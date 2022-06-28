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безпілотник (2092) Притула Сергій (84) Bayraktar TB2 (92) Байрактар (158)

Турецька компанія Baykar подарує народу України три безпілотники, гроші на які збирав проєкт Притули "Народний Байрактар"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

притула

Компанія Baykar оголосила, що подарує Україні три безпілотники Flagtar TB2 S İHA, гроші на які збирали всією країною в рамках ініціативи Сергія Притули "Народний Байрактар"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці компанії.

У повідомленні зазначається: "Компанія Baykar обізнана, що компанія по збору коштів під назвою "Народний BAYRAKTAR" успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar TB2 для українців для захисту своєї Батьківщини.

Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти — малі й великі — для досягнення цієї мети протягом кількох днів.

Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів.

Компанія Baykar молиться про справедливе розв’язання та тривалий мир".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт Притули "Народний Байрактар" зібрав гроші на 4 замість 3 безпілотників

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+64
Неочікувано. Реально дякуємо.
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27.06.2022 21:34
+63
А можна 3 безкоштовно + ще 3 за зібрані гроші?
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27.06.2022 21:34
+46
Этот аттракцион - за счёт тех сотен байрактаров, что в ближайшие месяцы будут заказаны по всему миру. Такую рекламу ни за какие деньги не купишь.
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27.06.2022 21:42
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І бомбочки?
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27.06.2022 21:34 Відповісти
Йой, най буде
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27.06.2022 21:35 Відповісти
І бомбочки.😸
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28.06.2022 04:07 Відповісти
А можна 3 безкоштовно + ще 3 за зібрані гроші?
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27.06.2022 21:34 Відповісти
Зібрали на 4.
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27.06.2022 21:35 Відповісти
3 байрактари подаровано..
4-й можна за гроші

за рештув турків можна закупити Siper,.недорого-"для обкатки")

*В Турции завершился еще один этап в разработке системы ПВО Siper. Планируется, что она поступит на вооружение в 2023 году.

В Турции прошли испытания ракеты, разработанной для турецкой системы противовоздушной обороны Siper. Об этом сообщил глава директората оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир.

"Мы успешно завершили еще один этап в разработке нашей системы противовоздушной обороны Siper, большой дальности и многоуровневого действия",
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27.06.2022 22:15 Відповісти
Неочікувано. Реально дякуємо.
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27.06.2022 21:34 Відповісти
Це просто неймовірно!!!!
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27.06.2022 21:34 Відповісти
Что значит "подарит", если их за деньги закупают у Турции? Как правило, подарки всегда бесплатные..
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27.06.2022 21:48 Відповісти
Прочитайте новину ще раз, будь ласка
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27.06.2022 22:02 Відповісти
Круто!
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27.06.2022 21:35 Відповісти
вот что реклама животворящая делает!
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27.06.2022 21:35 Відповісти
Та за рекламу и Азербайджану и нам ещё должны))) А за то что мы собрали денег, за пару дней, то ой! А вобше эта компания, несмотря на, типа нейтралитет своего правительства, заслуживает огромного уважения! И надеюсь сотрудничество только продолжится!
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28.06.2022 00:02 Відповісти
Турки справжні сусіди...... а кацапня так собі, голодні бомжі на звалищі......
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27.06.2022 21:36 Відповісти
Не наговаривайте. Они в статусе - "И вашим и нашим". С москалями у них тоже все хорошо...
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27.06.2022 21:41 Відповісти
"І вашим і нашим" то Ердоган, а прості турки плюють у бік кацапні
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27.06.2022 21:52 Відповісти
Байрактари подарувала компанія Байкар макіна.
А турки- офіційно відмовились вводити санкції проти окупанта
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27.06.2022 21:43 Відповісти
Турки купують сп#зжене кацапами Українське зерно, сп#зжений Українский метал...

Це так справжні сусіди роблять?

