Турецька компанія Baykar подарує народу України три безпілотники, гроші на які збирав проєкт Притули "Народний Байрактар"
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Компанія Baykar оголосила, що подарує Україні три безпілотники Flagtar TB2 S İHA, гроші на які збирали всією країною в рамках ініціативи Сергія Притули "Народний Байрактар"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці компанії.
У повідомленні зазначається: "Компанія Baykar обізнана, що компанія по збору коштів під назвою "Народний BAYRAKTAR" успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar TB2 для українців для захисту своєї Батьківщини.
Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти — малі й великі — для досягнення цієї мети протягом кількох днів.
Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів.
Компанія Baykar молиться про справедливе розв’язання та тривалий мир".
Будь ласка, зачекайте...
4-й можна за гроші
за рештув турків можна закупити Siper,.недорого-"для обкатки")
*В Турции завершился еще один этап в разработке системы ПВО Siper. Планируется, что она поступит на вооружение в 2023 году.
В Турции прошли испытания ракеты, разработанной для турецкой системы противовоздушной обороны Siper. Об этом сообщил глава директората оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир.
"Мы успешно завершили еще один этап в разработке нашей системы противовоздушной обороны Siper, большой дальности и многоуровневого действия",
А турки- офіційно відмовились вводити санкції проти окупанта
Це так справжні сусіди роблять?
Не плутайте приватну компанію з керівництвом країни!
Ну й звичайно дякуємо за щедрість.
Ось чому брати між іудаїзмом і ісламом, якщо доведеться вибирати між двома цими релігіями - вибирайте іслам
Іслам благородніший за іудаїзм , хоч і поступається істинному християнству
Байрактар це не автомобіль і не випускається десятками тисяч.
А судячи з усього, жодних проблем з відвантаженям трьох, чи чотирьох беспілотників у виробника немає!
І мені цікаво, чи заказала українська влада, хоч з десяток цих "пташок"?
Чи зеленський з єрмаком віддають перевагу скимленню, та поливанню брудом німців: зброї нам не продають?
А купляти щось там де можна це зробити, та посилювати армію,в їх плани не входить?
Але не сам Ердоган-прохвіст, пройдоха.
Зрозумійте зараз війна артилерії. І її наводять дронами.
Зараз не воюють автоматами, бронежилетами та іншим. Основні втрати від арти.