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Одна з ракет, випущених рашистами по Кременчуку, влучила у міський стадіон, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
По Кременчуку було випущено 2 крилаті ракети повітряного базування. Вони влучили у торгівельний центр і стадіон.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Випущено дві ракети, одна з яких влучила в торгівельний центр, інша – в міський стадіон", - повідомив Данілов, коментуючи обстріл Кременчука.
Топ коментарі
+22 Зэлэный_Змий
показати весь коментар27.06.2022 21:22
+13 Paul Foxen
показати весь коментар27.06.2022 21:24
+10 Alex Suhenko
показати весь коментар27.06.2022 21:16
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Але по суті ви праві, оркам нічого не завадило би влупити по якійсь арені під час матчу. Проте матчі УПЛ під час війни будуть проводитись без глядачів на трибунах, тому оркам такі цілі не будуть цікаві
скупки краденногоа всяким Турциям, Индиям, Китаям и т.п. сильно не задвинешь сходу.
Хто там агітує за нього?
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О, кацапи знову воюють з Порохом . Кацапи і Зєля.. "Галантерейщик и Кардинал спасут Францию" (С)
Дай Бог, чтобы наша духовная сила не оскудевала, чтобы не появлялось никаких страхов, никакого чувства неуверенности в нашем историческом развитии. Все, что сейчас происходит, происходит правильно, хотя и путь наш нелегок, - сказал патриарх в воскресенье на встрече с полпредом президента РФ в Южном федеральном округе.http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=79359
Кременчуг, слышишь? Все, что сейчас происходит, происходит правильно.
ну може тільки в тому що Зміїний бомбардувати теж потрібно
Ракета древняя 70х годов, для поражения "по площадям"
Нацелить ее точно невозможно в принципе
бо ракети були древні?
Я что оправдываю этот обстрел?
воеватьубивать же (в отличие от). вроде как Буча Ирпень, Мариуполь и т.п. это явно показали