Не плутайте приватну компанію з керівництвом країни!
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27.06.2022 22:30 Відповісти
Це за крадене зерно?
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27.06.2022 21:36 Відповісти
Попри офіційну позицію, турки теж раді їбашити русню.
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27.06.2022 21:36 Відповісти
Хорошее вознаграждение за рекламу продукции компании.
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27.06.2022 21:37 Відповісти
Откуда атракцион такой невиданной щедрости, случайно не в счёт 25%! скидок на нашу пшеницу?...
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27.06.2022 21:37 Відповісти
Этот аттракцион - за счёт тех сотен байрактаров, что в ближайшие месяцы будут заказаны по всему миру. Такую рекламу ни за какие деньги не купишь.
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27.06.2022 21:42 Відповісти
Так, сама собівартість Байрактара не така й велика, а реклама дасть можливість продавати сотнями.
Ну й звичайно дякуємо за щедрість.
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27.06.2022 22:02 Відповісти
Ось і пойми цих турків,то санкції не вводять,то безкоштовно дають такі затребувані **іграшки**. Ну ВЕЛИКА ПОДЯКА!!!!
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27.06.2022 21:38 Відповісти
Санкції не вводить уряд в особі Пєрдогана, а зброю надає приватна компанія, вони завдяки рекламі від наших ЗСУ відіб'ють ці три пташки з першим контрактом.
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27.06.2022 21:53 Відповісти
Правда есть такой нюансик - владелец компании Baykar - Сельчук Байрактар (это его фамилия) одновременно женат на дочери президента Турции Эрдогана (ну или Пердогана, как вы выразились). Т.е. он его зять
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27.06.2022 22:10 Відповісти
и вряд ли бы ему понравилось, если бы он знал как его тестя на этом форуме называют
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27.06.2022 22:12 Відповісти
Ну мы же не знаем их отношений!? Может и на оборот, у меня с тестем например, очень хорошие отношения были, но с дочкой он не сильно ладил! Потому что тесть, после смерти жены, нашёл себе другую женщину, через 10 лет, а дочка считала, что так нельзя!! И я был буфером! А тут может и наоборот!?
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28.06.2022 00:23 Відповісти
Baykar-респект...
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27.06.2022 21:39 Відповісти
а Беня (який тато Зелі) і який обчистив Україну як гусака подарував народу України х*й

Ось чому брати між іудаїзмом і ісламом, якщо доведеться вибирати між двома цими релігіями - вибирайте іслам

