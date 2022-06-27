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Пентагон про бої за Сєверодонецьк: "ЗСУ змусили росіян заплатити їх занадто високу ціну"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Американська військова розвідка вважає, що підрозділи Збройних сил України завдали суттєвої шкоди російським окупантам перед тактичним відступом із Сєверодонецька.

Про це пише кореспондент видання Politico Джек Детч з посиланням на зустріч високопосадовця Пентагону з журналістами, передає Цензор.НЕТ з посилданням на Українську правду.

"Українці примушують заплатити їх занадто високу ціну за дуже невеликий шматочок землі", - заявили в Пентагоні.

Американська розвідка зафіксувала також, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на околицях Херсона впродовж останніх кількох днів.

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Загалом Пентагон нарахував близько 60 ракет, які росіяни запустили по Києву, Львівській та Чернігівській областях впродовж 25-26 червня. На думку американської влади, в Києві росіяни хотіли поцілити у промисловий об’єкт, на якому виробляють боєприпаси.

Крім того, на думку керівництва Пентагону, росіянам суттєво бракує командного складу в армії. Вони дедалі більше залучають відставних офіцерів та поповнюють резерви відставними військовослужбовцями.

Також високопосадовець підтвердив, що українська влада надіслала запит уряду США про надання додаткових систем протиповітряної оборони та військових гелікоптерів.

Співрозмовник Детча сказав, що росіяни знову змінили тактику війни й тепер переважно сподіваються на ефект від масивних артилерійських обстрілів та ракетних ударів.

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За його словами, найближчими днями розпочнеться другий раунд навчання близько 50 українських військовослужбовців на військових базах у Європі. Передовсім, це буде навчання з управління пусковими установками HIMARS. Але також це буде інструктаж з користування гаубицями М777 зі керованими снарядами M982 Excalibur.
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Топ коментарі
+29
Незручна Правда

@LAvCwgnv8wd97r8

Виявляється, ветерани АТО (яких так багато розвелося, яких не пускали в маршрутки та без черги, які з відбитими мізками, хворі на голову і ваапще паразитують своїми пільгами на тілі країни) стали всім дуже потрібні. Хто ж як не вони повинні були першими іти на передову
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27.06.2022 21:21
+10
Це наш кусок.
Кацапи йтимуть далі, якщо їх не спинити.
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27.06.2022 21:23
+10
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27.06.2022 21:28
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Професор "зі стелі" нарешті знайшов привід вчепитися.
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27.06.2022 21:24 Відповісти
Чому? Все вірно. "їх" у цьому заголовку - зайве.
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27.06.2022 21:29 Відповісти
Да. Але хто б казав
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27.06.2022 21:55 Відповісти
Мы тоже за этот кусок земли заплатили дорого(
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27.06.2022 21:21 Відповісти
Це наш кусок.
Кацапи йтимуть далі, якщо їх не спинити.
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27.06.2022 21:23 Відповісти
Незручна Правда

