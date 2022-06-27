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У ситуації з Кременчуком є багато невідповідностей, нагадує провокацію в Бучі, - представник Росії в ООН

дснс,кременчук

Заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянскій прокоментував обстріл російськими ракетами Кременчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив, виступаючи в ООН.

Полянскій зазначив: "У ситуації з торговим центром у Кременчуці багато невідповідностей, виглядає як провокація у Бучі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: "Путін ще раз показав глибину жорстокості та варварства"

Автор: 

Кременчук (293) ООН (3337) пропаганда (2796) росія (64923)


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Топ коментарі
+126
Мне все больше верится, что не было у Путина никогда родителей.Это существо было было произведено где то в грязной пробирке лаборатории КГБ СССР и вовремя не уничтожено. Ибо не могло такое звероподобное чудовище произойти от человека. Это противоречит всем законам природы.
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27.06.2022 21:51
+67
Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Философ Ильин
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27.06.2022 21:56
+60
А почему только этот ?
А его генералы ? А офицеры рангом ниже, отдающие приказы ? А солдаты, их исполняющие ? А этот "представитель в ООН" ?
То же самое . . .
Абсолютно бездушные твари.
Причём свято убеждённые, что ядерный статус страны защитит их от международного правосудия.
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27.06.2022 22:13
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Невідповідність - це наявність на карті світу російської ********* - країни-терориста, яка множить зло по усьому світу ...цей Мордор має бути знищений, остаточно і назавжди...щоб навіть руZZького смраду не було на планеті! 😡
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27.06.2022 23:35 Відповісти
Тут всі такі розумні... але забули, що перемішалися з кацапами кровію через шлюби, понароджували дітей від орків, з мови зробили суржик якийсь... мало що взагалі лишилося від України, дуже мало... як ментально, так і генетично... на жаль...
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27.06.2022 23:37 Відповісти
О,і це головна проблема.Українці стільки століть знаходились в складі інших,різних країн,стільки не мали своєї державності що сьогодні не знают що з ней робити.Якщо б це було не так зеля не став би презедентом.
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27.06.2022 23:58 Відповісти
тільки й того залишається коментити на цій гілці, що спамити бота , такого же брехливого, як отой постпред ***** в ООН...
Може, адміни побачать, і знесуть отой флуд не по темі...
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27.06.2022 23:56 Відповісти
О как обстоятельно подготовились, мразота рашистская! Уже и в ООН свою версию тиснуть успели и в соцсетях лжи накидали, а всего-то 3 часа после трагедии прошло. Значит точно именно в ТЦ целились,выродки и специально в ходовое время,когда там много людей.
Будьте прокляты россияне во веки веков, и ваши потомки пусть будут прокляты вовеки!!
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28.06.2022 00:28 Відповісти
От читаю новини і дивуюся як вас такі ЯНЕЛОХи розводять як кошенят. В структурах ФСБ, які мають свій родовід від КГБ-ВЧК національний склад був десь 90% ОБРІЗАНІ БОГОВИБРАНІ а 10 % шабес -гої. Та й верхівка від РСДРПб до КПСС 99% теж ОБРІЗАНІ БОГОВИБРАНІ. Вони всі та їхні родичі стали тепер керівниками в РФії. Тому тепер президент РФ Зеєв Зеєвич Епштейн так уперто руками гоїв -росіян нищить гоїв-українців. А весь світ виступає проти нанесення українцями удару по РФії щоб бува не загинув ненароком хтось із ОБРІЗАНИХ БОГОВИБРАНИХ в РФії. А нам постійно нагадують що ЗСУ повинні зберегти обличчя для Епштейна
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28.06.2022 10:42 Відповісти
Полянский - внучок секретаря ЦК КПСС? Когда их уберут из Совбеза и из ООН?? Небензя и внучек вот уж ни капли стыда и совести..
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28.06.2022 02:46 Відповісти
Яка ж ця боягузлива організація, яка нікому не допомагає, що смокче тільки членські внески від різних країн, у мене згадка про ООН вже викликає лише блювотний рефлекс.
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28.06.2022 07:36 Відповісти
выродки кацапские будьте вы прокляты!!!!
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28.06.2022 16:59 Відповісти
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