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На Херсонщині російські окупанти викрали депутата облради, його сина і керівника навчального закладу, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Окупанти викрали депутата Херсонської обласної ради та його сина, який є депутатом селищної ради, а в Новій Каховці – керівника одного з навчальних закладів.

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

"У Новій Каховці з робочого місця російські військові викрали керівника одного з навчальних закладів міста, місцезнаходження чоловіка невідоме.

Військові країни-агресорки викрали депутата облради та його сина, який є депутатом селищної ради. Наразі місцезнаходження чоловіків невідоме", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що в тимчасово окупованому с.Зміївка Бериславського району військовослужбовці РФ викрали місцевого жителя. За наявною інформацією, окупанти прийшли додому до 30-річного чоловіка, посадили його до автозаку та повезли у невідомому напрямку. Місцезнаходження зниклого нині невідоме.

Крім того, під час несення служби на деокупованій території Кочубеївської територіальної громади поліцейські встановили, що російські військові силоміць захопили в полон 54-річного місцевого мешканця. Чоловіка понад добу утримували в підвальному приміщенні поштового відділення, яке перетворили на катівню. Окупанти проводили допити чоловіка, били по різним частинам тіла, після чого відпустили.

Також поліція повідомляє, що у с.Заградівка 53-річний чоловік підірвався на касетній міні на власному полі. Його доставили в лікарню міста Кривий Ріг з діагнозом: мінно-вибухова травма та уламкове поранення лівої ноги.

Загалом за добу поліція Херсонщини зафіксувала 6 воєнних злочинів російської армії проти мирного населення.

Імен викрадених поліція не називає.
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200 рашофашистів Верещук поміняє на цих цивільних.....
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27.06.2022 21:06 Відповісти
Та не хто ***** не робить, не хвилюйся. Я якщо і поміняють, то знають чому.
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27.06.2022 22:56 Відповісти
Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три Байрактора!
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27.06.2022 21:07 Відповісти
Де обмінний фонд із Білгорода?
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27.06.2022 21:07 Відповісти
А хто тоді і ким обміняє майже 15 000 наших військовополонених ?
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27.06.2022 21:08 Відповісти
А почему только 15 000, а не 100 000? А может все 200 000?
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27.06.2022 21:31 Відповісти
А кацапов брать в заложники я так понимаю бесполезно, кроме кадіркиніх овцетрахов, которих сразу меняют, другое мясо педирации нахрен не нужно, сдох Максим так и хрен с ним, вот *** нация.
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27.06.2022 21:09 Відповісти
Цілком ймовірно, що можуть замучити і убити, а можуть вимагати викуп, ці ж тварини приїхали в Україну не тільки вбивати, а ще й збагачуватися.
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27.06.2022 21:13 Відповісти
 
 