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Кременчук (218) поранення (2658) кров (57) Ляшко Віктор (1353)

У Кременчуці попри інформацію, що шириться в соцмережах, запасів крові достатньо, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

кременчук

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко провів термінову нараду щодо допомоги постраждалим внаслідок ракетного обстрілу в Кременчуці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Під час наради представники місцевих медичних служб наголосили: попри інформацію, що шириться в соцмережах, запасів крові в місті та області достатньо. Додаткові термінові донації не потрібні.

МОЗ продовжує слідкувати за ситуацією і в разі потреби в препаратах крові буде зроблене відповідне оголошення.

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Автор: Володимир Янченко
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Оголошена дальність пуску крилатої ракети "Нептун"- 280 км. Дане обмеження є штучним і викликане Режимом контролю за ракетними технологіями, якого дотримується Україна. Конструкція ракети має певні резерви для модернізації, тому враховуючи фактичний стан війни, в якому перебуває Україна, потрібно збільшувати дальність пуску ракети до максимально технічно можливої.
Ці кроки нададуть можливість ЗСУ знищувати всі аеродроми, з яких вилітають рашистські літаки, що запускають ракети по українських містах.
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27.06.2022 20:48 Відповісти
Обидві дві ракети що залишились від потужного будівництва ВВК вдосконалювать будем?
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27.06.2022 20:52 Відповісти
 
 