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Рашисти обстрілювали Кременчук із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області, - Повітряні Сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,кременчук

Ракети, якими рашисти влучили у ТРЦ у Кременчуці, були випущені з бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області РФ.

Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

"У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
Хай кожному причетному, кожному, хто радіє вбивствам мирних людейї, їх рідним, все повернеться сторицею
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27.06.2022 20:14
+24
Когда ****** в ответ по рашистам? Или будем терпеть надеясь что у рашистов ракеты закончатся?
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27.06.2022 20:14
+20
Не могу понять. Если у рашки оружия хватит, чтобы трижды стереть Украину в пыль без применения ядерного оружия, а по самой рашке стрелять нельзя, то как же мы победим?
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27.06.2022 20:22
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Як те старе лайно як ту22 ще в повітию підіймається. Вони ж старші за вову *****
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27.06.2022 20:12 Відповісти
повільно машуть крилами
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27.06.2022 20:14 Відповісти
Не таке воно й старе ТУ-22М3, перший політ в 1977р, а виробляли в срср до 1990р.
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27.06.2022 20:18 Відповісти
Для того щоб випустити ракети із недосяжної для нас "відстані" (в лапках!) "бо ми туди не стріляємо" не дуже й важливо із чого стріляти! Скоро орки із "кукурзника" будуть стріляти, а "ми" (вище киривництво) будемо продовжувати мантру "ми не вони і не будемо стріляти туди"!
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27.06.2022 21:44 Відповісти
їм би такі подаруночки віддзеркалити..
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27.06.2022 20:13 Відповісти
Хай кожному причетному, кожному, хто радіє вбивствам мирних людейї, їх рідним, все повернеться сторицею
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27.06.2022 20:14 Відповісти
Амінь.
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27.06.2022 20:28 Відповісти
Це ті Ту-22, які кучмо подарував росії?
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27.06.2022 20:14 Відповісти
ту-160. а наші порізали
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27.06.2022 20:16 Відповісти
різали, коментували шо ось з них тепер чайники виготовлять
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27.06.2022 20:17 Відповісти
з тих "чайників" нас зараз піндячать, курви
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27.06.2022 20:21 Відповісти
і мало того що віддали також тактичну ядерну зброю, яка могла застосовувтись з ту-22 м3, то й звичайні крилаті ракети які з літаків зараз проти нас пускають - теж
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27.06.2022 20:23 Відповісти
мирні, без'ядерні люди ми, що говорить
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27.06.2022 20:25 Відповісти
та не давіть вже..якщоб..я десь вже казала - в наш бік тоді й глянути боялись..а Крим би з карт стерли в себе..щоб в порти не заходити..
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27.06.2022 20:30 Відповісти
9 порізали 8 за газові борги..начебто так
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27.06.2022 20:19 Відповісти
У 1996-1999 роках керівництво України ліквідувало 29 стратегічних літаків-ракетоносців (10 Ту-160, 19 Ту-95МС) і 487 крилатих ракет Х-55, що перебували на озброєнні ВПС України[59].

У 1999-2000 роках, відповідно до міжурядової угоди, Україна передала Росії 8 Ту-160, 3 Ту-95МС і 581 крилату ракету Х-55 в рахунок сплати українського боргу за поставлений природний газ на суму $ 285 млн[10][60]

У 2002-2006 роках на авіабазах в Миколаєві, Полтаві, Прилуках та Білій Церкві було ліквідовано 60 Ту-22М (43 Ту-22М3 та 17 Ту-22М2), що перебували на озброєнні ВПС і авіації ВМC України, а також перебували на базах зберігання і авіаремонтних заводах[59]. Також на авіабазі Озерне було знищено 423 авіаційні крилаті ракети Х-22[59]

До 2007 року на території України було знищено 6 дальніх протичовнових літаків Ту-142 і 4 навчально-тренувальних Ту-134УБЛ[5]
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27.06.2022 20:26 Відповісти
ну от
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27.06.2022 20:29 Відповісти
це натяк, що ракети скінчаться? маю надію, бо в мене одне бажання - після перемоги впасти в сплячку..без стирен й грохоту..
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27.06.2022 20:33 Відповісти
і, вибач, вартість лише одного ту-160 далеко за $285 лямов перевалює. оце Чучьма де лоханувся
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27.06.2022 20:33 Відповісти
кучмо не лоханувся, його сімейка мільярдери.
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27.06.2022 20:37 Відповісти
ту-22 шо різали було декілька десятків. а ту-160 шо віддали оосії, здається чи чотири чи шо
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27.06.2022 20:27 Відповісти
Когда ****** в ответ по рашистам? Или будем терпеть надеясь что у рашистов ракеты закончатся?
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27.06.2022 20:14 Відповісти
дякуемо за інформацію - стало набагато легше тепер.

