СКОРІШ ЗА ВСЕ , БО ЦЕ
ТАКТИКА КАЦАПІВ
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27.06.2022 20:06 Відповісти
население забыло что война продолжается. Значит нужно ужесточить ограничения.
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27.06.2022 20:31 Відповісти
В Україні випускається турбореактивний двигун МС-400, прототип якого був розроблений спеціально для крилатих ракет Х-55. Нема проблеми і з конструкторською документацією (КД) на ракету Х-55. Навіть якщо частина КД втрачена або знищена, то в Україні є принаймні один екземпляр ракети, й більшу частину КД можна відновити шляхом реверс-інжинірингу.
Крилаті ракети Х-55 будував Харківський авіаційний завод.
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27.06.2022 20:36 Відповісти
Оголошена дальність пуску крилатої ракети "Нептун"- 280 км. Дане обмеження є штучним і викликане Режимом контролю за ракетними технологіями, якого дотримується Україна. Конструкція ракети має певні резерви для модернізації, тому враховуючи фактичний стан війни, в якому перебуває Україна, потрібно збільшувати дальність пуску ракети до максимально технічно можливої.
Ці кроки нададуть можливість ЗСУ знищувати всі аеродроми, з яких вилітають рашистські літаки, що запускають ракети по українських містах.
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27.06.2022 20:47 Відповісти
 
 