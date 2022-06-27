У ситуації з Кременчуком є багато невідповідностей, нагадує провокацію в Бучі, - представник Росії в ООН
Заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянскій прокоментував обстріл російськими ракетами Кременчука.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив, виступаючи в ООН.
Полянскій зазначив: "У ситуації з торговим центром у Кременчуці багато невідповідностей, виглядає як провокація у Бучі".
Топ коментарі
+126 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар27.06.2022 21:51
+67 Путлер Капут #279670
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+60 Володимир Логойда
показати весь коментар27.06.2022 22:13
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Може, адміни побачать, і знесуть отой флуд не по темі...
Будьте прокляты россияне во веки веков, и ваши потомки пусть будут прокляты вовеки!!