У ситуації з Кременчуком є багато невідповідностей, нагадує провокацію в Бучі, - представник Росії в ООН

Заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянскій прокоментував обстріл російськими ракетами Кременчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив, виступаючи в ООН.

Полянскій зазначив: "У ситуації з торговим центром у Кременчуці багато невідповідностей, виглядає як провокація у Бучі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: "Путін ще раз показав глибину жорстокості та варварства"