Удари у відповідь по Курській і Білгородській областях вже завдано?

Який результат?
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27.06.2022 20:16 Відповісти
Давно в Белгород братушкам не прилетало
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27.06.2022 20:17 Відповісти
Ответку можно не ждать. Хоть бы куском асфальта.
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27.06.2022 20:17 Відповісти
по вікнам хоча би
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27.06.2022 20:19 Відповісти
хрєна..там зі склом навіть трабли..
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27.06.2022 20:22 Відповісти
Ви те ж саме писали перед тим, як по вишкам в Криму довбанули. Тому чекайте, скоріш за все наші у відповідь їм ще щось підвезуть
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27.06.2022 20:43 Відповісти
А чому не можна було збити ці літаки ?
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27.06.2022 20:17 Відповісти
це може призвести до ексколації - Арестович заявляв у Фейгана - "Ми ведемо оборонну війну і лише на своїй території"

Росіяни це почули і кажуть цілий день пили шампанське
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27.06.2022 20:23 Відповісти
а твій Оркестрович - це хто?
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27.06.2022 20:24 Відповісти
це найближчий і найулюбленіший радник і партнер Зелі, ближче тільки Єрмак
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27.06.2022 20:27 Відповісти
Тобто, Дермак це прокладка між Зеллі та Оркестровичем?
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27.06.2022 22:45 Відповісти
Оборонна:- коли,без наміру загарбати територію!!! Пи...діж абдристовича: є Злочин!!! Люська не цнотлива! Вона- лярва й курва
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27.06.2022 21:28 Відповісти
не наш повітряний простір, бліна..матчастина вам в зуби
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27.06.2022 20:27 Відповісти
ось саме - вивчайте матчасть. Наше ППО здатне (наприклад С300) ЗБИВАТИ ЛІТАКИ НАД ТЕРИТОРІЄЮ АГРЕСОРА
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27.06.2022 21:16 Відповісти
Це, коли сусіда з свого двору в тебе пуляє,а ти наче дебіл ведеш оборонну війну ховаючись,між кущів!!!
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27.06.2022 21:31 Відповісти
Тому,що зебіли вибрали дебіла,щоб він,їм лайно намізки срав...
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27.06.2022 21:32 Відповісти
Джо, давай ATACMS, Курвськ чекае
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27.06.2022 20:17 Відповісти
10 загиблих та 40 травмованих (ну це типа на слизький підлозі впали)
це наявний взірець як недолугі зелені керманичи просирають інформаційну війну або грають в податки та покривають злочини кацапських виродків
ракета з бойовою частиною 900 кг тротилу попадає у місце де в цей час знаходиться більше 1000 людей….і що статистика як у перекинувшигося в ДТП з п'яним водієм автобуса….
та один цей факт що виродки цілеспрямовано поцілили у скупчення цивільних осіб необхідно висвітлювати у всіх ракурсах….
фото та відео поранених а це не травмовані це відірвані концівки та розірвані внутринощі повинні бути висветлені на перших шпальтах усіх мирових видань та каналів…. Фото відео загіблих також нахер усяку толерантність алягер ком алягер….наступного дня після публікації цих матеріалів во всіх мирових публіках посли України в усіх державах ідуть на прийом до керівництва та просять одного зброї та посилення санкцій….а такой выступают на провідних каналах з відповідними зверненнями до громадян цих держав адже якщо канали запросять за це гроші платить за прайм тайм. Так і непогано встановити можливо серед жертв є громадяни інших держав обов'язково встановити та висвітлити це відповідним чином…. А то пожар травмовані…. Тьху покидьки недолуг
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27.06.2022 20:20 Відповісти
а що робили тисячі у трц? з фотороботом керманичей згодна
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27.06.2022 20:25 Відповісти
Підіграють щоб росію не визнавати країною-терористом, але це все погано скінчиться як для влади так і для країн Заходу.
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27.06.2022 20:32 Відповісти
Не могу понять. Если у рашки оружия хватит, чтобы трижды стереть Украину в пыль без применения ядерного оружия, а по самой рашке стрелять нельзя, то как же мы победим?
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27.06.2022 20:22 Відповісти
у такому разі ніяк
Це все одно що я кидаю в тебе цеглу, а ти її відбиваєш тільки. Рано чи пізно вона прилетить тобі в лоба смертельно
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27.06.2022 20:25 Відповісти
Тим часом західні лицеміри ще й платять мільярд в день ***** на геноцид українской націі. Іноді навіть є бажання щоб раптом українці усі склали зброю та розійшлись, і уся ця орда орків та гвалтивників поперла на Німмечину, Францію та інших **************
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27.06.2022 20:41 Відповісти
Та вони з радістю познімають штани і стануть в позу! Тільки б не «потєрять доход»!
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27.06.2022 20:50 Відповісти
победить можно, и для этого не надо танков и самолетов. высшее руководство расии хорошо охраняется,но у всех у них есть и близкие, и дальние родственники -вот их и нужно уничтожать в ответ на ежедневные убийства русней наших граждан. только тогда в головах кремлевских мразей может чтото поменяться, ведь они украли миллиарды не для того, чтобы страдать.
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27.06.2022 20:50 Відповісти
У нас нет другого выхода чем победить россию!!!Если в твой дом придут русские твари ,тот будет в сто раз хуже чем ракетами нас бомбят....
