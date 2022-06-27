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Новини Війна в Україні
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Данілов (1191) Кременчук (218) обстріл (21042)

Одна з ракет, випущених рашистами по Кременчуку, влучила у міський стадіон, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ту22

По Кременчуку було випущено 2 крилаті ракети повітряного базування. Вони влучили у торгівельний центр і стадіон.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Випущено дві ракети, одна з яких влучила в торгівельний центр, інша – в міський стадіон", - повідомив Данілов, коментуючи обстріл Кременчука.

Також читайте: Рашисти обстрілювали Кременчук із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області, - Повітряні Сили ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
чем *********? куском асфальта? видосиком? шаурмой?
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27.06.2022 21:22
+13
терпіл закидують ракетами, вбивають сотні тисяч людей. вони сидять - нізя біть по прм. нізя біть по бєларусі нізя біть по расісі - а то путін нападьот ой спасітє памагітє... і не треба казати що нічим - Є точки У, є Смерчі, є вже хімарси, від кордону на півночі доб'є до смачним цілям - ні ці долбойби остров змійний ******** ЩОБ ЗЕРНО ВИВЕЗТИ!
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27.06.2022 21:24
+10
да ******** по рашке.скольно нужно чтобы погибло людей что бы понять что счертями нельзя по хорошему.
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27.06.2022 21:16
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27.06.2022 21:28 Відповісти
Де там ті любителі футболу, які голосять, що треба грати наступний чемпіонат дома??? Чи ви думаєте, що російські фашисти побояться ракети по стадіону під час матчу запустити? Та залюбки вони це зроблять!
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27.06.2022 21:14 Відповісти
Влучили там у старенький стадіон на території заводу Дормашу. Основний і ******** стадіон Кременчука - Кремінь-арена трохи подалі від місця удару.
Але по суті ви праві, оркам нічого не завадило би влупити по якійсь арені під час матчу. Проте матчі УПЛ під час війни будуть проводитись без глядачів на трибунах, тому оркам такі цілі не будуть цікаві
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27.06.2022 21:20 Відповісти
у древніх совєцьких ракет Х-22 точність плюс-мінус кілометр - у стадіон та ТРЦ вони попали цілком випадково
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27.06.2022 21:28 Відповісти
Не вірю.
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27.06.2022 21:32 Відповісти
ТРЦ, можна сказати, через паркан від заводу Дормаш, так що цілились вони, по любому, кудись туди. А серйозних цілей в тому районі нема.
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27.06.2022 21:38 Відповісти
Не виправдовуй їх, там по координатам точність невелика, приблизно+-150 метрів, але ця ракета наводится не лише по координатам. Точне влучання таких ракет в ******* ТЦ не є проблемою. Це є спрямованим актом терору держави-террориста. Потрібно просувати визнання росії не державаю-сонсором, а державою-террористом, як ISIS, тобто будь якє падло с паспортом цієї держави автоматично є терористом та підлягає затриманню.
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27.06.2022 21:49 Відповісти
продвигать конечно надо, только кому? оон-у? где кацапы до сих пор сидят с вето? ЕС и то с трудом отказывается от скупки краденного а всяким Турциям, Индиям, Китаям и т.п. сильно не задвинешь сходу.
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28.06.2022 00:47 Відповісти
А як чемпіонат України з футболу проводити?
Хто там агітує за нього?
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27.06.2022 21:15 Відповісти
да ******** по рашке.скольно нужно чтобы погибло людей что бы понять что счертями нельзя по хорошему.
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27.06.2022 21:16 Відповісти
чем *********? куском асфальта? видосиком? шаурмой?
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27.06.2022 21:22 Відповісти
теми ракетами, что на складах в 2015-2018 сгорели.
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28.06.2022 05:07 Відповісти
Реєстрація: 01 червня 2022
---
О, кацапи знову воюють з Порохом . Кацапи і Зєля.. "Галантерейщик и Кардинал спасут Францию" (С)
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28.06.2022 12:24 Відповісти
ты тупой?...тем, что сгорело, невозможно...
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28.06.2022 12:50 Відповісти
Дайте нам F35 тоді за%бошим.
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27.06.2022 21:24 Відповісти
POV : Якби Україна мала повітряний дозаправник - можна було б перехопити нашими винищувачами рашистських виродків на їх бомбардувальниках, коли вони "патрулюватимуть" десь у районі міжнародних вод атлантики і спалити нафуй гандонів!
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27.06.2022 21:19 Відповісти
виправдано було б і нам кудись по рашистам поцілити
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27.06.2022 21:21 Відповісти
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Дай Бог, чтобы наша духовная сила не оскудевала, чтобы не появлялось никаких страхов, никакого чувства неуверенности в нашем историческом развитии. Все, что сейчас происходит, происходит правильно, хотя и путь наш нелегок, - сказал патриарх в воскресенье на встрече с полпредом президента РФ в Южном федеральном округе.http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=79359

Кременчуг, слышишь? Все, что сейчас происходит, происходит правильно.
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27.06.2022 21:23 Відповісти
Это для тех, кто ещё считает, что существует какая-то «святая русь», «православие» в мокшандии и кто посещает киевские храмы УПЦ москоаского сатаната.
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27.06.2022 21:25 Відповісти
Духовная сіла нє оскудєєт! Нікада ваашшє!

