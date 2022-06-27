СБУ розпочала розслідування обстрілу ТРЦ в Кременчуці: "Ми зробимо все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали наказ"
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СБУ невідкладно розпочала розслідування чергового воєнного злочину окупантів - ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці.
Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). На місці уже працюють слідчі, зокрема, до Кременчука відряджено команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ. Ми зробимо все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали відповідний наказ знищувати мирних українців. Адже жодних військових чи інших оборонних об’єктів на місці влучання ракет не було в принципі. Усі причетні до цього кричущого воєнного злочину мають понести найсуворіше покарання!" - йдеться у повідомленні.
Наагадаємо, 27 червня Росія обстріляла ракетами торговий центр у Кременчуці. За даними Повітряних сил ЗСУ, рашисти обстрілювали Кременчук із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області. Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих та 40 травмованих у Кременчуці.
Будь ласка, зачекайте...
Зовсім уже українців тримають за дебілів.
А мав би ще вчора, з моменту свого призначення на посаду.
Бо юридичного механізму дістатися до вбивць просто не існує.
Кацапія їх звичайно не видасть.
А от якщо почати викладати в даркнеті об'яви, де за знищення кожного конкретного кацапського вбивці, буде винагорода в кілька десятків тисяч долларів, то справа піде.
І це буде дешевше ніж звичайні судові витрати.
Иначе эта **** умрет в тепле и богатстве.
За передачу Ту самолетов России.
Все началось оттуда.
Это соучастник.
Не сомневаюсь , что везде работают наводчикИ - откуда россиянам знать координаты объектов ?
учора в Києві ракети вдарили за 500 м від ТРЦ над М Лук'янівська
Підкажу:
наказав ***** ******** ********ич, передав наказ нижче шойгу, той до нового камандуючого "спєцапєрациєй" в Україні, той до командуючого ваєннакасмічєскімі сіламі *********, який спустив наказ до рівня командуючого полком крилатих дегенератів.
***** ви шерлакі холмси навпіл з нірами вульфами проста, *******. Нема слів. І за це шалені державні гроші получають, преференції, житло, тачки...
Тоді СБУ нічому вчитися. Вони можуть будь кого самі навчити як імітувати бурну діяльність і ще й за це отримувати державні нагороди.
(якщо раптом ваше розслідування зайде в глухий кут, даю прізвища - Путін, Шойгу, Герасімов. В принципі завтра вже можете казати, що знайшли тих, хто віддавав наказ. Ну а потім премія...)
не занимайтесь ерундой.. гоните никакого, зато друга зупермена, Бакланова, завалившего всю службу, и ставьте профессионАла-патриОта..
понятно, что назначает дермак рукой зупермена, чтобы всё свалить на аниматора..
"прикольные" аматоры волею вумного нариду губят Украину..(
От мені цікаво отаке. Ну ясно що кучма *******© наші крилаті ракети, якими ми б могли кидать у відповідь. А шо, крім України і парашки, більше ніде в світі немає крилатих ракет, які здатні далеко летіти? Взять, бляха, і тупо купити у якого небудь пакістана, або там Аргентини, пару ящиків ракет, і устроїти ******* оркам вальпургієву ніч - шоб, суки, ссялися під себе ще століттями і пошепки розказували своїм орченятам про гнів України! В чому проблема?