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27.06.2022 21:54 Відповісти
Якщо ми будемо стріляти не по території рашки, а по її складах з б/п і в/т, по її складах з паливом і пмм, по залізничних вузлах зі скупченнями в/т і паливних ємностей. Можна потім і рашкіними НПЗ зайнятися, і зброярнями. Тоді можемо перемогти. Але для цього нам потрібні натівська (американська) зброя і дані натівської (американської) розвідки. Маю надію, що все це в нас буде, і перемога теж буде в нас.
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28.06.2022 03:15 Відповісти
окей! То аеропорта в курську вже немає?
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27.06.2022 20:23 Відповісти
А по курской области нам конечно нечем ******. Ни пионов у нас не осталось, ни смерчей, ни, тем более, точек-у.
Утремся и послушаем в новостях, сколько погибло и сколько ранено....
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27.06.2022 20:25 Відповісти
Ну да, "нечем". Чем-то же по вьішкам в Крьіму *******. Так что вали на болота, кацапня
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27.06.2022 20:46 Відповісти
Настав час всеросійскої бавовни
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27.06.2022 20:26 Відповісти
тороговый центр в Кременчуге расценивается ****** как авианосец ... придурок кремлевский тешится что такую цяцьку имеет в наследстве от совка.
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27.06.2022 20:29 Відповісти
В Україні випускається турбореактивний двигун МС-400, прототип якого був розроблений спеціально для крилатих ракет Х-55. Нема проблеми і з конструкторською документацією (КД) на ракету Х-55. Навіть якщо частина КД втрачена або знищена, то в Україні є принаймні один екземпляр ракети, й більшу частину КД можна відновити шляхом реверс-інжинірингу.
Крилаті ракети Х-55 будував Харківський авіаційний завод.
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27.06.2022 20:32 Відповісти
ще й таке є - НТК Импульс, на КРЗ, Київ, Дарниця, до розвалу СРСР для Лєнінградського КБ теж розробляло щось..тоді було так - по республіках розробляли частини технічної документації за заказом головної організації..збирали хз де..маю надію, що воно падає при запуску..
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27.06.2022 20:42 Відповісти
я вам зараз страшну таємницю відкрию,проект Коршун гляньте будете здивовані)
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27.06.2022 21:29 Відповісти
Пишить прямо, не по Кременчуку, а по мирним людям в ТЦ з метою вбити як можно більше українців.
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27.06.2022 20:34 Відповісти
Цілили мабуть у міст, ракети летіли з півночі, будівля ТРЦ - металевий ангар на напрямку удару, мабуть головка самонаведення зреагувала на метал, не долетіла до мосту та влучила у ТРЦ, вбило цивільних, там супермаркет "Сільпо", аптека та інші торгівельні точки, розваг там не було.
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27.06.2022 20:37 Відповісти
цікаво..а що там було при союзі?
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27.06.2022 20:43 Відповісти
Нічого, парк "МЮД"а - Міжнародного Дня Юнацтва. ТРЦ збудували у парковій зоні, яку місцеві депутати визнали непарковою.
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27.06.2022 20:50 Відповісти
Не дайте ***** убежать от ответственности! Не дайте этому жидяре сдохнуть в постели! Хочу по интернету насладится каждой минутой его долгой и мучительной кончины! Виселица, уже подарок для *****!!!
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27.06.2022 20:42 Відповісти
Забудьте
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27.06.2022 21:08 Відповісти
«Красний дірєктор» що просрав нашу авіацію мабуть десь відсижується на «проклятом западє» Здохніть всі мерзотники ,прокляті своїм народом і землею,що проміняли совість і честь на пачки зеленого паперу,здохніть в страшних муках,бо ви на краще не заслуговуєте!!!
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27.06.2022 20:48 Відповісти
Оголошена дальність пуску крилатої ракети "Нептун"- 280 км. Дане обмеження є штучним і викликане Режимом контролю за ракетними технологіями, якого дотримується Україна. Конструкція ракети має певні резерви для модернізації, тому враховуючи фактичний стан війни, в якому перебуває Україна, потрібно збільшувати дальність пуску ракети до максимально технічно можливої.
Ці кроки нададуть можливість ЗСУ знищувати всі аеродроми, з яких вилітають рашистські літаки, що запускають ракети по українських містах.
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27.06.2022 20:56 Відповісти
а кто там у нас минские договора подписывал, не тот ли который и эти тушки и эти ракеты передал раше и уничтожил.
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27.06.2022 21:01 Відповісти
..как тебе лучше....??? Дима-дебил.... или..дебил-Дима?
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28.06.2022 00:23 Відповісти
Вангую. Якщо в шайковці один із досів (а може і не один) льотного складу бази "речного" одного прекрасного дня підніметься над фундаментом-повірте його жильців ніхто в Україні оплакувати не буде-ці покидьки, що запускали ракети повинні відчути той самий біль. Достеменно відомо за даними перехвату РЕР ПС ЗСУ номера бортів, а за агентурними даними досить швидко (якщо не "вже")-склад екіпажів. Тож нехай русня себе нічим не тішить. В нинішньому світі технологій і зрадників все є можливим. Горіти в пеклі виконавцям та їх сім"ям, але спочатку згоріти на землі! Недалеко і "ножніцам" (шаталово) до судного дня-бо вони набагато ближче, про "ільмень" - взагалі мовчу. Суки-ми вас 8 років слухали і вивчали, думаєте це "так" пройде?
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27.06.2022 21:15 Відповісти
Де каральні дії по Курській області?

