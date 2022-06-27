Пентагон про бої за Сєверодонецьк: "ЗСУ змусили росіян заплатити їх занадто високу ціну"
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Американська військова розвідка вважає, що підрозділи Збройних сил України завдали суттєвої шкоди російським окупантам перед тактичним відступом із Сєверодонецька.
Про це пише кореспондент видання Politico Джек Детч з посиланням на зустріч високопосадовця Пентагону з журналістами, передає Цензор.НЕТ з посилданням на Українську правду.
"Українці примушують заплатити їх занадто високу ціну за дуже невеликий шматочок землі", - заявили в Пентагоні.
Американська розвідка зафіксувала також, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на околицях Херсона впродовж останніх кількох днів.
Загалом Пентагон нарахував близько 60 ракет, які росіяни запустили по Києву, Львівській та Чернігівській областях впродовж 25-26 червня. На думку американської влади, в Києві росіяни хотіли поцілити у промисловий об’єкт, на якому виробляють боєприпаси.
Крім того, на думку керівництва Пентагону, росіянам суттєво бракує командного складу в армії. Вони дедалі більше залучають відставних офіцерів та поповнюють резерви відставними військовослужбовцями.
Також високопосадовець підтвердив, що українська влада надіслала запит уряду США про надання додаткових систем протиповітряної оборони та військових гелікоптерів.
Співрозмовник Детча сказав, що росіяни знову змінили тактику війни й тепер переважно сподіваються на ефект від масивних артилерійських обстрілів та ракетних ударів.
За його словами, найближчими днями розпочнеться другий раунд навчання близько 50 українських військовослужбовців на військових базах у Європі. Передовсім, це буде навчання з управління пусковими установками HIMARS. Але також це буде інструктаж з користування гаубицями М777 зі керованими снарядами M982 Excalibur.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапи йтимуть далі, якщо їх не спинити.
@LAvCwgnv8wd97r8
Виявляється, ветерани АТО (яких так багато розвелося, яких не пускали в маршрутки та без черги, які з відбитими мізками, хворі на голову і ваапще паразитують своїми пільгами на тілі країни) стали всім дуже потрібні. Хто ж як не вони повинні були першими іти на передову
Звичайно ви гарні хлопці і все таке, але якби ви надали Україні зо два десятки HIMARS і пару тисяч ракет великої дальності до них, тоді це була б дійсно висока ціна!
В парашці ніколи не було проблем з гарматним м'ясом.
А їх особисті враження, це другорядне питання.
Можливо то ніяке не проротство і нічого в цей день не відбудеться. Але мене то душить...вже давно..майже 2 місяці.. я не можу не поділитися... бо я справді відчуваю майбутнє. Не знаю шо з цим робить... Сподіваюся це просто ...як то кажуть - сон рябої кобили... І все буде добре.
Можливо то день закінчення війни перемогою України.
Фух... поділилася і стало легше.
Это когда КАЦАПЫ считались с собственными потерями? Этот кусок русского гафна ничего не стоил в чеченские войны и сейчас, в Украине, ничего не стоит ....Больше того, и на гражданке его можно использовать за гроши, за бутылку водки что хочет сделает.....РУССКИЕ МЕНТЫ ШВАБРАМИ ИХ НАСИЛУЮТ, за людей не считают...
Вы почитайте паблики ЭТИХ ДИКАРЕЙ ТУНДРЫ И ТАЙГИ...очень отсталые люди....у них сознание людей 1941-45 года....
КОТЛЫ, ОТСТУПЛЕНИЕ, АТАКА ЛОБ В ЛОБ, КУРСКАЯ ДУГА....)))
Соответственно потери 20К, 30К...100К это для них не потери....ПОТЕРИ У НИХ НАЧИНАЮТСЯ С ЛИМОНА, КАК В "великую отечественную".. Эти дебилоиды все меряют КРИТЕРИЯМИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ))))
Тільки і з їхнього боку -"спецоперація" ...
І захід - ми тільки допомагаємо ...
І Китай + деякі країни - ми тільки спостерігаємо ...
От якщо Китай зі своїми сателітами приєднається ...то це справді може бути 3 світова!!!!
КурскаяСвєтлодарская дуга і форсування ДніпаСіверського Донця.. АТАКА І АТСТУПЛЄНІЄ ВРАҐА, не менше ЛЯМА ДОХЛИХ КАЦАПІВ, і обов'язково БРАТСКІЄ МАҐІЛИ, к каторим малєнькіє кацапікі будут нєсті цвєти))))
От тоді у кацапів з'являться нові Астафєви і Євтушенко,і нові віршики типу "ХАТЯТ ЛІ РУССКІЄ ВАЙНИ"...Аж тоді це для них стане трагедією ..
Існують три основні версії системи. Першою була версія Increment I.
Increment I має унітарну бойову частину для застосування проти стаціонарних цілей.Increment Ia-1: Снаряд з меншою ефективною дальністю, створений внаслідок пришвидшення розробки. Прийнятий на озброєння в 2007 році[9] (XM982)[10]Increment Ia-2: Снаряд зі збільшеною ефективною дальністю та захистом від придушення GPS сигналу. (M982)[10]Increment Ib: Готовий для серійного виробництва снаряд з нижчою вартістю але повним набором характеристик. (M982A1)[10]Excalibur S: Створений в ініціативному порядку компанією Raytheon на основі Excalibur Ib снаряд з наведенням за лазерним променем. Таким чином снаряд отримав можливість вражати рухомі цілі або ж змінювати точку ураження вже після пострілу.[11]Excalibur N5: Версія Excalibur S але зі зменшеним калібром 127 мм для використання у корабельній артилерії.[12] Також існує проєкт розробки голівки самонаведення з РЛС міліметрового діапазону для операцій типу "вистрелив та забув".[5]Excalibur EST: Excalibur Shaped Trajectory (зі змінною траєкторією), має можливість вражати ціль під заданим кутом, представлено в серпні 2018 році та прийнятий на озброєння невдовзі після того.[8]Increment II «Розумний» снаряд для ураження рухомих цілей.[13] Касетна бойова частина може містити або 65 бойових елемента DPICM або пару SADARM[14].Increment III: снаряд з можливістю автоматичного розпізнавання цілей, пошуку й ураження окремих машин з відомими характеристиками.[13]
Increment Ia-2: Снаряд зі збільшеною ефективною дальністю та захистом від придушення GPS сигналу. (M982)[10]