@LAvCwgnv8wd97r8

Виявляється, ветерани АТО (яких так багато розвелося, яких не пускали в маршрутки та без черги, які з відбитими мізками, хворі на голову і ваапще паразитують своїми пільгами на тілі країни) стали всім дуже потрібні. Хто ж як не вони повинні були першими іти на передову
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27.06.2022 21:21 Відповісти
В кацапії, ще ***** скажених виродків, що готові вбивати українців.
Звичайно ви гарні хлопці і все таке, але якби ви надали Україні зо два десятки HIMARS і пару тисяч ракет великої дальності до них, тоді це була б дійсно висока ціна!
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27.06.2022 21:24 Відповісти
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27.06.2022 21:28 Відповісти
Там ще вистачить дебілів, що добровільно, або недобровільно поїдуть вбивати українців.
В парашці ніколи не було проблем з гарматним м'ясом.
А їх особисті враження, це другорядне питання.
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27.06.2022 21:32 Відповісти
С почином.
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27.06.2022 21:33 Відповісти
Господа ещё вспоминает тварь.
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27.06.2022 21:35 Відповісти
А реально. За що? Ну, прийшли постіляти. Попали не туди, а по мирних жителях. По цивільних об'єктах і інфраструктурі. Так за це їх вбивати?
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27.06.2022 22:08 Відповісти
писав тисячу раз і ще раз напишу. США вам нічого не винна,ніяких боргів немає перед нами. Дуже велика подяка за таку пвідтримку грошима, санкціями і зброєю. А де зброя, проекти яких ми також мали, запитайте у Президента, який мав під час війни укріплювати оборону країни.
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27.06.2022 22:19 Відповісти
Як колишній мешканець Сєвєродонецька сподіваюсь що так і було.
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27.06.2022 21:24 Відповісти
а є там і такі шмари
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27.06.2022 22:32 Відповісти
Добре було б занести до бази таких кончених, щоб не виїхали до вільної України або закордон. Шлях їм тільки до раші або під землю разом з "асвабадителями".
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28.06.2022 09:01 Відповісти
головне не зменшувати оберти по нарощюванню потенціала(високотехнологічних залізячок) для знищення кацапів......... дохне кацап радіє Українець...... такі вже часи.........
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27.06.2022 21:32 Відповісти
Щось не в'яжеться. До цього писали,що це була бездарна операція. Не потрібно вдогонку писати про зроблене, це все залито кровью захисників.
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27.06.2022 21:46 Відповісти
Сподіваюся всі розуміють, що у світі розігралася така ""йня, що неможливо зупинити... Тож буде ядерна війна, скоріш за все. Я ніколи і нікому не кажу, але хочу поділитися просто... маю дату 14.09 цього року, яку не знаю навіть як чекати, з надією чи зі страхом, тому що не знаю що буде і чи взагалі щось буде, але цей день може стати вирішальним. Відчуття недобре. Можливо то стосується тільки мого життя... можливо... але моє життя вже давно спокійно собі плинуло тут, ніяких потрясінь... поки не почалося це в Україні... то ж 14.09 було так чітко, так зрозуміло показано... просто моя мати мала деякі здібності, хоч ніколи не користувалася ними заради збагачення, лише друзям та тим хто просив могла щось сказати,хто просив і не боявся ... я теж маю ці здібності, але боюся, бо знати майбутнє.. краще його не знати. Тож я не знаю точно, але 14.09 мені було чітко показано і цифри були виділені жирним шрифтом.
Можливо то ніяке не проротство і нічого в цей день не відбудеться. Але мене то душить...вже давно..майже 2 місяці.. я не можу не поділитися... бо я справді відчуваю майбутнє. Не знаю шо з цим робить... Сподіваюся це просто ...як то кажуть - сон рябої кобили... І все буде добре.
Можливо то день закінчення війни перемогою України.
Фух... поділилася і стало легше.
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27.06.2022 21:53 Відповісти
14.09. здохне пуйло і весь світ буде бухати.
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27.06.2022 22:22 Відповісти
люди, у которых есть "способности" они видят и цены на нефть в будущем. они все поголовно миллиардеры. но больше есть шизофреников. видишь будущее? четко и внятно? закладывай в банке квартиру и вперед на биржу. еще успеешь на свой собственный остров заработать. там и переждешь третью мировую.
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27.06.2022 22:36 Відповісти
Таке бува. Будемо сподіватися на краще.
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28.06.2022 09:04 Відповісти
Высокую цену? Рилли?
Это когда КАЦАПЫ считались с собственными потерями? Этот кусок русского гафна ничего не стоил в чеченские войны и сейчас, в Украине, ничего не стоит ....Больше того, и на гражданке его можно использовать за гроши, за бутылку водки что хочет сделает.....РУССКИЕ МЕНТЫ ШВАБРАМИ ИХ НАСИЛУЮТ, за людей не считают...

Вы почитайте паблики ЭТИХ ДИКАРЕЙ ТУНДРЫ И ТАЙГИ...очень отсталые люди....у них сознание людей 1941-45 года....
КОТЛЫ, ОТСТУПЛЕНИЕ, АТАКА ЛОБ В ЛОБ, КУРСКАЯ ДУГА....)))
Соответственно потери 20К, 30К...100К это для них не потери....ПОТЕРИ У НИХ НАЧИНАЮТСЯ С ЛИМОНА, КАК В "великую отечественную".. Эти дебилоиды все меряют КРИТЕРИЯМИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ))))
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27.06.2022 21:54 Відповісти
А це вже і є 3-тя світова ...
Тільки і з їхнього боку -"спецоперація" ...
І захід - ми тільки допомагаємо ...
І Китай + деякі країни - ми тільки спостерігаємо ...
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27.06.2022 22:27 Відповісти
Світова - це коли одна частину СВІТУ воює з ІНШОЮ ПОЛОВИНОЮ СВІТУ...Нащастя кацапів лише 145млн....
От якщо Китай зі своїми сателітами приєднається ...то це справді може бути 3 світова!!!!
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27.06.2022 22:31 Відповісти
Дмитро корчинськии сказав шо 35т для росіі це нічо і 500.т. погибших іх тіки збодрит так шо ця писанина ні до чого як люди кажут переливаєм з пустого в порожнє
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27.06.2022 21:59 Відповісти
А хо такий Дмитрий Корчинський? Оракул при дворе турецкого султана? От баба Фрося казала, шо шо земля непременно налетит на небесную ось. Хватит пиарить Корчинских, Бобчинских и Добчинских.
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27.06.2022 22:18 Відповісти
Тому що вони все міряють критеріями ДЄДОФВАЄВАТЄЛЄЙ .... Має бути все як у 2 світову. . тіпо -Курская Свєтлодарская дуга і форсування Дніпа Сіверського Донця.. АТАКА І АТСТУПЛЄНІЄ ВРАҐА, не менше ЛЯМА ДОХЛИХ КАЦАПІВ, і обов'язково БРАТСКІЄ МАҐІЛИ, к каторим малєнькіє кацапікі будут нєсті цвєти))))

