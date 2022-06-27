Одна з ракет, випущених рашистами по Кременчуку, влучила у міський стадіон, - Данілов

По Кременчуку було випущено 2 крилаті ракети повітряного базування. Вони влучили у торгівельний центр і стадіон.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Випущено дві ракети, одна з яких влучила в торгівельний центр, інша – в міський стадіон", - повідомив Данілов, коментуючи обстріл Кременчука.

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