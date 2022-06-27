В Україні заарештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд грн
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На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну наклали арешт на майно російських корпорацій. Зокрема, арешт було накладено на дев'ять українських підприємств, що належать російським холдинговим компаніям. Сума заарештованого майна становить 4,5 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі Офіс генпрокурора.
Зазначається, що за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора судом накладено арешт на майно, яке належить російським корпораціям на загальну суму понад 4,5 млрд грн.
"В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни РФ проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни", - сказано в повідомленні.
Арешт було накладено на корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям "Ростєх", "Татнєфть", "РусАл" та "Група ГМС", а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включно з майновими комплексами та земельними ділянками, загальною вартістю понад 4,5 млрд грн.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Турборежим.
Це не арештом майна займалися, а збирали гроші, щоб не арештовувати.
Чого так скромно? Боїтесь своїх зачепити
Чи цензор на григоришина чу?