Іслам благородніший за іудаїзм , хоч і поступається істинному християнству
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27.06.2022 21:40 Відповісти
Если надо выбирать между исламом и иудаизмом - выбрайте пастафарианство! У нас есть вуклан пива!
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27.06.2022 23:52 Відповісти
Точно! Видно, **** БЕНЯ сидит в тельняшке и ждет *****.
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28.06.2022 22:55 Відповісти
Неподобство, без підтримки ОПи, без контролю ***********, більше того не згадали ніяк. Скоро Притулою Ванька займеться.
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27.06.2022 21:41 Відповісти
Мир не черно-белый.
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27.06.2022 21:41 Відповісти
Ну так, турки працюють і нашим і вашим, літак зробили спеціально для росіян, щоб вивозити їх на курорти Туреччини, картки банківські там їм роблять, привілеї в готелі, хочуть 25% знижки на наше зерно. Ну а нам подарували 3 байрактари, щоб українці не обурювалися. Угода - клас, на користь Туреччини.
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27.06.2022 21:48 Відповісти
Вони з російських туристів роблять гроші і на ці гроші роблять байрактари. Це добре
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27.06.2022 22:13 Відповісти
І когнітивного дисонансу в їх турецькій голові не виникає.
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27.06.2022 23:57 Відповісти
Стосовно рашкотуристів в Туреччині. По-перше, їх приїхало дуже мало. По-друге, великі туристичні фірми звернулись до турецьких готелів з попередженням, що їхні клієнти не бажають селитися в готелях, якщо там будуть присутні рашковани. Тому турецькі готелі почали відмовляти в поселенні рашкотуристам, навіть тим, хто забронював номери раніше. Чим там завершилось, не знаю. Чи то рашкотуристи так і не полетіли до Туреччини, чи то їх стали селити в готелях "тільки для росіян". Туреччині в поточному туристичному сезоні на рашкотуристах наварити не світить.
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28.06.2022 04:21 Відповісти
Диявол ховається в деталях.
Байрактар це не автомобіль і не випускається десятками тисяч.
А судячи з усього, жодних проблем з відвантаженям трьох, чи чотирьох беспілотників у виробника немає!
І мені цікаво, чи заказала українська влада, хоч з десяток цих "пташок"?
Чи зеленський з єрмаком віддають перевагу скимленню, та поливанню брудом німців: зброї нам не продають?
А купляти щось там де можна це зробити, та посилювати армію,в їх плани не входить?
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27.06.2022 21:46 Відповісти
Vielen Dank!
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27.06.2022 21:47 Відповісти
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27.06.2022 21:47 Відповісти
Vielen Dank!
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27.06.2022 21:48 Відповісти
Щиро дякуємо!
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27.06.2022 21:49 Відповісти
Байрактарів побільше треба треба 200 штук запустити щоб всю пво рашкіну роздовбати правда пару штук вони зібють але решта досягне мети!
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27.06.2022 21:52 Відповісти
Vot i otlycno.Teper nado na samoliot F-35 sobirat,mozet i amerikansi podarit stuki tak 5
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27.06.2022 21:53 Відповісти
Тот случай когда компания Baykar лучше представляет народ Турции чем позиция властей.. 🇹🇷❤️
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27.06.2022 21:57 Відповісти
Глава компания Сельжук Байрактар - зять президента Эрдогана.
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28.06.2022 01:02 Відповісти
І шо?
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28.06.2022 04:23 Відповісти
Йо, пардон турецькі друзі, вибачаюсь що раніше назвав вас нехорошим словом за зерно,що ж виходить в нас аж 7 Байрактарчиків буде,файно файно ,дяка вам! Але що з зерном робити будем,га?
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27.06.2022 21:57 Відповісти
Дякуємо туркам!
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27.06.2022 22:04 Відповісти
Так а деньги куда? Проконтролировать бы… Я тысячу сдал, имею право знать
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27.06.2022 22:05 Відповісти
Либо на ракеты либо помощь беженцам. Деньги по любому пойдут туда куда турки скажут. Ибо делать подарок Притуле они не будут, и если деньги пойдут не куда надо - туркам несладко будет.
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27.06.2022 22:09 Відповісти
Притула їм(грошам) знайде застосування
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27.06.2022 22:15 Відповісти
Пусть на Малышева закажет Оплоты или гвоздики или Богданы.
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28.06.2022 00:06 Відповісти
хотелось бы конечно F-16 но он слишком дорогой..... но есть идея может на РСЗО M270 MLRS или HIMARS хватит ?
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27.06.2022 22:24 Відповісти
Дякуємо . Дайте шість за ціною 3-х . Більше знищимо росіян . Кожен знищений росіянин - крок до Перемоги світу людей над світом виродків.
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27.06.2022 22:05 Відповісти
Ось так ось турки надсилають росію вслід за крейсером "мАсква". Сподіваюся побачити ще багато рекламних роликів із убитою руснею
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27.06.2022 22:07 Відповісти
так шо бабос на армію
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27.06.2022 22:16 Відповісти
Ну так, турки працюють і нашим і вашим, літак зробили спеціально для росіян, щоб вивозити їх на курорти Туреччини, картки банківські там їм роблять, привілеї в готелі, хочуть 25% знижки на наше зерно. Ну а нам подарували 3 байрактари, щоб українці не обурювалися. Угода - клас, на користь Туреччини.
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27.06.2022 22:16 Відповісти
это типа чтоб мы за хлеб рот не открывали!? маловато будет
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27.06.2022 22:17 Відповісти
Таки зять у Ердогана - людина непогана; можливо, навіть наша, проукраїнська.

Але не сам Ердоган-прохвіст, пройдоха.
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27.06.2022 22:21 Відповісти
Я в шоке, писали типа что за 600 лямов купят 4 штуки ,то есть один это 150 лямов, так за эти деньги можно большое количество броников купить, другого оружия, приборы ночного виденья,рация....
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27.06.2022 22:31 Відповісти
І померти красивими в броніках та іншому.

Зрозумійте зараз війна артилерії. І її наводять дронами.

Зараз не воюють автоматами, бронежилетами та іншим. Основні втрати від арти.
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27.06.2022 22:54 Відповісти
Просто за зерно решили заплатить.
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27.06.2022 22:57 Відповісти
та ну? То приватна компанія; а то - держава з касапами переговори веде. Навіть при тому, що Сельчук Байрактар - зять Ердогана... але таке не прокатить навіть в Турції..
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27.06.2022 23:01 Відповісти
Подарок це коли без платно, а за гроші це продаж, баригі базарні
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28.06.2022 06:32 Відповісти
а деньги опять осели? А у кого? а понятно
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28.06.2022 09:29 Відповісти
 
 