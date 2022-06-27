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Ракетні обстріли міст України - тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни, - Данілов
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Недільні ракетні обстріли Києва, Черкас та інших регіонів України – це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни.
Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило.
Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - написав Данілов у фейсбуці.
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+9 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+7 Lada2014
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+4 Katya Nudel
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