Чого там не впав бомбардувальних на якийсь квартал і не випарував район міста?
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27.06.2022 21:16 Відповісти
ПреЗедент же зуб дав що не будемо по паРаші стріляти. Ось і маємо що маємо.
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27.06.2022 21:17 Відповісти
Дивно, якщо бачили звідки воно летить, то чого не збили?
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27.06.2022 21:20 Відповісти
Ці дані постфактум. З супутника.
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28.06.2022 03:21 Відповісти
Должно быть сильное ПВО и сильная противоракетная оборона.Где наши радары ???Лететь ракет пришлось по Украине не 100 и не 200 км...Нужно закупать противорактнуы установки ,которые перекроют всю Украину!
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27.06.2022 21:56 Відповісти
Так до того курска , блин и наша артиллерия достанет!!сравнят на хрен этот Курск с землёй!!
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27.06.2022 22:01 Відповісти
Не понимаю, почему не сработало ПВО, если знали, откуда летит?
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27.06.2022 22:02 Відповісти
Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка Джерело: https://censor.net/ua/n3350595

А ми не маєм права знищити аеродром Шайковка
Бо західні партнери - проти ...
А де СПРАВЕДЛИВІСТЬ
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27.06.2022 22:09 Відповісти
Якщо офіційно - дійсно не можна - ней буде неофіційна Бриигада ім.Нестора Махно
У жидів повчітися
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27.06.2022 22:13 Відповісти
 
 