СБУ розпочала розслідування обстрілу ТРЦ в Кременчуці: "Ми зробимо все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали наказ"

СБУ невідкладно розпочала розслідування чергового воєнного злочину окупантів - ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). На місці уже працюють слідчі, зокрема, до Кременчука відряджено команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ. Ми зробимо все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали відповідний наказ знищувати мирних українців. Адже жодних військових чи інших оборонних об’єктів на місці влучання ракет не було в принципі. Усі причетні до цього кричущого воєнного злочину мають понести найсуворіше покарання!" - йдеться у повідомленні.

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