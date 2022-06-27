У Кременчуці попри інформацію, що шириться в соцмережах, запасів крові достатньо, - Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко провів термінову нараду щодо допомоги постраждалим внаслідок ракетного обстрілу в Кременчуці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Під час наради представники місцевих медичних служб наголосили: попри інформацію, що шириться в соцмережах, запасів крові в місті та області достатньо. Додаткові термінові донації не потрібні.

МОЗ продовжує слідкувати за ситуацією і в разі потреби в препаратах крові буде зроблене відповідне оголошення.

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