От тоді у кацапів з'являться нові Астафєви і Євтушенко,і нові віршики типу "ХАТЯТ ЛІ РУССКІЄ ВАЙНИ"...Аж тоді це для них стане трагедією ..
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27.06.2022 22:28 Відповісти
Самое полезное в статье-Ексалибуры таки будут давать, значит и GPS блоки на 777 также!!!
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27.06.2022 22:14 Відповісти
Эскалибуры не панацея. Все эти высокотехнологичные штучки, как и скальпели в медицине, хороши когда воюешь с аллахакбарами из алькаиды или игил. Когда нужно *********** конкретную цель без большого супутствующего ущерба. Когда война не война а хирургическая операция. А не тогда когда на тебя прет тупой не считающийся с потерями каток. Толк идти дорогущим скальпелем против архаичного топора или тупого всеподминающего катка. Ну ********** пару десятков командных пунктов, ок. А рашисты в ответ с полсотни ракет и все по гражданским. Против катка нужен равноценный каток. Чтоб хоть остановить. Или что то большее, чтоб его откатить.
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29.06.2022 08:46 Відповісти
Потрібно владі вдаватися питанням партизаньского руху.Людям потрібнга зброя !
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27.06.2022 23:14 Відповісти
Уявіть скільки шкоди нашій країні наробили колишні президенти своєю корупцією та свавіллям. Сильна, заможня Україна вже давно була в НАТО і ЄС з навченими солдатами. Та й взагалі Росія б до нас не сунулась. Але ні. Ці покидьки разом з іншими розвалювали армію, пускали росіян на важливі пости, крали,крали,крали. Сподіваюсь після перемоги наш нарід зробить хоч якісь висновки.
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28.06.2022 01:25 Відповісти
"По его словам, в ближайшие дни начнется второй раунд обучения около 50 украинских военнослужащих на военных базах в Европе. Прежде всего, это будет обучение по управлению пусковыми установками HIMARS. Но также это будет инструктаж по использованию гаубиц М777 с управляемыми снарядами M982 Excalibur. Источник: https://censor.net/ru/n3350609

Існують три основні версії системи. Першою була версія Increment I.
Increment I має унітарну бойову частину для застосування проти стаціонарних цілей.Increment Ia-1: Снаряд з меншою ефективною дальністю, створений внаслідок пришвидшення розробки. Прийнятий на озброєння в 2007 році[9] (XM982)[10]Increment Ia-2: Снаряд зі збільшеною ефективною дальністю та захистом від придушення GPS сигналу. (M982)[10]Increment Ib: Готовий для серійного виробництва снаряд з нижчою вартістю але повним набором характеристик. (M982A1)[10]Excalibur S: Створений в ініціативному порядку компанією Raytheon на основі Excalibur Ib снаряд з наведенням за лазерним променем. Таким чином снаряд отримав можливість вражати рухомі цілі або ж змінювати точку ураження вже після пострілу.[11]Excalibur N5: Версія Excalibur S але зі зменшеним калібром 127 мм для використання у корабельній артилерії.[12] Також існує проєкт розробки голівки самонаведення з РЛС міліметрового діапазону для операцій типу "вистрелив та забув".[5]Excalibur EST: Excalibur Shaped Trajectory (зі змінною траєкторією), має можливість вражати ціль під заданим кутом, представлено в серпні 2018 році та прийнятий на озброєння невдовзі після того.[8]Increment II «Розумний» снаряд для ураження рухомих цілей.[13] Касетна бойова частина може містити або 65 бойових елемента DPICM або пару SADARM[14].Increment III: снаряд з можливістю автоматичного розпізнавання цілей, пошуку й ураження окремих машин з відомими характеристиками.[13]
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29.06.2022 10:03 Відповісти
"По его словам, в ближайшие дни начнется второй раунд обучения около 50 украинских военнослужащих на военных базах в Европе. Прежде всего, это будет обучение по управлению пусковыми установками HIMARS. Но также это будет инструктаж по использованию гаубиц М777 с управляемыми снарядами M982 Excalibur. Источник: https://censor.net/ru/n3350609

Increment Ia-2: Снаряд зі збільшеною ефективною дальністю та захистом від придушення GPS сигналу. (M982)[10]
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29.06.2022 10:05 Відповісти
 
 