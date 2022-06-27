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арешт майна (226) Офіс Генпрокурора (2349)

В Україні заарештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд грн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арешт

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну наклали арешт на майно російських корпорацій. Зокрема, арешт було накладено на дев'ять українських підприємств, що належать російським холдинговим компаніям. Сума заарештованого майна становить 4,5 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі Офіс генпрокурора.

Зазначається, що за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора судом накладено арешт на майно, яке належить російським корпораціям на загальну суму понад 4,5 млрд грн.

"В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни РФ проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни", - сказано в повідомленні.

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Арешт було накладено на корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям "Ростєх", "Татнєфть", "РусАл" та "Група ГМС", а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включно з майновими комплексами та земельними ділянками, загальною вартістю понад 4,5 млрд грн.

Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 КК України).

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Топ коментарі
+8
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27.06.2022 20:06
+8
На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну наклали арешт на майно російських корпорацій. Джерело: https://censor.net/ua/n3350594

Турборежим.
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27.06.2022 20:08
+6
А что ждали столько, посмотреть в глаза путлеру и договориться где-то посередине?
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27.06.2022 20:12
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27.06.2022 20:06 Відповісти
хароший дєркачь - мертвий дєркачь
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27.06.2022 20:09 Відповісти
Експропрійювати все! Де в кацапів майно в Україні взялося?
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27.06.2022 20:08 Відповісти
На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну наклали арешт на майно російських корпорацій. Джерело: https://censor.net/ua/n3350594

Турборежим.
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27.06.2022 20:08 Відповісти
Щось підказує, що лише дочка сбербанку коштує більше.
Це не арештом майна займалися, а збирали гроші, щоб не арештовувати.
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27.06.2022 20:09 Відповісти
Сподіваюсь не на користь Ігоря Валерівіча і або єрмака
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27.06.2022 20:09 Відповісти
Не сподівайтесь.
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27.06.2022 20:16 Відповісти
Эта сумма звучит и выглядит как насмешка...
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27.06.2022 20:10 Відповісти
А что ждали столько, посмотреть в глаза путлеру и договориться где-то посередине?
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27.06.2022 20:12 Відповісти
Турборежимили.
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27.06.2022 20:17 Відповісти
... И все это будет продано, а деньги отправлены ВСУ?
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27.06.2022 20:18 Відповісти
Щас.
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27.06.2022 20:43 Відповісти
Зеля та Єрмак чекали що російськи олігархи хабаря внесуть, але вже 4 місяця пройшло, о можна начати щемити.
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27.06.2022 20:19 Відповісти
Дуже мало.
Чого так скромно? Боїтесь своїх зачепити
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27.06.2022 20:25 Відповісти
Я так розумію що вони підуть на репарації сподіватись марно.
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27.06.2022 20:31 Відповісти
МАЛО! ..баште все!
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27.06.2022 21:17 Відповісти
Григоришин, ******* кацапське.
Чи цензор на григоришина чу?
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27.06.2022 21:17 Відповісти
Значить що до цього часу, навіть після анексії Криму і створення днр-лнр, російський бізнес комфортно себе почував в Україні?
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27.06.2022 21:45 Відповісти
Ще треба централізовано всі судові рішення, програні кацапії державою, як гарантом по різним комерційним контрактам, анулювати і припинити будь-які виплати.
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27.06.2022 22:48 Відповісти
то вводити тимчасову адміністрацію і хай майно працює на користь держави
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27.06.2022 22:55 Відповісти
а Краз?
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27.06.2022 23:51 Відповісти
 
 