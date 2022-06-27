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Ракетні обстріли міст України - тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Недільні ракетні обстріли Києва, Черкас та інших регіонів України – це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило.

Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - написав Данілов у фейсбуці.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
менше говори бездар, а наносите удари по інфроструктурі РФ куди можемо дотягнутися.

Досить робити з українців терпіл!

- ось прямо сьогодні і нанесіть удари у відповідь
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27.06.2022 20:00
+7
Вот так… дали свинье роги- а она людей колоть! А пидсвинки с этого и рады!
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27.06.2022 19:58
+4
Какое философское извержение мысли. Какой трэш в команде Зеленского. Один другого краше. Что подоляк арестович ,данилов, арахамия ,ермак. Да всех и не вспомнишь. Гнать всех, невзирая на войну.
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27.06.2022 20:07
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історія їх не вчить..
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27.06.2022 19:58 Відповісти
Каждый фюрер считает себя особенным и что он схватил бога за бороду. ***** считает что историю можно переписать и люмпен схавает. "Если бы у меня была газета "Правда", то никто бы и не узнал про Ватерлоо" - говаривал герой старого анекдота.
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27.06.2022 20:39 Відповісти
Вот так… дали свинье роги- а она людей колоть! А пидсвинки с этого и рады!
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27.06.2022 19:58 Відповісти
Брехня це рашсиська традиція з часів золотої орди, яка не переривається віками.
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27.06.2022 20:00 Відповісти
менше говори бездар, а наносите удари по інфроструктурі РФ куди можемо дотягнутися.

Досить робити з українців терпіл!

- ось прямо сьогодні і нанесіть удари у відповідь
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27.06.2022 20:00 Відповісти
.......почему крымский мост ещё до сих пор стоит?......а, Данилов......гарпуны и нептуны давно в ассортименте.......што, очко пока жим жим?......
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27.06.2022 20:01 Відповісти
Ну так путін обіцяв у цьому випадку завдати ударів по центрах прийняття рішень - може постраждати Боневтик і той же Данилов.

Розуміти треба
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27.06.2022 20:06 Відповісти
Тому що знаменитий стратег та підривник мостів Тиамитоксам обістявся та удрав до Германії.
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27.06.2022 20:22 Відповісти
Потому что они бьют на 280 км, а до моста 350 км. Ну и чтобы его повредить надо так минимум 10 попаданий, а в мост попасть тяжело и прикрыт он ПВО основательно, значит надо 20 ракет пульнуть минимум и хорошо если их у нас так много. Думается лучше Гарпуны оставить для обороны Одессы и потопления ЧФ РФ. Мостом займемся позже, когда гнать их будем, тогда может и ATACMS подгонят, они тут лучше подойдут!
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27.06.2022 20:36 Відповісти
Параша должна быть уничтожена вместе со всем населением (все 140 млн.) Крапка !!!
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27.06.2022 20:05 Відповісти
Данілов вважає що історичні паралелі мають заспокоїти українців?
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27.06.2022 20:06 Відповісти
Ну типу того, наш Боневтик це тодішній Черчель і ми повинні забути, що він за 3 роки підірвав оборону країни, розсердитися на ворогів і згуртуватися навколо нашого Черчіля.
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27.06.2022 20:13 Відповісти
Рашистські правнуки нацистів, в крові мають одні і тіж гени.(нацистська меркель і рашистське куйло одна і та ж генна інженерія двох світових кровожадних потвор,котрі створили кровопролитну війну в Україні )
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27.06.2022 20:07 Відповісти
тот кто сравнивает макковитов с германцами минимум малообразован.Предлагаю изучить доктрину Геббельса...В 3 мировой войне имеется цель кремлестана полностью уничтожить Ukraine. И где тут сходство с 3 Райхом???
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27.06.2022 20:07 Відповісти
Какое философское извержение мысли. Какой трэш в команде Зеленского. Один другого краше. Что подоляк арестович ,данилов, арахамия ,ермак. Да всех и не вспомнишь. Гнать всех, невзирая на войну.
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27.06.2022 20:07 Відповісти
дебіл Даунілов. ,Це не залякування - це виклик НАТО
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27.06.2022 20:14 Відповісти
Уничтожение Украины и геноцид украинского народа под молчаливое согласие и обещание помощи от запада и США ..
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27.06.2022 20:21 Відповісти
Скажи ще,що в тебе все під контролем,ти забув данілов улюблену фразу!
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27.06.2022 20:30 Відповісти
Так і хочеться сказать :оманські кнурі,це не лякають ... це вбивають і знищують.
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27.06.2022 21:32 Відповісти
Людей більше залякує наявність виродско-гундяєвської "церкви" терористів і диверсантів в Україні , уродско-рашистські назви вулиць (подекуди ще) , пам'ятник російській шмарі в Одесі і засилля москворотих та харошіх рюзькіх на телемарафоні . І все це на 5-му місяці війни з рашизмом . Вошів українці розчавлять , а от з гнидами буде важче .
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27.06.2022 21:47 Відповісти
Данілов не зовсім точний, це нацисти запозичили тактику залякування у росіян.
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27.06.2022 22:10 Відповісти
 
 