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27.06.2022 21:42 Відповісти
терпіл закидують ракетами, вбивають сотні тисяч людей. вони сидять - нізя біть по прм. нізя біть по бєларусі нізя біть по расісі - а то путін нападьот ой спасітє памагітє... і не треба казати що нічим - Є точки У, є Смерчі, є вже хімарси, від кордону на півночі доб'є до смачним цілям - ні ці долбойби остров змійний ******** ЩОБ ЗЕРНО ВИВЕЗТИ!
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27.06.2022 21:24 Відповісти
долбоёбы? Змеиный? Базар фильтруй предурок
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27.06.2022 21:29 Відповісти
де він не правий?
ну може тільки в тому що Зміїний бомбардувати теж потрібно
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27.06.2022 21:34 Відповісти
Ви праві. Якби в Другу Світову союзники не бомбили німецькі промислові міста, ми б не перемогли.
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27.06.2022 21:53 Відповісти
кажуть цілили у ж\д вокзал, який поруч, а влучили у ТРЦ та стадіон
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27.06.2022 21:31 Відповісти
Ну і в чому різниця. Вокзал пасажирський. Там товарних вагонів якщо коли і стоїть то самий мінімум.
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27.06.2022 21:38 Відповісти
а, може, цілили в товарну залізничну станцію, а не в пасажирську?
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27.06.2022 21:38 Відповісти
это тебе в генштабе федерации сказали ?
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27.06.2022 21:40 Відповісти
на ютубі відос вирізка з об"єднаного телемарафону
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27.06.2022 21:43 Відповісти
ну очевидно ж, шо вокзал був ціллю
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27.06.2022 21:46 Відповісти
старі радянські ракети x-22 які ще Чючьма росії за безцінь віддав
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27.06.2022 21:47 Відповісти
Так що виходить невинуватие
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27.06.2022 21:41 Відповісти
А що, вокзал - стратегічний об'єкт? Чи їм в Краматорську сподобалось? Хоча, мабуть, так...
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27.06.2022 21:44 Відповісти
Станция там рядом
Ракета древняя 70х годов, для поражения "по площадям"
Нацелить ее точно невозможно в принципе
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27.06.2022 21:56 Відповісти
х22 ніколи не була для уражень по площі,не треба ля ля,це посуті здоровенна ПКР,і її головна ціль АВІАНОСЦІ
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27.06.2022 22:46 Відповісти
Да с ядерной БЧ ей точность не нужна
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27.06.2022 23:47 Відповісти
з 960кг проникаючою по суті напів-бронебійною бойовою частиною,якраз треба,далеко не всі х22 були зі спец-бч
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28.06.2022 02:22 Відповісти
То б то у 70 х коли космонавтів радянських посилали у космос вони всі мимо летіли, по площадям,
бо ракети були древні?
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27.06.2022 22:48 Відповісти
Неудачное сравнение
Я что оправдываю этот обстрел?
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27.06.2022 23:48 Відповісти
во первых кацапы могли ее модифицировать, приклепать наведение по лазеру\маякам\еще чему-то - готовились воевать убивать же (в отличие от). вроде как Буча Ирпень, Мариуполь и т.п. это явно показали
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28.06.2022 00:12 Відповісти
Відповідь Данілову https://www.youtube.com/watch?v=u6g9P_O0fPY .
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27.06.2022 22:06 Відповісти
Цілили мабуть у міст, ракети летіли з півночі, будівля ТРЦ - металевий ангар на напрямку удару, мабуть головка самонаведення зреагувала на метал, не долетіла до мосту та влучила у ТРЦ, вбило цивільних, там супермаркет "Сільпо", аптека та інші торгівельні точки, розваг там не було.
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27.06.2022 22:43 Відповісти
за "боинг" тоже много говорили. а оказалось - стреляли куда хотели и попали тоже.
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28.06.2022 00:15 Відповісти
Дякуємо Леонід Данілич що окрім ракет за газ ви ще віддали кацапам реактивні бомбардувальники. Як вам газ, сподобався ?
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27.06.2022 22:46 Відповісти
 
 